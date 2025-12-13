K výročí narození autora Porsche 911 si můžete přímo od Porsche koupit auto, jako měl on sám
K výročí narození autora Porsche 911 si můžete přímo od Porsche koupit auto, jako měl on sám
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Pochopitelně to nebude auto jeho samotného, takové si automobilka nechá v muzeu, ale jeho moderní připodobnění. Právě specifikace vozu ale ukazuje, jakým fajnšmekrem Ferdinand Alexandr Porsche, který by se tento týden dožil 90 let, byl.
O historii Porsche a jeho klíčového modely byly popsány už takové stohy papírů, že jen máloco zůstalo utajeno. My se jí proto znovu podrobně zabývat nebudeme, jen z ní „vypíchneme“ jednoho velmi důležitého muže. Kdyby totiž nebylo Ferdinanda Alexandra Porsche, model 911 by se nikdy nedočkal tak ikonické siluety. Vnuk zakladatele značky přitom sám sebe nikdy nepovažoval za designéra, místo toho o sobě hovořil jako o člověku, který má talent na to, aby některým produktům dal jejich tvář.
Porsche 911 ale překvapivě nebylo nejoblíbenějším dílem „Butziho“, jak byl Ferdinand Alexander přezdíván. Místo této ikony na svůj piedestal stavěl raději model 904, což byl čistokrevný závoďák, který ovšem díky tehdejší laxnější legislativě mohl také na veřejné silnice. Pod jeho kapotou se přitom pokaždé nacházel dvoulitrový motor, ten měl ovšem v různých verzích různý počet válců - od čtyř do osmi. Jeho výkony pak pokaždé na zadní kola přenášel pětistupňový manuál.
V 70. letech se rodina Porsche rozhodla dál neúčastnit přímého řízení firmy. Butzi i proto založil oddělení Porsche Design, které se nevěnovalo čtyřem kolům, ale všemožnému příslušenství od slunečních brýlí přes psací potřeby až po oblečení. Jeho prvním dílem pak byly náramkové chronografy, na kterých Porsche spolupracovalo se švýcarskou společností Orfina. O jejich prodej se však starali dealeři automobilky.
Butzi by včera oslavil své 90. narozeniny, těch se ale naneštěstí nedožil - zemřel 5. dubna 2012. Automobilka se ovšem na toto jubileum rozhodla odkázat novou limitovanou edicí 911 GT3 90 F. A. Porsche. Ta bude nepřekvapivě vyrobena v pouhých 90 kusech, kdy jeden z nich dostane Mark Porsche, Butziho nejmladší syn. Ten značce předal pár soukromých poznatků, které následně podobu novinky výrazně ovlivnily, a to zvenčí i uvnitř.
Limitka je totiž nalakována novým speciálním zeleným odstínem F. A. Greenmetallic, který odkazuje na původní zelenou barvu Oakgreenmetallic, kterou neslo Butziho soukromé Porsche 911. Společnost mu pak budou dělat černě zabarvená kola Sport Classic, která byla inspirována klasickými ráfky Fuchs. Na jejich centrální matici je pak erb značky z roku 1963, kdy byla 911 představena. Mimo to mřížku kapoty zdobí odznak s logem 90 F.A. Porsche.
Zajímavější než karoserie je ovšem kabina, kde hnědé čalounění Truffle Brown Club Leather doplňuje dekorativní prošívání Chalk Beige a především pak speciální látka F.A. Grid-Weave, jejíž vzor se skládá z pěti barev - černé, zelené, hnědé, krémové a bordó červené. „Oblíbené sako mého otce mělo stejný vzor. Stejně jako jeho tužka, dýmka a popelník, i tato saka byla součástí mého dětství a neodmyslitelně spojená s jeho domácí kanceláří,“ říká Mark Porsche.
Dalším zajímavým prvkem je hlavice řadicí páky manuální převodovky z ořechové překližky s otevřenými póry, kromě toho pak kabinu zdobí plaketky s názvem limitované edice či Butziho podpisem. Po stránce technické se ovšem vůz vůči sériovému GT3 Touring nikterak nezměnil, zadní kola tedy nadále roztáčí atmosférický čtyřlitrový šestiválec naladěný na 510 koní, s nimiž stovku zvládnete za 3,9 sekundy, zatímco maximální rychlost činí 313 km/h.
Tuzemské zastoupení německé automobilky zatím neupřesnilo, kolik bude nová limitka stát. Za základní GT3 Touring ovšem musíte dát 5 690 183 Kč. Na Butziho odkazující speciál se tak snadno přiblíží 8 milionům korun, Porsche totiž zájemcům nabízí ještě další individualizaci. Aby pak lépe ospravedlnilo citelný nárůst ceny, přihazuje k vozu také cestovní brašnu odpovídající vnitřnímu čalounění, stejně jako novou verzi původních chronografů.
Chcete co nejlépe oslavit 90. výročí narození Ferdinanda Alexandra Porsche, který navrhl siluetu původní 911? Pak je třeba mít řádně naditý bankovní účet, abyste mohli sáhnout po nové limitované verzi GT3 Touring. Ta se od běžné produkce liší hlavně zeleným lakem a speciálním čalouněním uvnitř. Značka k vozu přihazuje i víkendovou tašku a náramkové hodinky. Foto: Porsche
