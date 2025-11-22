Kam dala Kia hlavu? Své ošklivé novince sebrala motor V6 i jako vrchol v době, kdy ho konkurence vrací do nabídky jako základ
Petr ProkopecJako by nestačilo, jak tohle auto vypadá... Být určeno jen pro Evropu, bez šestiválců se obejde, jeho hlavním odbytištěm je ale místo, kde aktuálně znovu frčí osmiválce a šestiválec dobře poslouží leda jako žádoucí základ. Kia na to nedbá a chce si vystačit se čtyřválci.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Dodge Durango je jedním z nejstarších aut na americkém trhu, třetí generace se totiž poprvé začala prodávat již v roce 2011. Pro letošek a nadcházející rok se měla stát pouze osmiválcovou, byť to neznamenalo úplný konec základní šestiválcové verze. Ta byla ovšem k dispozici dál pouze státním institucím, soukromá mohla volit motor V8, popř. nic. Zájem o toto provedení se ale stal tak velkým, že Dodge nestíhá vykrýt veškerou poptávku. A tak šestiválcové provedení vrátil do běžného prodeje.
Výrobce výslovně zmiňuje, že jde o náplast v době „navyšování produkce“ osmiválce Hemi, což jen podtrhuje opravdu velký zájem o objemné motory v ZSA. Ostatně Durango má za sebou vůbec nejlepší třetí kvartál za posledních dvacet let, neboť prodáno bylo 20 018 exemplářů. Za prvních devět měsíců letošního roku se pak registrace zvedly na 54 417 vozů, což je s ohledem na stáří tohoto SUV opravdu působivé. Ceny osmiválcových verzí ale startují na 44 490 USD, tedy na 933 tisících korunách, to leccos vysvětluje.
Při volbě šestiválce zákazníci uspoří 3 500 USD neboli 73 500 Kč, jakkoli obejít se v tu chvíli musí bez pohonu všech kol. Místo toho 3,6litrový motor Pentastar svými 299 koňmi zaměstnává pouze zadní nápravu. Přesto všechno se dá očekávat, že část lidí tímto směrem zamíří - ať už kvůli nižší ceně, nebo s ohledem na lepší dostupnost. Je zjevné, že zájem objemné motory zkrátka nikam nezmizel.
Tím spíš udiví krok Kie, která brzy začne prodávat nedávno představený nový Telluride. Auto nejenže dvakrát neláká svým vzhledem, Korejci v případě jeho techniky razí zcela opačný směr než Dodge. SUV totiž dokonce o šestiválec přišlo jako o vrcholnou motorizaci a nově tak bude k mání pouze s přeplňovanými čtyřválci. Základem bude 2,5litrové provedení nabízející 278 koní, tedy méně než předchozí atmosférický V6. U hybridní verze pak výkon vzroste na 333 kobyl.
Kombinace dva-pětky, elektromotoru a lithium-iontové baterie o kapacitě 1,65 kWh nejspíš pošle cenu Kie nad úroveň základního Dodge Durango a možná i základní osmiválcové verze. V té chvíli ovšem Korejci budou připomínat člověka, který se do přestřelky dostavil s nožem. A stěží jim pomůže udávaná nízká spotřeba 6,7 l/100 km - všichni ví, že realita bude úplně jiná, snadno dvakrát tak horší.
Durango je znovu k mání s šestiválcovým motorem jako základní pohonnou jednotkou. Foto: Dodge
Nová Kia Telluride naopak o tento motor přišla i jako o vrchol. Kam dala Dia hlavu? Jako by nestačilo, jak toto auto vypadá. Foto: Kia
Zdroj: Dodge, Kia
