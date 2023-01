Jozef Kabaň skutečně skončil jako šéfdesignér VW, smysl jeho nové pozice nechápe nikdo před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Spekulace se nemýlily, bývalý a zřejmě nejvýznamnější šéf designu Škody ve svém posledním působišti na pozici osoby odpovědné za design osobních Volkswagenů skončil. S VW se ale neloučí, jen nikdo nechápe, co přesně pro něj bude dělat.

Na každém šprochu pravdy trochu, říká se. V tomto případě byl „šproch” kolegů z německého Automobilwoche pravdivý zcela, neboť do puntíku popsal kroky skupiny VW, které se odehrály v uplynulých hodinách. Vedení koncernu jmenovalo novým šéfdesignérem Volkswagenu Andreas Mindta, což znamená konec Jozefa Kabaně, u nás velmi dobře známého ex-šéfdesignéra Škody ve stejné funkci.

Mindt přichází z pozice člověka odpovědného za design Bentley, a tak se leckdo může ptát, zda je to vůbec povýšení. Na jeho místo u britské značky nastoupí Tobias Sühlman, bývalý zaměstnanec McLarenu, Astonu Martin, Bugatti, Volkswagen a nakonec i Bentley, kde byl dosud odpovědný za vnější design vozů britské značky. Ani pro Kabaně ale tato rošáda překvapivě neznamená úplný konec.

Leckdo by čekal, že se tak významná figura automobilového designu, která už v roce 2003 odpovídala za vnější pojetí Audi, nespokojí s ničím menším než pozicí šéfdesignéra velké automobilové značky, však je mu teprve 50 let. Ale stalo se. Kabaň od VW neodchází a přijal pozici, kterou automobilka popisuje jako Creative Art Director, řekněme kreativní umělecký ředitel Volkswagenu.

Co to znamená, nikdo nepochopil. Nechceme to přeložit jako „trafika”, ale skoro to tak vypadá - něco jako když se Bernie Ecclestone přijal pozici Chairman Emeritus poté, co prodal svůj podíl ve Formuli 1 a vzdal se exekutivních funkcí. Ani upřesnění VW, který Kabaňovu novou roli popisuje jako „vývoj perspektivních řešení mobility pro značku Volkswagen”, nevnáší do jeho nového zapojení mnoho jasna.

Tak či onak se zdá, že Kabaňova kariéra ve strukturách VW v zásadě skončila - po podobném odvolání další postup výš čekat nemůže a že by vedl design jiných značek koncernu... Kdo ví. Člen představenstva Kai Grünitz, který je zodpovědný za technický rozvoj a bude nyní jeho novým šéfem, mu poděkoval za jeho dosavadní působení s tím, že „zanechal stopu na celém našem portfoliu”. Co bude se slovenským designovým guru dál, ukáže jen čas.

S Jozefem Kabaněm v čele designu VW je skutečně konec, vedení značky se mj. nemělo líbit jeho pojetí konceptu budoucího modelu ID.2. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.