Kam kráčíš, Evropo? Prodeje všech elektromobilů Škody překonává 12 let staré auto nabízené v jediné zemi EU | Petr Miler

Jaké další signály toho, že Evropa míří pod taktovkou Bruselu do automobilového pekla, ještě chtít? Je absurdní, aby se tzv. auta budoucnosti Škody nedokázala s pomocí všech trhů EU a rozličných dotací prosadit proti jedinému živořícímu modelu dnes prakticky mrtvé značky.

Není to tak dávno, co Českem rezonovala iniciativa „Energie není luxusní zboží”. V podobném duchu se nám chce říci, že ani auto by nemělo být luxusním zbožím. Luxusní auta tedy jistě mohou existovat, jako taková ale mají sloužit primárně zajišťování mobility kohokoli ekonomicky činného. Tak tomu donedávna bylo, nyní se ale i z obyčejných aut luxusní zboží nevyhnutelně stává.

Podobně jako v případě oněch energií se to neděje náhodou ani nedopatřením, jde o přímý důsledek „zelené” politiky Evropské unie. Ta prosazuje ekonomicky neefektivní řešení na úkor těch efektivních pod pláštíkem jakéhosi prospěchu všeobecnému blahu, který je přinejmenším velmi sporný, pokud ne rovnou zcela fiktivní. Do popředí jsou tak dnes tlačena drahá a pro mnohé nepoužitelná elektrická auta, která jsou navzdory veškerým dotacím a přerozdělování na pozadí jejich vývoje i výroby pro výrobce obvykle ztrátová. Automobilky se tak musí hojit prostřednictvím zdražování konvenčních modelů, které se nepřijatelně drahými stávají též.

Lidé tak najednou berou všechno, co si ještě mohou dovolit, ať je to v podstatě cokoli. Že to není jen virtuální realita, jsme připomínali nejednou, nyní ale hledíme tváří v tvář dalšímu tragikomickému důkazu. A opět se o něj - jistě nechtěně - postaral koncern Stellantis.

Ten (ještě v roli jeho dnešní součásti FCA) v lednu 2014 oznámil, že Lancia končí a bude dále jen doprodávat jediný model v jediné zemi. Automobilce jsme tak sepisovali parte, jak se ovšem postupně ukazovalo, něco takového bylo předčasné. Ač značka od té doby fungovala jen na domácím trhu se stárnoucím Ypsilonem, její prodeje zůstávaly vysoké. Ostatně jen prodeje tohoto jediného modelu v Itálii i o 7 let poději překonávaly celoevropský odbyt všech modelů Alfy Romeo. A na tomto stavu se dodnes nic nezměnilo.

Jakkoli to tedy může znít absurdně, Lancia ani devět let po svém „konci” neskončila a nadále živoří na domácím trhu. Teď už navíc víme, že tam nebude jen čekat na smrt, neboť právě její přechod pod křídla Stellantisu se postaral o to, že zažije i v jiných zemích vzkříšení jako výrobce čistě elektrických aut. Považujeme to naprosto šílené rozhodnutí, které zvlášť vzhledem k inkompatibilitě Italů s elektromobilitou těžko bude fungovat a výsledkem může být snad jen „fiasco totale”. Což nakonec ukazuje už současný stav věcí.

Dnes jsme se s kolegy probírali daty firmy JATO Dynamics, která dokumentují prodeje jednotlivých modelů nových aut v Evropě za letošní leden. A právě výsledky Lancie nás nemohly nepraštit do očí. Ypsilon, auto prodávané v nezměněné podobě od roku 2011, navíc vůz stojící na platformě (též stále aktuálního) Fiatu 500 z roku 2007, totiž i se svým jediným odbytištěm na celém světě stačí se svými prodeji na to, aby strčil do kapsy prodeje všech elektrických škodovek na celém evropském kontinentu.

Konkrétně se bavíme o 3 184 prodaných elektrických Škodách a 3 589 prodaných Ypsilonech. Prodej Ypsilonů navíc meziročně o 10 procent stoupl, prodej elektromobilů škodovky o 6 % klesl. Možná si řeknete, že jeden měsíc jaro nedělá, ale za celý loňský rok byla situace podobná. Tehdy na tom byla Škoda lépe, ale jen o fous. Dnes, s méně velkorysými německými dotacemi a omezením podpory elektromobilů v Norsku, evidentně nemá šanci ani držet stejné - stejně mizerné - dobyté kóty.

Co k tomu dodat? A je vůbec třeba k tomu něco dodávat? Je spíše na místě se leda ptát: Kam kráčíš, Evropo? I z těchto dat je naprosto zjevné, jak dalece se politické plány na poli automobilismu vzdálily potřebám a možnostem lidí, kteří by jako jediní měli diktovat, co budou automobilky nabízet. Nediktují, diktovat nemohou a automobilkám je to vesměs ukradené. Existence reliktů typu Lancie Ypsilon pak jen připomíná, kolik zákazníků touží po „normálním” dostupném autě, které obslouží jejich potřeby. Je jim dokonce jedno, že jde o 12 let starý vůz ve stádiu klinické smrti. Stačí, že jezdí, poslouží a mohou si ho dovolit. Taková auta se EU rozhodla prakticky zlikvidovat. Proč? To se nás neptejte, nám to nedává žádný smysl.

Lancia Ypsilon se stále prodává, ale jen v Itálii. Přesto její odbyt stačí k tomu, aby... Foto: Lancia



...strčila do kapsy odbyt všech elektrických škodovek na celém kontinentu. Nenaznačuje to něco? Foto: Škoda Auto

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.