Ještě větší levný pokořitel Škody Octavia se začal prodávat v Evropě, jeho ceny jsou nižší, než měly být | Petr Miler

/ Foto: FAW

Avizované se stalo skutkem, Číňané pokračují ve své expanzi směrem na západ. I tentokrát začínají tam, kde se jim bude dýchat o poznání volněji, tedy v Rusku, s ohledem na úspěch modelu na konkurenčním čínském trhu ale nečekáme, že by se mu nemělo dařit kdekoli jinde.

Se Škodou Octavia je to v poslední době jako na houpačce. Žádoucí auto je to pořád velmi, o tom není třeba debatovat, jeho ceny ale vyletěly do stratosféry a jeho dostupnost je velmi problematická. V Evropě se tak loni prodejně propadla nejníž za 20 let. A byť letošek vypadá lépe, v případě loňska se skutečně musíme vrátit až do časů první novodobé generace vozu, abychom našli horší čísla. To ale pořád není nic proti tomu, kam se propadla v Číně.

Dříve to pro Octavii byl největší trh na světě, teď tam paběrkuje. Místo stovek tisíc aut prodaných za rok míří letos k odbytu nanejvýš v řádu jednotek tisíc vozů - jejích 185 prodejů za letošní únor je tragédií non plus ultra. Tady už to škodovka nesvede na čipy ani nic podobného, je prostě nekonkurenceschopná. A soupeři jako Bestune B70 ji válcují mnohonásobně vyšším odbytem.

Právě tohle auto se mělo zkraje dubna začít poprvé prodávat mimo Čínu a Škodě připravit zas o něco těžší spaní. Stalo se. Koncern FAW, mimochodem partner mateřského Volkswagenu právě v Číně, začal tento týden nabízet zatím v Rusku model B70 za ceny mezi 2 327 250 a 2 778 376 rubly (přesně takto na jednotky RUB). V přepočtu to není zase taková hitparáda, znamená to základní cenu 627 tisíc Kč, je to ale nižší suma, než škodovka stále chce v Rusku za úplně základní skladové Octavie. A je to také o více jak 10 procent méně oproti sumám, které vůz měl stát podle informací ještě z minulého týdne.

Už základ je přitom vybaven mj. LED světly, panoramatickou střechou, koženým interiérem, multimédii s 12,3palcovou obrazovkou, dvouzónovou klimatizací, zadními parkovacími senzory, bezklíčovým vstupem, startováním motoru tlačítkem, vyhřívanými předními sedadly nebo 18palcovými disky kol z lehkých slitin. Je to navíc ještě větší auto než Octavie - jedná se o 4 810 mm dlouhý vůz s rozvorem 2 800 mm. V technické rovině základu poslouží přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 168 koní, alternativou je dvoulitr o 223 kobylách. Ani absolutní vrchol tak v Rusku nestojí víc než 749 tisíc Kč v přepočtu, to už je o hodně méně, než kolik Škoda chce za srovnatelné Octavie, takové nebudou stát pod 1 milion ani omylem.

Jsme zvědavi, jak se Číňanům v Rusku povede. A kdy dorazí na další západní trhy. S ohledem na specifičnost současného kursu rublu a cen v Rusku obecně je docela pravděpodobné, že ceny v korunách na západ od hranic největší země světa budou nižší. A to je pro Škodu jistě problém.

Bestune B70 je pro Škodu Octavia v Číně vážným a o mnoho úspěšnějším soupeřem. Teď se začíná prodávat v Rusku. Není levný, je ale relativně dostupný a levnější, než měl být. Foto: FAW

Zdroj: FAW

