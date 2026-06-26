Ještě víc „fejku”. Hyundai v zoufalosti vyvíjí nové modely, které se budou ještě víc tvářit jako auta, která prý překonala
Petr ProkopecKdyž někoho skutečně překonáte, asi pak nezačnete napodobovat jeho chování, abyste působili na okolí stejně jako on? Anebo ano? Však jste lepší. Anebo nejste? Pak to děláte, protože vás jen někdo popostrčil do popředí a vy ve skutečnosti nevíte, čím byste zaujali.
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Ještě víc „fejku”. Hyundai v zoufalosti vyvíjí nové modely, které se budou ještě víc tvářit jako auta, která prý překonala
včera | Petr Prokopec
Když někoho skutečně překonáte, asi pak nezačnete napodobovat jeho chování, abyste působili na okolí stejně jako on? Anebo ano? Však jste lepší. Anebo nejste? Pak to děláte, protože vás jen někdo popostrčil do popředí a vy ve skutečnosti nevíte, čím byste zaujali.
Za pár dnů uběhnou tři roky od chvíle, kdy se Hyundai na Festivalu rychlosti v Goodwoodu pochlubilo modelem Ioniq 5 N. Ve srovnání s běžným elektrickým SUV jeho sportovní verze dostala nejen sadu plastů navíc, rozšířený rozchod kol nebo 650 kobyl pod kapotou, ale také prvky, kterými simuluje projev spalovacího auta. Od začátku to kritizujeme jako nehoráznou pitomost a po vyzkoušení tohoto auta to děláme tím spíš. Funkce „N e-shift” reálně nedělá vůbec nic, jen v řidiči navozuje pocit, že si pořídil spalovací auto s osmistupňovou převodovkou, zatímco „N Active Sound+” dokáže z osmi vnitřních a dvou venkovních reproduktorů přehrát zvuk přeplňovaného dvoulitru.
Je to vrcholně trapná věc, je to nafukovací panna na kolech, je to hraní si na někoho, o kom současně říkáte, že jej dalece překonáváte tím, čím reálně jste. Nejenže je to tupá hra, kterou skutečný nadšenec nebere stejně jako falešně vylepšený zvuk spalovacího auta, ale je to v podstatě přiznání toho, že s tím překonáním napodobovaného řešení to nebude až tak horké.
Neznáme nikoho soudného, komu by se to líbilo - některé oddané řidiče to rozčiluje, jiné štve. Auto z vás v podstatě dělá blbečka tím, že vám podsouvá neexistující realitu, nejsmířlivějším hodnocením budiž označení této věci za Playstation, který se hýbe. Lidé odkojení herními konzolemi to asi berou a chválí, což stačilo k tomu, aby to ovlivnilo i směřování dalších automobilek. Simulování projevu spalovacích aut totiž u svých elektromobilů začínají ve velkém používat i další výrobci, naposledy se se svým systémem pochlubilo Porsche. Neexistující převodovku vám dnes ta šílené peníze nabídne i Taycan.
Podle automobilek přitom falešné řazení a zvuk mají oslovit nadšence. To je ovšem totéž, jako doufat, že milovníka šťavnatých hovězích steaků zaujmete tofu náhražkou s masovou esencí. Jakkoli totiž může vonět stejně, odlišnou chuť i přes vymoženosti molekulární kuchyně zkrátka poznáte. Hlavně je ale třeba počítat s naprosto jiným nutričním složením, ze kterého vaše tělo vyloženou radost opravdu mít nemusí.
Vraťme se ale zpátky k Hyundai, kterému zmíněné dění evidentně namazalo dost medu okolo úst. Korejci jsou tedy přesvědčeni, že zamířili správným směrem. Proto do budoucna nehodlají uhnout, nýbrž spíše přidat do kroku. „V rámci této technologie jsme lídry, místo abychom se po někom opičili. U příští generace těchto aut proto chci, aby vše bylo realističtější. A chci vše ještě pozvednout na novou úroveň,“ řekl kolegům z Autocaru šéf vývoje Hyundai Manfred Harrer.
Už ta volba slov je směšně fascinující. „Realističtější”? Tady někdo zapomněl doma výkladový slovník, Hyundai ve skutečnosti přidá na „fejkovosti”. Na realističnosti by přidalo, kdyby autu postupně vracelo jeho přirozený projev, takto hovoří o „větší realističnosti” čeho? Realističnosti falše? Je to absurdita na druhou, Harrer ale ve svém sebeklamu už asi k rozumu nepřijde.
Budoucí korejské elektromobily tedy mají nabídnout „volnoběh, střílení z výfuku a vibrace prostupující vozem“, což má přinést novou úroveň vzrušení za volantem. A jakkoli Harrer uznává, že pro spoustu lidí jde o faleš, zároveň dodává, že „zákazníkům se to líbí“. Některým jistě, ale jakým? Je třeba vždy zvažovat, na jakou cílovou skupinu chcete jakým modelem působit.
Fanoušci podobné travestie vám asi nevytvoří skvělou image sportovního modelu v té správné komunitě. V té se pohybujeme a Ioniq 5 N v ní vážně nebere skutečně nikdo. Přijde nám to jako zoufalá snaha zaujmout tam, kde se s něčím takovým zaujmout nedá. A popravdě nás překvapuje, pokud tahle věc oslovuje fanoušky elektromobilů. Ti by přece měli být šťastní, že jejich auto nemá nic společného se „spalovacími dinosaury”, kterými tak pohrdají...
Dodejme, že vše má být spojeno s novou platformou, kterou použije příští generace vozu. To jen upřesňujje časový rámec geneze této falše, neboť stávající Ioniq 5 stojí na platformě e-GMP, se kterou přišel jako první korejský elektromobil v roce 2021. Podle Harrera pak Hyundai počítá s běžným produkčním cyklem, který by měl být sedmiletý. Nová generace tedy dorazí zhruba za dvě léta, přičemž sportovní verze bude mít vůči těm běžnějším jisté zpoždění. Nejspíše ale půjde jen o měsíce, ne o dva roky jako u současného provedení.
Jednou z nejtrapnějších věcí na Ioniqu 5 N je falešný zvuk a řazení nemající absolutně žádnou spojitost s technickou podstatou vozu. Skutečné nadšence, pro které má být takový vůz určen, nemá šanci podobná věc oslovit, ti jednodušší ale tento nesmysl chválí. Korejci tak usoudili, že u příští generace musí na „fejkovosti” ještě přidat pod hlavičkou „větší realističnosti”. Realističnosti čeho? Falše? Foto: Hyundai
Zdroj: Autocar
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