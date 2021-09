Prodeje Škody kolabují i na dalším jejím klíčovém trhu, už vážně nemá kde brát před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Prodeje aut obecně nezažívají nejlepší časy, pokud ale Škoda na všech svých velkých trzích klesá ještě zásadně vyšším tempem, něco je špatně. Výjimkou už není ani Velká Británie.

V roce 2019 prodala Škoda po celém světě 1,24 milionu aut, což byl pro automobilku z Mladé Boleslavi absolutní rekord, který dosud zůstává v platnosti. Loni další růst zhatila koronavirová pandemie, zatímco letos lze ukázat prstem na nedostatek komponentů, zejména pak čipů. Souběžně s tím je ovšem třeba dodat, že jakkoliv absence současného nejdůležitějšího komponentu planety bezesporu udělala své, žádný jiný velký evropský výrobce neklesá takovým tempem jako právě Škoda. Je tak evidentní, že problémů je víc.

O veškerých těžkostech značky v Číně, Rusku, Bělorusku, Německu i Česku jsme již mluvili v uplynulých dnech, útěcha mohla ještě dorazit zpoza kanálu La Manche. Britský trh je totiž Škodě velmi příznivě nakloněn, předloni tam automobilka navýšila svůj podíl ze 3,16 na 3,20 procenta. A jelikož k prodejnímu úspěchu přihodila i velké množství cen, zdálo se, že jde o poslední baštu, kde Škoda může počítat s přízní. Jenže na základě červencových a ještě více srpnových výsledků už to tak nevypadá.

Mladoboleslavská automobilka totiž během osmého kalendářního měsíce prodala pouze 2 474 aut, tedy o 31,33 procenta méně než loni ve stejném období. Nejde sice o tak drastický pád jako v Německu a Rusku, natož pak v Číně. Ovšem je třeba připomenout, že trh jako celek klesl „pouze” o 22 procent a k takovým číslům jej táhly hlavně výsledky Škody a Fordu (který též v poslední době strádá kvůli své stále méně atraktivní nabídce). Znovu se tedy dostáváme k tomu, že Škoda již zkrátka nemůže vše svádět na nedostatek čipů. Ty sice za částečným pádem stojí, důvodů je ale zjevně více.

V prvé řadě musíme připomenout lokální britská pravidla. Ta souvisí s vydáváním nových řad registračních značek, na což dochází v březnu a září. Právě to jsou ekonomicky nejsilnější měsíce, kterým vždy předchází částečný pokles. Nejinak je tomu pochopitelně i letos, opět je tím však osvětlen pád jen částečně. Více nicméně již může napovědět jednotlivá skladba prodejů - téměř polovinu aut si totiž koupila privátní klientela, zatímco Škoda boduje spíše u firem.

Pokud se zadíváme na celé letošní registrace, tak špatně to nevypadá. Prodaných 40 576 aut totiž představuje meziroční nárůst o 23,57 procenta, je ale pochopitelně daný hlavně loňskými jarními lockdowny. Pokud výsledky celého trhu srovnáme s desetiletým průměrem, rázem tu máme 25,3procentní pád. Ač to tedy nevypadá, i v tomto případě by Škoda měla bít na poplach.

Doufejme, že britští manažeři při pohledu na odliv zákazníků nezvolí stejnou strategii jako jejich ruští kolegové, kteří některé modely i přes zmíněný pád zdražili. To by klientelu přivábilo zpět do showroomů jen stěží...

Kromě Škody Octavia mají Britové v lásce i Superb, který taktéž pravidelně odměňují různými cenami. Ovšem čas pozitiv pro tuto chvíli i na britském trhu pominul. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SMMT

Petr Prokopec