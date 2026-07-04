Kapesní sporťák schopný nejen jezdit, ale i stát na stropě, jde konečně do prodeje. A dál ho můžete parkovat vedle lustru, i když pořádně přibral
Petr ProkopecJe to jistě pozoruhodné dílo, asi 50 procent nadváhy oproti stejně vyhlížejícímu konceptu je ovšem smutně mnoho. Automobilka ale chtěla, aby produkční verze byla použitelnější. A také snáz servisovatelná.
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Kapesní sporťák schopný nejen jezdit, ale i stát na stropě, jde konečně do prodeje. A dál ho můžete parkovat vedle lustru, i když pořádně přibral
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je to jistě pozoruhodné dílo, asi 50 procent nadváhy oproti stejně vyhlížejícímu konceptu je ovšem smutně mnoho. Automobilka ale chtěla, aby produkční verze byla použitelnější. A také snáz servisovatelná.
Kapesní sporťák zvaný McMurtry Speirling se světu poprvé ukázal už v roce 2021 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Šlo ovšem víc než o co jiného spíš o statickou prezentaci. I proto se jednomístný 3 400 milimetrů dlouhý vůz na panství lorda Marche o dvanáct měsíců později vrátil. Zanechal pak za sebou nesmazatelnou stopu, neboť 1,87 kilometru dlouhý okruh zvládl testovací jezdec Max Chilton za pouhých 39,08 sekundy. Tento rekord dosud nebyl překonán.
Loni se Speirling podíval i na slavnou trať Top Gearu, kde ve své krasojízdě pokračoval. O víc než tři sekundy totiž překonal i čas dosavadního rekordmana, kterým byl skutečný monopost F1 od Renaultu. Spíše než tento počin ovšem média zmiňovala schopnost vozu se udržet vzhůru nohama, i když se nepohyboval. Za tím stojí speciální ventilátory v podlaze, které dokážou vyvinout přítlak až 2 000 kg. Byl to víc než dvojnásobek tehdejší hmotnosti Speirlingu.
Nyní se Britové pochlubili dalším významným milníkem, když zahájili výrobu sériového provedení. Uvádí , že produkční verze oproti prototypům, které dosáhly oněch rekordů, používá v 95 procentech nově vyvinuté komponenty. Klíčové je přitom navýšení kapacity baterií z 60 na 100 kWh, což vedlo také k nárůstu hmotnosti. Kde totiž dříve bylo možné počítat s méně než tunou, tam dnes trůní 1 350 kg. To přitom není zrovna působivé na jednomístné autíčko, které ani nemůže na silnici.
Navzdory tomuto nárůstu ovšem Speirling disponující 1 015 koňmi zůstává u dechberoucí akcelerace, kdy stovku zdolá za 1,55 sekundy. Nejvyšší rychlost pak dokonce narostla z 298 na 306 km/h. Klientela se ovšem v případě zájmu docela prohne, neboť ceny startují na 995 tisících liber neboli na 28,1 miliou korun. To je přitom částka bez daně a jakýchkoliv příplatků, ve finále vás tak plně individualizovaný vůz může vyjít i na více než 35 milionů korun.
Malá suma to rozhodně není, podle provozního ředitele firmy Thomase Yatese ovšem Speirling nabízí „schopnosti monopostu F1, ovšem kombinovaný s uživatelským přístupem na úrovni Porsche 911 GT3 RS“. Tedy jinými slovy, ve chvíli, kdy s tímto vozem dorazíte na okruh, nebudete potřebovat specializovaný tým mechaniků. Místo toho pak postačí jeden člověk, se kterým zvládnete obsloužit vše od přezutí přes kontrolu veškerých systémů až po dobití.
Právě tato úroveň využitelnosti byla hnacím motorem pro ony změny mezi prototypy a produkční verzí. Ta má přitom dále nabídnout lepší výhled z kabiny i prostornější interiér. Pod zadním křídlem pak disponuje úložným prostorem, do kterého se vejde závodní helma a ochrana krku a páteře HANS. Britové prý už mají závazné objednávky na 25 aut, snad je to pravda.
Produkční Speirling nabízí vyšší uživatelskou přívětivost, trpět ale bude obří, asi 450kilovou nadváhu oproti původnímu konceptu. Foto: McMurtry Automotive
Zdroj: McMurtry Automotive
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