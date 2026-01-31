Jen jedna automobilka mohla za rok 2025 prodat historicky rekordní počet aut. Elektromobily se na tom podílely z 1,7 procenta
Jen jedna automobilka mohla za rok 2025 prodat historicky rekordní počet aut. Elektromobily se na tom podílely z 1,7 procenta
před 3 hodinami | Petr Prokopec
O vítězi bylo rozhodnuto snad už v lednu, neboť jediný myslitelný konkurent v podobě koncernu VW vsadil na elektromobily a pohořel, je dnes skoro o 20 procent níž. Rozumněji uvažující Toyota prodala o 2,3 milionu aut víc a elektrické modely k tomu nepotřebovala skoro vůbec.
S elektromobilitou nejdál dojdeš, říkali zastánci tohoto pohonu. Při pohledu na loňské výsledky dvou největších automobilek světa ovšem platí spíš to, že s elektromobilitou nejdřív pojdeš. Koncern Volkswagen totiž elektrická auta protežuje, jak jen to jde. S touto strategií ovšem loni dosáhl pouze na 8,98 milionu globálních prodejů. Výrazně tak zaostal za svým rekordem z roku 2019, kdy dosáhl na takřka 11 milionů prodaných aut. Ani to mu ovšem tehdy nestačilo na celosvětový trůn, na který už tehdy usedla Toyota poté, co VW v předchozích letech tak jako tak předhonila. Nyní se nůžky jen o hodně víc rozevřely.
Japonská automobilka do popředí klade hlavně hybridní techniku, což je také kompromis, ale snesitelný. Ryzí elektromobily odstavila spíš do kouta a zjevně se jí to vyplatilo, neboť již na konci listopadu měla na kontě vyšší prodeje než VW za celý rok. Známé jsou ale konečně i výsledky za komplet dvanáct měsíců, a pro Němce musí jít o opravdu hořkou pilulku. Toyota totiž koncernu utekla o parník, neboť spolu se dceřinými značkami Lexus, Daihatsu a Hino dosáhla na 11 322 575 registrací.
Ve srovnání s rokem 2024 si tedy Japonci polepšili o 4,6 procenta a dokonce překonali i předloňských 11,223 milionu prodaných aut, což byl dosavadní historický rekord. Pokud ovšem tipujete, že jim k tomu pomohla elektromobilita, pak jste skutečně vedle jak ta jedle. Čistě bateriový pohon totiž mělo jen 199 137 vozů. To je sice o 42,2 procenta více než v roce 2024, ovšem v rámci celkových prodejů Toyoty se jednalo o 1,7procentní podíl. Tedy skoro nic.
Ještě hůř na tom byl elektrický pohon živený vodíkovými palivovými články, neboť kdyby automobilka nevyrobila 1 257 aut - a to i zde skutečně mluvíme o globálních registracích - nikdo by nic nepoznal. Slavně na tom ovšem nejsou ani mild-hybridy (177 152 ks), ani plug-in hybridy (183 458 ks). Zhruba 4,4 milionů vozů pak dostalo do vínku hybridní ústrojí, což znamená jediné - i u Toyoty to vyhrály čistě spalovací pohony, na benzinové a dokonce i dieselové vozy připadlo 6,4 milionu registrací.
S ohledem na politické tlaky asi nepřekvapí, že většina ryze spalovacích aut skončila mimo Evropu, která je pro Toyotu jedním z menších kolbišť . Na starém kontinentu totiž značka prodala spolu s Lexusem celkem 1 229 038 vozů, tedy o 1 procento víc než předloni. Více či méně elektrifikováno přitom bylo hned 948 042 z nich, tedy drtivá většina. Zákazníci ale přednost logicky dali hlavně hybridům či plug-in hybridům, bateriový pohon totiž dostalo jen 51 919 aut.
Lexus pak sice dosáhl dokonce na 94procentní podíl elektrifikovaných vozů, znovu však u toho povětšinou byl i spalovací motor. Bez něj se obešlo jen 1 733 kusů modelu UX a 4 440 kusů modelu RZ. Z celkových 85 075 registrací se tak bavíme o necelé desetině. I nadále tedy platí, že pokud chcete oslovovat většinové publikum, je třeba se k ideologii obrátit zády. Překvapivé, že?
Takový Yaris GR je v Evropě po stránce emisní penalizován, třeba ve Francii za něj tak zákazníci mohou zaplatit až 3 miliony korun. Přesto se loni na starém kontinentu prodalo 1 787 kusů, což jsou vyšší registrace, než na jaké dosáhl elektrický a politicky protežovaný Lexus UX. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
