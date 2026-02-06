Jeremy Clarkson odhalil moderátory, kteří nahradí jeho, Hammonda a Maye. „Tuhle práci by vzal jen blbec,” říká jeden z nich

Jsou nenahraditelní? To se uvidí, nové trio částečně plní očekávání, částečně je překvapivé. Experta na sledování vlaků bychom v pořadu jako The Grand Tour nečekali, Clarkson ho ale schválil. Jsme zvědavi, čeho se ještě letos dočkáme.

před 11 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Amazon Press Center

Jsou nenahraditelní? To se uvidí, nové trio částečně plní očekávání, částečně je překvapivé. Experta na sledování vlaků bychom v pořadu jako The Grand Tour nečekali, Clarkson ho ale schválil. Jsme zvědavi, čeho se ještě letos dočkáme.

Zakrátko uplyne 11 let od chvíle, kdy se Jeremy Clarkson po natáčení další epizody Top Gearu dožadoval teplé večeře. Tu ovšem nedostal, došlo na potyčku s jedním z producentů pořadu a zbytek už je historie. Incident zvaný „Steak-gate“ ve výsledku znamenal, že BBC neobnovila Clarksonovi smlouvu, což se možná i hodilo, vedení mělo dlouhodobě problém s jeho politicky nekorektními názory. Že přitom právě ty z velké části stály za popularitou Top Gearu, si manažeři zjevně nepřipouštěli.

Pořad opravdu nestál na lokalitách či autech, diváky k obrazovkám soustavně vábil právě Clarkson spolu se svými kolegy Richardem Hammondem a Jamesem Mayem. Ti spolu s Jeremym BBC opustili a přesunuli se k Amazonu, který jim kromě nemalých peněz nabídl i tvůrčí svobodu. Stvořen tak byl pořad The Grand Tour, tedy v podstatě Top Gear s pořadovým číslem 2. Ten původní se pak dočkal mnoha nových moderátorů, ovšem jeho věhlas a sledovanost již nikdy nebyly takové, jako za Clarksona a spol. Až skončil úplně.

The Grand Tour se vedle toho dočkal 46 epizod, z nichž ta poslední měla premiéru 13. září 2024. Ta byla pro Jeremyho a jeho kolegy posledním společným výstupem před kamerami, po 22 letech spolupráce se každý z moderátorů vydal svou vlastní cestou. Amazon nicméně oznámil, že pořad se vrátí, a to s novými moderátory. Kdo jimi bude, po dlouhou dobu zůstávalo tajemstvím. Nyní však internetový gigant potvrdil trojici jmen. A jakkoli dvě nejsou překvapivá, poslední část trojlístku budí rozpaky.

Pořad totiž nově budou uvádět Thomas Holland a James Engelsman, kteří se nám již mnohokrát představili na svém youtubovém kanále Throttle House. A mocně se spekulovalo o jejich angažmá právě v The Grand Tour. Doplní je pak Francis Bourgeois, který má takřka 6 milionů sledujících na Instagramu a TikToku, kde se ovšem dosud prezentoval záběry vlaků. Je tak sice jisté, že do The Grand Tour vnese čerstvou krev, přičemž Amazon se dokonce chlubí tím, že ho schválil sám Clarkson (jakkoli video níže je pochopitelně nadsázkou).

Novou sezónu s novou trojicí moderátorů máme čekat ještě letos, sestávat se pak bude z šesti epizod. Minimálně ta první asi bude ze zvědavosti hodně sledovaná, poté se ovšem ukáže, jak moc bude chemie mezi Hollandem, Engelsmanem a Bourgeoisem fungovat. „Když jsem poprvé uslyšel, že chtějí restartovat The Grand Tour a nahradit Clarksona, Hammonda a Maye, říkal jsem si, že tuhle práci může vzít jen blbec,“ uvedl ke svému angažmá, které nakonec vzal, Holland.

Právě na to jsme poukázali v úvodu, když se trojici pokusila nahradit BBC. I když se třeba Matt LeBlanc či Chris Harris snažili ze všech sil, oproti Clarksonovi a spol. zkrátka působili jen jako slabý odvar. Holland, Engelsman a Bourgeois tak navlékli opravdu velké boty, ve kterých si mohou pořádně natlouci. Dopředu odepisovat je ale pochopitelně nebudeme, přinejmenším první epizodu si se zájmem pustíme.


Thomas Holland, James Engelsman a Francis Bourgeois, to jsou noví moderátoři The Grand Tour. Jeremy Clarkson měl v jejich výběru slovo, jakkoli asi ne takové, jak naznačuje jeho komediální výstup níže. Foto: Amazon Press Center

