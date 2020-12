Clarkson se přidal ke kritikům nástupce domácí ikony, argumentuje rozumně před hodinou | Petr Prokopec

Další z legend Top Gearu a současných moderátorů The Grand Tour dává britské novince palec dolů. Přestože jej okouzlila v terénu, dal by před ní přednost plebejštějšímu Fordu Ranger.

Jen málokterý nový vůz byl v posledních letech přijat s takovou nevraživostí, jako Land Rover Defender. Není to ve výsledku až tak překvapivé, neboť předchozí provedení se stalo doslova kultem a na takové se navazuje vždy těžko. Za kritikou stojí hlavně zásadní změna konstrukce a s ní i ztráta části přirozených schopností, zesložitění techniky, která rázem není nezničitelná, komplikovanější vzhled a vlastně i celkové pojetí vozu, jež rázem zamířil docela odlišným směrem. Původní Defender měl i díky své jednoduchosti uši a v mnoha rodinách se tak stával jejím členem, kterého není jednoduché nahradit čímkoli jiným.

U Clarksonů tomu tak ovšem nebylo, sám Jezza Defenderu nikdy příliš nefandil. Když se tedy populární novinář stal po Richardu Hammondovi druhým z trojlístku moderátorů Top Gearu a The Grand Tour, který vyzkoušel nový Defender, mohl leckdo čekat pozitivnější přístup. Ale ani v případě Jeremyho Clarksona to pro nástupce britské ikony nedopadlo dobře.

Na rozdíl od svého kolegy se Jeremy posadil za volant „devadesátkové“ verze, tedy třídveřového provedení s kratším rozvorem. Ta jej dokázala alespoň částečně oslovit, Clarksona nadchla především jízda po nezpevněném povrchu. Dnes se mimo jiné věnuje své farmě a když ji nemohl opustit po příjezdové cestě, vzal to jednoduše bahnitým terénem. V něm přitom svého času zapadl i jeho traktor s logem Lamborghini, Land Rover ale vše zvládl na jedničku. Stejně jako Jeremymu dokonale posloužil ve chvíli, kdy z druhé strany farmy uslyšel střelbu a jel v obavách zkontrolovat, zda mu na ní někdo nepytlačí. Defender se totiž dokázal hbitě pohybovat i mezi stromy.

Pokud k danému výčtu přihodíte ještě brodivost až 900 milimetrů a schopnost vzkřísit k životu elektroniku i poté, co byla hodinu pod vodou, mohl by leckdo od Clarksona čekat pozitivní verdikt. Jakákoli přívětivá slova jej ovšem přešla při pohledu na cenu. Defender totiž startuje na 42 355 GBP (cca 1,24 milionu Kč), což rozhodně není láce. V případě testovaného exempláře si nicméně Land Rover účtoval ještě více, a to přes 62 tisíc liber (1,81 mil. Kč).

„Nezlobte se na mně, ale pokud potřebuju auto, se kterým budu vozit balíky slámy a ovce - a mimochodem, já ho opravdu potřebuju - proč bych měl utratit více než 50 tisíc liber za Defender, když za méně, ale za mnohem méně, můžu koupit to, co ostatní farmáři, a to pick-up?“ ptá se Jeremy podobně jako Hammond. Tím poukazuje asi na nejzásadnější problém novinky Land Roveru - tedy že v podstatě zamířila do špatného teritoria.

Defender se totiž může cenou vyšplhat i na zhruba 100 tisíc liber (2,92 mil. Kč), což je již teritorium Range Roveru. V něm ovšem nebudete konfrontováni s tak nepříjemným hlukem, na jaký Clarkson upozornil v Defenderu. Ten zároveň až hystericky pípá ve chvíli, kdy jej ohrožují takové věci jako stébla trávy. Něco podobného u nadmíru schopného off-roadu opravdu zamrzí, pročež Jeremy říká, že dá přednost raději Fordu Ranger ve verzi Raptor. Ten lze koupit citelně levněji a jako utilitární auto poslouží lépe.

Z terénních schopností nového Land Roveru Defender byl Clarkson nadšen, tím to ale haslo. Cena, omezený komfort a až hysterické projevy elektroniky při průjezdu terénem jej odradily. Foto: Land Rover

