Jen jedna automobilka dál zcela odmítá dotace na elektromobily, argumentuje rozumně před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Sama je vyrábí, takže by z podpory z peněz jiných mohla být dobře živa, ví ale, jak krátkozraký takový postup je. A tak férově říká, že se musí prosadit sami, investovat lze leda do infrastruktury.

Dotace jsou nemoc dnešní doby, to už nám nikdo nerozmluví. Čistě teoreticky by mohly být přínosem, kdyby s nimi bylo velmi uvážlivě zacházeno se zvážením všech pro a proti. V současné praxi se ale staly jen nástrojem udržováním horších, nekonkurenceschopných řešení při životě na úkor těch lepších straně jedné a sypáním peněz do kapes těch, kteří je vůbec nepotřebují, na straně druhé.

A nejsme si jisti, jestli by v praxi někdy vůbec mohly fungovat jinak. Ať už pravidla nastavíte jakkoli, vždy se najde způsob, jak se do nich uměle vejít a chovat se jako dokonalý „Antijánošík” - český premiér by o to mohl vyprávět. Takovému parasitismu by zabránila jenom lidská morálka, která je bohužel ve společnosti stále více nastavena tak, že jakýmkoli způsobem využívat dotací je chytré, zatímco snažit se žít bez nich je marnění příležitosti.

V takové atmosféře je těžké šíření této nemoci zabránit, neboť všem přímo zainteresovaným vyhovují. Politikům dávají peníze moc, úředníkům též, o možnosti „si přilepšit” ani nemluvě. A potenciální příjemci dotací si pochopitelně nebudou stěžovat, však „ber dokud dávaj'” je dalším ze zaklínadel. Všichni ostatní, kteří to platí ze svých daní po korunách, nejsou slyšet. Přesto se najdou výjimky, čestní lidé a čestné firmy, které dotace nechtějí a touží po férové soutěži jednotlivých idejí a řešení i s vědomím toho, že jejich život bude o to komplikovanější.

I mezi automobilkami se takové najdou, tedy přesněji řečeno se najde jedna taková. A tak zatímco VW volá po umělém omezování trhu tak, aby se mu to vyplatilo, Kia volá po tom, aby se nic takového nedělo, i když by se jí to s jejím portfoliem snadno vyplatilo též. Poprvé se o tom zmínila loni, teď firma stejnou myšlenku rozvedla ústy šéfa své australské divize Damiena Mereditha. Právě tam nyní probíhá debata o tom, zda vůbec nějak elektrická auta dotovat a Kia je ostře proti.

Podle korejské automobilky to má být poptávka na trhu, která má rozhodnout o úspěchu elektrických aut, nikoli jejich umělé protěžování. To podle Mereditha vede jen k sypání peněz do kapes těch, kteří to nepotřebují a rozmachu elektromobilů to reálně nepomůže - jen to uměle nafoukne prodejní čísla do doby, než dotace zmizí.

„Obtížně chápu slevy na elektrická auta pro lidi, kteří nekupují zrovna levné vozy. Je fér, aby lidé dostávali dotace na drahá auta? Peníze by měly být utraceny za infrastrukturu, aby lidé mohli tato auta lépe použít,” říká Meredith a dodává jasně: „Nevěříme ve slevy na elektrická auta financované z peněz daňových poplatníků.”

Přijde nám to jako rozumný přístup - jakékoli řešení, které bude živo jen či především z dotací, s nimi také zemře, to je neudržitelné pro kohokoli, nejen pro Kiu. Jistě i proto mají Korejci racionální přístup i k vizi dalšího rozšiřování těchto aut - zatímco někteří vidí osobní dopravu za 10 let jen elektrickou, v případě Austrálie počítá Kia s tím, že tyto vozy budou mít na prodejích asi 10procentní podíl a postupně se budou prosazovat na základě rostoucí, nezdeformované poptávky a lepší, nezdeformované nabídky.

Byli bychom rádi, kdyby alespoň to poslední platilo - když se elektrická auta prosadí tím, že budou lepší alternativou, je to naprosto v pořádku. Pokud se ale mají prosadit tím, že budou politicko-úředně diktovanou alternativou, která ve skutečnosti nevyhovuje skoro nikomu, v pořádku to rozhodně není. Bohužel máme obavu, že k ničemu jinému než k takovému výsledku vývoj přinejmenším v Evropské unii nesměřuje.

I Kie by mohlo vyhovovat, kdyby se na její elektromobily jako e-Soul skládali všichni ti, kteří je nekupují. Automobilka to ale odmítá a je třeba před tím smeknout. Foto: Kia

Zdroj: Car Advice

Petr Miler