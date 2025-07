Ještě hůř: Mercedes už na elektromobily v USA ani nebere objednávky a zastaví jejich výrobu, i když je přímo tam vyrábí včera | Petr Miler

No jo, cla, řeknou si hned mnozí. Jenže to je omyl, ta tady nehrají žádnou větší roli, jde o modely vyráběné přímo v Americe, které žádným zvýšeným celním sazbám vystaveny pochopitelně nejsou. Tohle je obraz ryzího nezájmu jdoucího tak daleko, že Mercedes už je ani v USA pro USA nebude vyrábět.

Nedokážeme říci, jak velký dopad měla, mají či budou mít cla uvalená Trumpovou administrativou na fungování různých firem, jiných zemí či samotných Spojených států, nakonec je pořád otázkou, co z nich zbude. Jednu věc ale víme jistě - dala manažerům spousty firem do rukou skvělou výmluvu za všechna jejich strategická selhání v posledních letech. A vedení automobilových firem v tomto ohledu není výjimkou.

Skoro každý problematický výsledek či krok nějaké automobilky je spojován s americkými cly, které přitom zatím mnoho škod napáchat nemohly. A rozhodnutí směřující k budoucnosti od nich odvíjet také moc dobře nejde, protože Donald Trump si na své čitelnosti příliš nepotrpí (spíš právě naopak) a nikdo neví, co přijde zítra.

S pousmáním tedy sledujeme třeba pokusy Volva valit na Trumpa a spol. skoro všechno špatné, co se mu nyní přihodilo. Automobilka s nimi ráda spojuje třeba fiasko modelu EX90, který se vyrábí v Číně, a je tedy zatížen extrémně vysokými cly. Jenže to byla sama firma, jež pověst vozu zdevastovala ještě dřív, když na trh uvedla napůl nehotový model, jenž ani nedisponovalo výbavou, jaká mu byla před léty slibována. Modely S90 a V90 Cross Country možná nyní bezprostředně končí kvůli clům, ale samotná V90 skončila v USA pro nezájem dřív a z britské nabídky se oba modely pakovaly i bez cel a automobilka také už dřív znovu nezávisle na clech. A v mezičase firma oznámila, že s kombíky stejně skončí celosvětově. Argumentace cly je tak i v jejím případě zjevně často účelová.

Bohužel se takové interpretace dění rádi chytají i novináři, pro které jsou „cla” něco jako bonbón pro vosu. Když jsme tedy včera - v tu chvíli ještě na základě ne zcela oficiálních informací - zmiňovali jakým fiaskem jsou v USA elektrické Mercedesy, někteří znovu vytáhli cla. A když se začalo mluvit o tom, že automobilka úplně zastavila příjem objednávek na tyto vozy pro USA, vytáhli je znovu. V tomto případě je to ale úplný nesmysl, neboť dotčené modely EQE, EQE SUV, EQS a EQS SUV se do Ameriky nedováží, vyrábí se v Tuscaloose v Alabamě už od roku 2022. Takže se naopak dokážou clům vyhnout, je to pro ně potenciální konkurenční výhoda.

Po salvě poněkud zmatečných informací jsme tedy požádali o vyjasnění přímo americké zastoupení Mercedesu, které klíčové kupodivu informace potvrdilo. Slevy až přes 320 tisíc Kč na elektrické modely značky probírané včera jsou skutečné, byť zatím nejsou vidět ve webových cenících automobilky. Stejně tak automobilka potvrdla, že na své elektromobily úplně přestala přijímat objednávky jako na nově vyrobené vozy, a to s tím, že je od 1. září zcela přestane vyrábět pro americký trh. Rozumíte tomu správně, modely EQE, EQE SUV, EQS a EQS SUV sice v USA vyrábí a dál vyrábět bude pro jiné trhy, americké verze ale s 1. zářím ve výrobě končí.

To je fascinující vývoj, který jen ukazuje, že prostor pro slovo „cla” je tu absolutně nulový. Tady jde o ryzí nezájem a obavu z jeho dalšího prohloubení, který Mercedes přiměl k tomu, aby se v USA už jen snažil rozprodat dříve vyrobená auta. Po 1. září, kdy v USA skončí federální dotace na elektromobily, pak zjevně očekává zájem tak malý, že je pro Ameriku vůbec nechce vyrábět jako nové. A to i když je vyrábí přímo tam a clům se může smát.

Automobilka se ostatně v oficiálním vyjádření ani nepokouší cly ohánět, to je zde skutečně jen práce novinářů. Podle Mercedesu se firma „přizpůsobuje poptávce zákazníků a situaci na trhu”, což si lze do polohy zájmu hraničícím s nulovým lze velmi snadno přeložit. Znovu se v tomto kontextu musíme ptát - jak si tolik automobilových firem, Mercedes nevyjímaje, dál může myslet, že s elektrickými auty na trhu uspěje? Však třícípá hvězda je teď pro nezájem odmítá vyrobit a prodat byť jen v jednom novém kusu pro zákazníky na trhu, který patří mezi její klíčové...

Ani Mercedes EQE u Američanů neuspěl. A to do té míry, že automobilka je nyní připravena jen doprodat skladová auta a pak s ním alespoň na nějaký čas zavřít krám. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

