Ještě levnější: Číňané začali prodávat silné luxusní pětimetrové auto s 3litrovou spotřebou jen za 390 tisíc, tomu nejde konkurovat
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Miler
Jen ten pes není v ceně, chce se dodat při procházení finálních specifikací už dosud atraktivního, nově ještě vylepšeného a ke všemu zlevněného modelu automobilky Geely. Poměr hodnoty a ceny je v tomto případě skutečně dechberoucí.
Jako by nestačilo, s čím vším dokážou Číňané v posledních letech na automobilovém (a jistě nejen automobilovém...) poli přicházet, jsou schopni to všechno ještě s pozoruhodnou intenzitou rozšiřovat a inovovat. Takové Geely teprve v únoru 2023 představilo s novou značku Galaxy, která slouží jako mezičlánek mezi běžnými modely Geely a prémiovou divizí Zeekr. Do roka a do dne měla v nabídce tři modely, nyní, tedy jen po třech letech, čítá její portfolio už dvacítku různých sedanů, hatchbacků, malých městských aut i SUV a MPV. A ani to není celý příběh.
Do nabídky Geely Galaxy totiž docela nedávno, teprve před dokem a něco, přibyl i sedan Starshine 8. Luxusní pětimetrový sedan s hybridním pohonem na trhu nezklamal, když si jej jen ve zbytku loňského roku koupilo 58 tisíc zákazníků, což na roztříštěném čínském trhu na jeden model není málo. Přesto Geely nebylo spokojeno a pro letošek přišlo s vylepšenou verzí, která si ve vrcholném provedení říká Voyager.
Vizuálně se nic velkého nezměnilo, v interiéru se ale o trochu víc zatlačilo na strunu luxusu. Vzadu totiž nově u vyšších úrovní výbavy nechybí VIP křesla s prodlouženými sedáky, vylepšeným polohováním, vyhříváním, ventilací a dokonce i s masážemi. Klíčové jsou nicméně novinky, které nevidíme, nachází se pod kapotou.
Číňané nabízí celkem tři typech hybridního pohonu podle kapacity baterií, jen ve vrcholném Voyageru ale nahradili původní baterie novým typem Shield Golden Brick s kapacitou 28,3 kWh (prostřední verze 18,4 kWh, nejnižší neuvádí). Elektrický dojezd tak narostl z původních maximálně 160 km až na 225 km. Ke změnám došlo i na zbytku pohonného ústrojí, jehož celkový výkon vzrostl z dosavadních 375 na 402 koní. Vůz tak zvládá stovku za 6,35 sekundy, tedy o šest desetin rychleji než dřív. Klesla ovšem rovněž jeho udávaná spotřeba, a to z 3,7 na 3,41 litru na sto kilometrů.
Auto tak koketuje s třílitrovou spotřebou a jeho udávaný dojezd narostl až na 1 725 km, jakkoli tuto hodnotu je vzhledem k použitému cyklu měření (CLTC) nutné brát s nadhledem. Nižší verze se musí spokojit se 130 resp. 60 km elektrického dojezdu, jejich spotřeba je však nižší - u prostřední verze měla klesnout jen na 3,32 l/100 km.
Geely se dále zaměřilo na bezpečnost. Starshine 8 Voyager tak disponuje hned 27 senzory, mezi které patří střešní LiDAR, tři mikrovlnné radary, dvanáct ultrazvukových radarů a jedenáct kamer. Systém je navržen tak, aby zvládnul 22 jízdních scénářů, stejně jako podporuje autonomní předjíždění či hlasem ovládanou změnu jízdních pruhů. Standardně je navíc možné počítat se stabilizačním systémem, který udrží vůz pod kontrolou i při defektu pneumatik ve 160 km/h.
Číňané tak posouvají laťku o dost výš, cenově ovšem míří níž k zemi, což je neuvěřitelné. Starshine 8 pro rok 2026 nově startuje jen na 115 800 CNY, prostřední verze ke pak k dispozici od 125 800 CNY. A i vrcholný Voyager se vším zmíněným přijde pořád jen na 129 800 CNY. To je v korunách 390 tisíc, takové peníze vám u nás nestačí ani na čtyřmetrovou Škodu Fabii s atmosférickým tříválcem, tady ovšem dostáváte 5 018 milimetrů dlouhý sedan s rozvorem 2 928 mm a prakticky „vším“, co si můžete přát. Je to pozoruhodná nabídka a ani nás nenapadá, jak by jí evropské automobilky chtěly konkurovat, bohužel...
Galaxy Starshine 8 Voyager je vylepšená verze čínského sedanu, která jezdí se spotřebou kolem 3 litrů benzinu na 100 km, má až 402 koní výkonu a hromadu výbavy. A i ve vrcholné verzi stojí pod 400 tisíc korun, nižší provedení jsou dokonce levnější, startuje se na 350 tisících. Foto: Geely
Zdroj: Geely
Bleskovky
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
včera
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
18.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Harley-Davidson RIDE: americká značka se připravuje na svoji novou éru 20.4.2026
- Bulega stále neporažen 19.4.2026
- WSSP v Assenu kořistí Oettla 19.4.2026
- Bulega vítězem SprintRace 19.4.2026
- Kdo jiný než Bulega 18.4.2026
Nejčtenější články
- Dealeři rozprodávají nové elektrické propadáky Audi se slevami až 1,1 milionu Kč, ani tak se jich nedokážou zbavit
25.3.2026
- Mercedes faceliftoval vrcholnou třídu S Maybach a loga na ní září, plavou i sledují váš pohyb. Ten největší šok je ale pod kapotou
25.3.2026
- VW až tři roky po prvních požárech uznal, že jeho „ID.Buch” hoří, majitelé nesmí parkovat doma a ani ho pořádně dobíjet
25.3.2026
- VW unikly fotky hotového nového Pola a... Fajn, ale co takové auto řeší?
25.3.2026
- Američané začali prodávat rodinné auto s motorem 6,4 V8, stovkou za 4,4 s a schopností táhnout 4 tuny za milion, to je jak z říše snů
25.3.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva