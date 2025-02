Ještě donedávna jen elektrický Dodge nakonec může dostat zpátky motor V8, dokonce i úplně nový před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Způsob, jakým znovu vzkvétá koncern Stellantis po odchodu Carlose Tavarese, je dechberoucí. Je to jako scéna z pohádky, ve které království pookřeje v momentě smrti toho, kdo jej roky trýznil.

„Nejde“ a „nechci“ jsou dva různé pojmy. Před nedávnem to do puntíku potvrdila dosud neznámá tuningová firma VUK, která osadila Mercedes-AMG C63 osmiválcem. Na to by nebylo nic až tak nepochopitelného, neboť s verzemi z Affalterbachu byl takový pohon spojen po dekády. Jenže samotná automobilka u poslední generace tvrdila, že na nic jiného než na čtyřválec doplněný hybridní technikou není pod kapotou místo. Úpravce ale usvědčil třícípou hvězdu ze lži.

Nyní se rýsuje cosi podobného na druhé straně Altantiku, jen s tím rozdílem, že v případě značky Dodge nebude zapotřebí třetí strana, která by vstoupila do hry. Místo toho se zdá, že nové vedení jen napravuje kroky, které udělal předchozí šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares. Ten totiž prakticky před rokem začal za elektromobilitu kopat způsobem, jaký nechápal nikdo. Zatímco totiž do té doby proti politickému nátlaku brojil, náhle začal toužit po ještě větších regulacích.

V důsledku toho měl nový Charger dorazit pouze s elektrickým pohonem, což fanoušky více než rozlítilo. Jako ústupek se proto Dodge rozhodl vyrukovat s šestiválcovou variantou, která by měla dorazit letos v létě. Nicméně puristická klientela ani s tímto ústrojím není spokojena, jakkoliv třílitrová jednotka produkuje 426 a 558 koní, tedy daleko více než předchozí 5,7litrový a 6,4litrový osmiválec. Mimo jiné i proto, že s těmito motory je spojen jak jiný soundtrack, tak i prestiž.

Právě tyto kritické hlasy by nyní mohli být vyslyšeny, jak naznačil šéf Dodge Matt McAlear. Kolegům z The Drive totiž sdělil, že „jednou z věcí, které jsou povzbuzující, je změna vedení. Osmiválce ve firmě už nejsou hanlivým výrazem.“ Znamená to nicméně, že je osmiválcový Charger za rohem? S takovým slibem McAlear vyrukovat nehodlá, mimo jiné i proto, že všechny osmiválcové motory automobilky jsou starší a nemusí už vyhovět regulacím.

V tomto ohledu McAlear podotkl, že si je sice vědom návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, znovuzvolený americký prezident však v úřadě zůstane jen čtyři roky. Jeho nástupce pak může přijít se stejným obratem, proto by vývoj zcela nového motoru nemusel dávat ekonomický smysl - dřív než za nějaké dva roky by jej Dodge do prodeje asi neposlal. Na druhou stranu ale zálohy na takové provedení může začít vybírat klidně od letoška.

Situace je tedy značně nejasná, i proto nejspíše šéf Dodge láká na elektrické provedení. „Teprve jsme začali, ještě přijde spousta legrace,“ uvedl McAlear s tím, že v nejbližší budoucnosti by měla dorazit varianta Charger Daytona SRT, která by měla přinést všechno, po čem fanoušci volali a co jim základní elektrický muscle car nenabídnul. Tedy kupříkladu funkci uzamčení předních kol kvůli protočení těm zadním. Povede to ale k nakopnutí prodejů? Nemyslíme si, že jen to bude stačit.

Stávající Charger má kromě elektrického pohonu zatím potvrzený jen ten šestiválcový. Osmiválec je ale znovu na stole. Foto: Dodge

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.