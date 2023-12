Jít proti běhu dějin se vyplácí, nová Toyota Land Cruiser se i se svým motorem a pojetím v Německu rozprodala za 30 minut před 7 hodinami | Petr Miler

Představa, že všichni touží po stejně pojatých autech a je třeba jim v tomto směru co nejdřív vyjít vstříc, dostává zas jednou na frak. Nový Land Cruiser je extrémně konzervativně pojaté SUV nabízené s jediným velkým dieselem, přesto v Evropě takto boduje.

Když jsme se začátkem prosince dojímali nad tím, co si dnes Toyota dovolí nabídnout v EU, někteří z vás se nám smáli. Že je to sice hezká úlitba lidem našeho smýšlení, prodeje ale ukážou, že doba je prostě jinde. Prodeje tedy ukázaly... No, ony ukázaly to, že doba zase tak jinde není a konzervativně smýšlejících zákazníků v této třídě automobilů pořád není málo.

Řeč je o nové Toyotě Land Cruiser Prado, kterou japonská automobilka pod označením Land Cruiser začala v její nové podobě nabízet i v zemích EU. Uvážíme-li, že jde auto vypadající trochu jako z muzea, které pořád používá žebřinový rám a dieselový motor o objemu 2,8 litru jako jediný pohon, celkem i chápeme úšklebky progresivněji smýšlejících. Nic to ale nemění na tom, že cestou k úspěchu zůstává pestrost nabídky, nikoli její unifikace. A tak i na takový vůz čeká v dnešní značně unifikované automobilové době spousta lidí.

I když Toyota začala tuto novinku nabízet úplně naslepo s tím, že k dispozici bude zkraje jen omezený počet aut a nezveřejnila ani ceny (Japonci naznačili základní cifru okolo 1,3 milionu Kč, ale auta tzv. First Edition stylizovaná jako klasický Land Cruiser J40 budou zaručeně dražší), zákazníci s projevem zájmu neváhali ani vteřinu. Automobilka neuvádí, kolik předobjednávek od počátku prosince zaznamenala, před pár dny ale oznámila, že stále za neznámou cenu nabídne pro celou EU k prodeji 3 000 vozů z oné First Edition. A můžete si ji koupit znovu jen tak, že cenu se dozvíte až později, přesto to byla trefa do černého.

Japonci se nyní chlubí tím, že ačkoli očekávali o tento vůz velký zájem, netušili, že v rychlosti prodejů bude trhat rekordy. Závazné objednávky firma začala v Německu přijímat 21. prosince v 8 hodin ráno, přesto s ním o 30 minut později mohla skončit. Pro naše západní sousedy byla vyčleněna várka 1 000 aut, to není zas tak málo, rozprodala se ale za půl hodiny. To znamená téměř dva prodané Land Cruisery za sekundu. Úctyhodné, uvážíme-li, s čím vůz přichází.

Je skutečně poháněn jen 2,8litrovým čtyřválcovým turbodieselem, který posílá výkon až 205 koní a točivý moment 500 Nm na všechna čtyři kola přes osmistupňový automat. Později se do prodeje dostane i jeho mild-hybridní verze se 48voltovým systémem a to bude vše. Nic jiného než diesel nový Land Cruiser v EU nedostane. Auto se navíc opírá výlučně o platformu GA-F, která počítá s žebřinovým rámem. Je to zkrátka klasik par excellence, zvlášť v oné „První edici” s patřičným retro vzhledem.

Na webu českého zastoupení značky pořád svítí jen možnost projevu nezávazného zájmu, z oněch prvních 3 000 aut se zřejmě do Česka dostane jen hrstka vozů, které automobilka zřejmě snadno rozdělila mezi poptávající dealery či zákazníky, kteří svůj zájem projevili dříve, a tak podobný prodej nerozjela. Nic než takto projevit zájem nyní nezbývá případným dalším zájemcům, mohou se tedy zaregistrovat na čekací listinu a vybrat si jednu ze tří verzí - Executive, Tec a opět First Edition. Přesné ceny kterékoli z nich zůstávají neznámé, stejně jako možný termín příchodu další várky aut.

Nový Land Cruiser J250 alias Land Cruiser Prado měří 4 920 mm na délku, 1 980 mm na šířku, 1 870 mm na výšku a 2 850 mm v případě rozvoru, zákazníci pak mohou volit ze dvou druhů předních světel, z nichž ta kulatá jsou spojena s tzv. First Edition. Přesně tohle auto se navzdory svému retro vzhledu, retro technice a neznámé ceně prodává tak dobře, že všech 1 000 aut určených pro Německo bylo rozprodáno během 30 minut. Foto: Toyota

