Ještě hůř: Německu došly peníze už teď, dotace na elektromobily náhle skončily o půlnoci před hodinou

Už chvíli bylo jasné, že německé dotace žijí na vypůjčený čas, ještě minulý týden se ale zdálo, že „vypnuté” budou někdy v průběhu příštího roku. Realita je jiná, nedožily se ani konce letoška, dokonce ani začátku tohoto týdne.

Německý sen o 15 milionech elektromobilů jezdících po tamních silnicích do roku 2030 se dál hroutí. Už tak mnohými kritizovaná vize žila dosud hlavně z masivního přerozdělování, které dotovalo nákupy elektrických aut statisícovými částkami. Letos i díky tomu dosáhly čistě bateriové vozy 18% tržního podílu, jejich vidina lepší budoucnosti se ale na přelomu srpna a září začala hroutit.

Tehdy vstoupilo v platnost úplné zrušení dotací pro firemní klientelu, které poslalo prodeje elektrických aut dolů skoro o tři čtvrtiny. To se psalo září letošního roku a poté, co odbyt zůstal dole i v říjnu, se čekalo jeho vzedmutí s koncem roku. Od 1. ledna 2024 totiž mělo dojít k dalšímu výraznému snížení dotací na elektrická auta pro soukromé osoby, jenže listopad nic velkého nepřinesl. A ani prosinec už nejspíš nic takového nepřinese.

Německý dotační mechanismus totiž dostal další ránu, když zemi fakticky došly peníze a narazilo na dluhovou brzdu. Rozpočet příští rok tak musel být na poslední chvíli revidován, což způsobilo omezení řady dotací a mezi nimi i těch na elektrická auta. Podle prvotních informací to vypadalo, že do 31. prosince 2023 bude možné o letošní dotace žádat v nezměněné podobě a od 1. ledna 2024 budou k dispozici ty snížené do chvíle, než finance pro ně vyčleněné budou vyčerpány. Ani jedno už se ale nestane.

Německo totiž na příští rok nakonec vyčlenilo na tyto dotace „jen” 209 milionů Eur (7,1 miliardy Kč) a „přiklepnuty” jsou vždy až ve chvíli, kdy je vůz fakticky registrován do provozu, nikoli koupen. Mezi momentem pořízení a přihlášení resp. vyplacení dotace tedy může být značný časový rozestup, který se stará o to, že chvíli faktického vyčerpání veškerých zdrojů je třeba anticipovat. A Německo došlo k závěru, že kdyby nové žádosti o dotace přijímalo byť od dnešních 0:01 hodin, peníze na některé z nich už nezbydou ani v roce 2024. Přistoupilo tedy k radikálnímu, vskutku nečekanému a poněkud nešťastně provedenému kroku.

Německá vláda podle svého vlastního prohlášení už minulou středu večer rozhodla o tom, že dotace na elektromobily musí skončit prakticky okamžitě. Aby ale předešla tomu, že lidé na poslední chvíli zažádají o bezpočet dalších podpor, které budou postupně vyřizovány, ministr hospodářství Robert Habeck až v sobotu ráno překvapenému národu oznámil, že o dotace, které měly být původně vypláceny až do konce roku 2024, bude možné žádat jen o nedělní půlnoci. A to si pište, že ani v Německu o víkendu na úřadech nepracují.

„Od 23:59 hod 17. prosince 2023 nelze podávat žádné nové žádosti o ekologický bonus na Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu exportu,” stojí v sobotním prohlášení Habeckova ministerstva. Technicky vzato pár možností podání žádosti online ještě zbylo, kdo ale nezvládl ani to, od uplynulé půlnoci má smůlu. Důvod je stále stejný - peníze došly, na letošní dotace jsou vyčerpané a s ohledem na počet nevyřízených žádostí bude vyhrazených 7,1 miliardy pro rok 2024 stačit jen na pokrytí dosud přijatých požadavků.

„Všechny prostředky, které byly k dispozici v rozpočtovém roce 2023, jsou již vyčerpány,” pokračuje zpráva ministerstva hospodářství. „Prostředky ve výši 209 milionů Eur, které jsou stále naplánované na rok 2024, budou postačovat pouze tehdy, pokud žádosti o přidělení finančních prostředků skončí s okamžitou platností,” uvádí dále. Německé dotace na elektromobily tak skončily - Ende, Schluss, Auf wiedersehen.

Tento krok se pochopitelně nesetkal s pochopením u zastánců elektromobility a tamního průmyslu. Je třeba říci, že takto náhlý a poněkud podle ohlášený konec nevoní zrovna po férovém přístupu, na druhou stranu je pragmatický - kdyby Němci ohlásili konec hned ve čtvrtek, nových žádostí zásadně přibude a peníze na ně stejně nezbydou. Ministr Habeck tak přiznal, že situace je „nešťastná”, ale podle svých slov neměl s ohledem na limity dané rozpočtem na výběr.

Automobilový expert, ekonom Ferdinand Dudenhöffer, k věci řekl, že to prodeje elektrických aut v zemi dále zpomalí a příští rok se prodá až o 200 tisíc takových vozů méně než letos (cca 470 tisíc). „Bez dotací jsou elektromobily pro kupce nových aut až moc drahé,” uvedl realisticky německý ekonom. „Okamžité ukončení ekologického bonusu zpomalí rozvoj elektromobility, protože řada lidí si už elektromobil nebude moci dovolit,” uvedl v podobném duchu Ulrich Lange, šéf ADACu.

Až čas pochopitelně ukáže, co tento krok bude mít za následky. Tak jako tak pro tuto chvíli platí, že elektromobily se v Německu musí postavit na vlastní nohy a vystačit si „jen” se zbylými, zejména daňovými podporami od snazšího nákladování pro firmy až po umělé zdražování benzinu a nafty tzv. CO2 daněmi.

Jak bude nyní VW prodávat v Německu auta jako ID.3, jsme docela zvědavi. Téměř bez podobných podpor je jeho odbyt kupř. v Česku minimální. Foto: Volkswagen

