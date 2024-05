Jiný svět: Nejprodávanější ojetinou v Rusku je pořád auto, po kterém Češi toužili naposledy v dobách ČSSR včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Dokážete si představit, že by u nás dnes byla nejprodávanějším ojetým autem Škoda 120? Anebo nanejvýš Favorit? Zní to absurdně, v Rusku ale ekvivalentní situace skutečně panuje.

Škoda 742 je souhrnným označením modelu Škody, který si pamatujeme spíše pod označením jednotlivých verzí zvaných 105, 120, 125, 130, 135 a 136. V letech 1976 až 1990 bylo v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách celkově vyrobeno 2 020 250 exemplářů tohoto modelu, z nichž většina pochopitelně skončila na domácím trhu. V podstatě tak neexistuje člověk s dekádami řidičské praxe, který by se s tímto autem nesetkal. Nicméně už jen málokdo po něm dnes zatouží, a to přesto, že do hry vstupují nostalgické pocity či unikátní koncepce „všechno vzadu“, která ze starých škodovek dělala svého Času Porsche 911 pro chudé.

Je pochopitelné, proč v bazarech dnes dává pomalu každý přednost spíše zahraniční a novější produkci. Ta totiž dokáže nabídnout jak vyšší výkon a tedy opojnější dynamiku, tak i vyšší komfort či kvalitu. I když tedy rozhodně platí, že stará láska nikdy nerezaví, většina čtyřdveřových sedanů vyrobených AZNP právě na korozi dojela. Pokud tak vlastně dnes narazíte na kousek ve špičkovém stavu, je třeba za něj zaplatit majlant. Zapotřebí je tedy skutečný fanoušek, navíc s patřičně naducanými kapsami.

Jak se ale také říká, jiný kraj, jiný mrav. O Rusku to platí stoprocentně, jak ostatně dokládají aktuální statistická data týkají se ojetin z dílen tamního Avtostatu. V dubnu bylo totiž v zemi prodáno 509 500 aut z druhé ruky, což rozhodně není málo - ve srovnání s březnem se jedná o 1,5procentní zlepšení. Nicméně ať se letos psal jakýkoli měsíc, prodejům vždy vládlo jedno auto, a sice Lada 2107. Tedy i u nás svého času velmi oblíbený žigulík, který byl jedním z mála zahraničních aut, jejichž prodej byl u nás možný v jakkoli větší míře.

Svou životní dráhu tento vůz odstartoval v roce 1979 pod interním označením VAZ-2105, které bylo možné koupit až do roku 2010. Tři léta po zahájení výroby pak Rusové nabídku rozšířili o luxusní verzi VAZ-2107, kterou bylo možné identifikovat podle chromové čelní masky. Toto provedení se pak vyrábělo dokonce do roku 2012. Ve finále tak není až tak překvapivé, že po něm stále řada lidí pase - mnohé exempláře totiž vznikly až poté, co již výroba výše zmíněné Škody skončila.

VAZ-2107 po dlouhé době sesadil z trůnu jinou Ladu, a sice hatchback Samara-2. Toho se za první letošní čtyři měsíce prodalo celkově 38 200 kusů, na žigulík pak připadá 39 300 transakcí. Rusové jsou tedy na svá někdejší národní auta stále neskutečně hrdi, byť je pochopitelně možné, že díky již dva roky trvající válce na Ukrajině mnoha lidem nic jiného než koupě tohoto vozu nezbývá. Jakkoli je třeba dodat, že i v této zemi již zahraniční produkce chytá pevný vítr do plachet.

Třetí příčku totiž okupuje Kia Rio se 34 700 registracemi, čtvrtou Hyundai Solaris (33 900 kusů) a pátou Ford Focus (32 400 ks). V prvních dvou případech se jedná o moderní bestsellery, které ještě před válkou okupovaly čelo prodejního žebříčku. Do Ruska se tak dostalo velké množství aut, které momentálně opět mění majitele. Kdy je přitom vystřídá čínská produkce, je prozatím ve hvězdách. Protože ale pod Říši středu nyní spadá polovina registrací nových aut, dlouho to trvat nebude.

Nejprodávanější ojetinou v Rusku se letos stal VAZ-2107 neboli legendární žigulík. Což je asi totéž, jako kdyby statistikám u nás vládla Škoda 120 a spol. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Auto Mail.ru, Avtostat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.