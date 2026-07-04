Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno

Je to jeden z absurdních současných trendů, však některá auta během jedné dvou generací přibrala klidně půl tuny až tunu hmotnosti. Tady se bavíme o voze vážícím pod 700 kg, který má přesto víc než 500 koní. A jede podle toho.

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Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno

včera | Petr Prokopec

Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno

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Foto: Ariel Motor Company

Je to jeden z absurdních současných trendů, však některá auta během jedné dvou generací přibrala klidně půl tuny až tunu hmotnosti. Tady se bavíme o voze vážícím pod 700 kg, který má přesto víc než 500 koní. A jede podle toho.

Okruh v britském Anglesey proslul jako domov pořadu Fifth Gear. Zpočátku ale vábil hlavně motorky, a to i proto, že původní trať používaná do roku 2005 měla na délku jen 1,7 kilometru. Poté ovšem došlo na její výrazné přebudování, od nějž okruh nabízí hned čtyři konfigurace, z nichž ta nejdelší měří 3 380 m. Jako takový dnes vábí daleko víc lidí i šampionátů, přičemž závodník Peter Williams jej popsal jako ten vůbec nejkrásnější v Británii, a to kvůli scenérii, do které je zasazen.

Okolní krajiny si ale před pár dny stěží všímal Phil Keen, testovací jezdec značky Ariel. Ten totiž usedl za volant nového modelu Atom 4RR, a stanovil s ním okruhový rekord. Nejdelší konfiguraci trati totiž zvládnul za 1 minutu a 27,77 sekundy, čímž předchozí nejlepší čas 1:29,35 překonal o takřka dvě sekundy. Na Anglesey tak v podstatě došlo na souboj Davida a Goliáše, neboť Atom 4RR překonal takový vůz, jakým je Porsche 911 GT2 RS osazené paketem Manthey Racing.

Sluší se samozřejmě dodat, že 911 GT2 generace 991 není žádnou novinkou (novější ale pořád neexistuje), Porsche s výrobou této tisícikusové edice začalo už v roce 2017. Doplňkového paketu se ovšem dočkalo o trochu později, a jakkoliv výkon 700 koní zůstal nezměněn, úpravami prošel podvozek a aerodynamika (přítlak vzrostl o 70 procent). Lars Kern i díky tomu zvládl s takto modifikovaným vozem obkroužit Nordschleife za 6 minut a 43,3 sekundy, což je druhý nejlepší čas mezi produkčními vozy.

Ač tedy nejde o novinku, nejedná se zároveň o žádné ořezávátko. Jen samotný paket navíc stojí sedmimístnou sumu. Atom 4RR oproti tomu na okruh vyrazil v čistě standardním stavu, pročež jeho přeplňovaný dvoulitr z Hondy Civic Type-R nabídnul 532 koní, které šestistupňová sekvence poslala na zadní kola. Ta jsou přitom stejně jako přední kvůli co nejnižší hmotnosti kovaná a obutá do semi-slicků Yokohama A052.

Vůz disponuje poměrem výkonu a hmotnosti 796 koní na tunu, zatímco 911 GT2 má na kontě jen 483 kobyl na tisíc kilogramů. Ariel je díky tomu hypoteticky silnější než Bugatti Chiron, které se díky svému 1 500koňovému šestnáctiválci pyšní poměrem 751 k/1 t. Není tak divu, že v Anglesey válí. Na dané poměry je pak vlastně poměrně levný, cena verze 4RR totiž startuje na 208 tisících GBP, což dle aktuálního kurzu odpovídá 5,9 milionům korun.

Ariel je nicméně znám svým programem „Savile Row of the Automotive World“, kdy každé auto je stavěno na objednávku jedním technikem, a to přesně dle specifikací zákazníka. Automobilka tak nabízí vysokou míru individualizace a zároveň nemusí držet žádné skladové zásoby. Pro klientelu to pak sice znamená, že kromě navýšení koncové sumy za příplatkovou výbavu se také musí obrnit značnou trpělivostí. Zážitky na okruhu ale zjevně za čekání stojí.


Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 1 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 01Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 2 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 02Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 3 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 03Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 4 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 04Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 5 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 05Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 6 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 06Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 7 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 07Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 8 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 08Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 9 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 09Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 10 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 10Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 11 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 11Už zapomínáme na kouzlo lehkých aut. Tahle novinka s 532 koňmi na 669 kg vrací víru, poráží všechny a všechno - 12 - Ariel Atom 4RR 2026 nova sada 12
Atom 4RR je nově nejrychlejším autem na okruhu Anglesey International Circuit, přičemž zvládl porazit i dvakrát dražší a o 168 koní výkonnější Porsche 911 GT2 RS s paketem Manthey Racing. Foto: Ariel Motor Company

Zdroj: Ariel Motor Company

Petr Prokopec

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