K mání je dodnes nejetá Škoda Felicia Combi po důchodci s nejlepším motorem i výbavou, stojí pakatel

Foto: Classic-Mobile Wieting, publikováno se souhlasem

Pokud si teď myslíte, že se díváte na zákulisní záběry z focení oficiálního katalogu v polovině 90. let minulého století, nevidíme se. Ale je to omyl, díváte se na aktuální fotky původní Škody Felicia v pozoruhodné specifikaci s ještě pozoruhodnější historií.

Nebude velkým přeháněním říci, že moderní Škoda Felicia motorizovala postkomunistickou Českou republiku. Vystavěná na základech svého času revolučního Favoritu byla jakýmsi pojítkem mezi světem zastaralých aut socialistického Československa a moderními vozy „západní” provenience. A jako taková byla vlastně dokonalá - dostatečně dostupná, aby si ji mohli dovolit obyčejní lidé z teprve na nohy se stavící země, dostatečně prostorná, aby jim posloužila jako jediné auto, dostatečně jednoduchá, aby nebylo drahé ji udržovat fit a přitom už dostatečně moderní, aby byla aspoň solidně bezpečná a rozumně vybavená.

I když se jí vyrobilo hodně přes 1 milion kusů a většina si našla zákazníky v České republice a na Slovensku, narazit dnes na pěkný, opravdu zachovalý kousek není snadné. Felicia nebyla ještě tím vozem, který by bez mrknutí oka zvládl najet půl milionu kilometrů, navíc nebyl bůhvíjak odolný proti korozi. A tak jich byla většina „odježděna” či jinak podlehla zubu času natolik, že o pěkném stavu nemůže být řeč.

Výjimky existují, pokud se ale najdou, bývají nezřídka velmi drahé. Vůz, který vám dnes ukážeme, ale stojí doslova pakatel. Putoval kdysi do Německa a dodnes zůstal v rukou původního majitele. Byl vyroben v roce 1999, tedy ještě stále v původním provedení, a to ve specifikaci docela velkorysé - je to kombík s motorem 1,6 MPI od VW a maximální výbavou GLX. Proč si ji dotyčný člověk koupil, vlastně jen tušíme - narodil se v roce 1938 a ve svých 61 letech si tohle auto pořídil na důchod. Během 24 garážování toho s ním ale moc nenajel a když už někam vyrazil, pak to bylo do servisu k pravidelné prohlídce.

Podle toho vůz vypadá - je jako nový zvenčí i zevnitř. A má kompletní servisní historii z autorizované dílny až do kilometrového stavu předcházejícího současnému o 400 km (výměna oleje) resp. 2 000 km (výměna rozvodů). I přes tyto zastávky vede cesta až k dnešnímu nájezdu pouhých 27 950 km, auto tedy jezdilo jen o něco víc než 1 000 km ročně. Něco takového se nevidí, tuplem pak v prodeji, tento kousek ale na prodej je.

Být k mání v Česku, stojí klidně statisíce, německý majitel je ale o poznání rozumnější a jeho vůz je k dispozici za velmi zajímavých 2 600 Eur, tedy asi 62 tisíc Kč. To nám přijde jako velmi rozumná pěkná cena za stále skoro novou Felicii. Jak sám prodávající říká, na denní ježdění už to asi nebude (i když...), ale jako vzpomínka na český automobilový svět 90. let poslouží dokonale. Možná ani muzeum by takovým exemplářem nepohrdlo, však se na něj podívejte

