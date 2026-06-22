Kapitulace: Land Rover zlevnil svá auta až o 60 procent na 560 tisíc, aby něco prodal. V Číně je teď originál levnější než napodobenina „z Temu”
Petr MilerSledujeme závěrečnou fázi úpadku „západních” automobilek za současného vzestupu automobilové Číny? Pokud bychom se měli dívat jen na Land Rover, určitě to tak vypadá. Pokud musí s cenami svých aut pod úroveň jejich vlastních čínských napodobenin, je to varovné.
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Kapitulace: Land Rover zlevnil svá auta až o 60 procent na 560 tisíc, aby něco prodal. V Číně je teď originál levnější než napodobenina „z Temu”
včera | Petr Miler
Sledujeme závěrečnou fázi úpadku „západních” automobilek za současného vzestupu automobilové Číny? Pokud bychom se měli dívat jen na Land Rover, určitě to tak vypadá. Pokud musí s cenami svých aut pod úroveň jejich vlastních čínských napodobenin, je to varovné.
Snad už si můžeme otevřeně říci, že naprostá většina tradičních výrobců aut pomohla v posledních asi dvou dekádách svým strategicky krátkozrakým jednáním napsat kapitolu automobilové historie, která se jim vůbec líbit nebude. Jejím hlavním aktérem je Čína a za její hlavní výsledek lze označit ztrátu relevance.
Automobilky v reakci na tato slova možná řeknou, že jejich jednání bylo v celém procesu pouze katalyzátorem a jeho výsledek by nezměnily, ať by jednaly jakkoli. Možné to nakonec je, pořád ale považujeme za podstatný rozdíl, zda se by se celý proces odehrál za 20 nebo třeba 50 let, a zda by na jejím konci byly za šašky se staženými kalhotami, nebo se s hrdostí ocitli v prostředí plném nových vyrovnaných konkurentů připraveni čelit novým výzvám. Při vzestupu Japonců nebo Korejců se stalo to druhé. Teď se stalo to první a máloco to ukazuje lépe než patálie, kterým dnes řada automobilových firem čelí.
Hlavním problémem se stalo to, o čem jsme detailně psali už před dekádou a půl. Automobilky sedly na lep vidině mocného růstu na pro ně novém trhu v Číně a byly ochotné udělat a snést prakticky všechno, aby na něm uspěly. Číňané je tak s pomocí cel donutili stavět svá auta přímo u nich a s pomocí dalších omezení je přiměli, aby s místními firmami uzavřely společné podniky, ve kterých budou auta částečně vyvíjet a kompletně vyrábět.
Pro čínské automobilky, které tehdy nebyly schopné vyrobit absolutně nic kloudného, to byla voda na mlýn z říše snů. Díky popsanému se naučily rychle dělat věci, ke kterým by jinak seberychlejším vývojem a kopírováním zvnějšku nebyly schopné přijít dekády. A ty samé firmy, které ráno spolupracovaly s určitou západní automobilkou na vývoji a výrobě jejího modelu, odpoledne pracovaly na vlastním vývoji a výrobě jeho kopie. Chvíli trvalo, než se to i tak naučily správně, ale zabralo to roky, ne desítky let. A i když všichni věděli, že to dělají, ani sami poškození se pořádně nebránili, protože se báli toho, že by nevraživostí k čínským praktikám přišli o nové velké hřiště, na kterém najednou prodávali klidně polovinu veškeré své světové produkce. O to prostě nechcete přijít, i když to má mouchy.
Dokud nabízeli víc, byli na koni, Číňané ale rychle srovnali hru a začali nabízet stále podobnější auta za podstatně nižší ceny. Bylo jen otázkou času, než na to zákazníci přijdou a začnou dávat přednost domácí produkci. Kdyby to bylo jen takto, pořád by to schopnější západní automobilky byly schopné vymanévrovat, tento vývoj ale dostal pozoruhodný sekundární aspekt.
Západní automobilky začaly v Číně vydělávat obrovské peníze, u kterých začaly mít pocit, že je budou mít navždy. Začaly tak kašlat na efektivitu svého podnikání mimo Čínu v domnění, že když si udrží tu, budou v pohodě, i kdyby náhodou v Evropě nebo USA úplně neprospívaly. Číně tedy přizpůsobili vývoj svých aut (podivný design, dotyková mánie, některé nevalné technické změny typu sázka na čtyřválce, to všechno má původ v Říši středu) a dokonce podlehli dojmu, že Čína bude rychle jen elektrická, takže si v ní udrží úspěch s pomocí elektrických modelů a zbytek světa „na ně naučí”.
Tyto představy se ale krutě vzdálily od reality a západním výrobcům zůstalo jediné - ztráta relevance. Ovšem teď už nejen v Číně, ale téměř všude.
Výsledkem je zkrátka skoro dokonalá past, kdy svá auta optimalizujete pro Čínu, v Číně jich ale už neprodáte dost, protože jsou moc drahá. Neprodáte je v rozumném počtu nebo s rozumnými maržemi ani v Evropě, protože jsou moc čínská. Nadto vsadíte na elektromobily, které byste v Číně prodali, ale ty tam prodáte ještě míň, protože jsou moc drahé a místní výrobci se je naučili dělat lépe. A neprodáte jich dost ani jinde, protože o ně lidé navzdory masivnímu ohýbání trhu nestojí a pár desítek procent uměle vyvolané poptávky vás nespasí. Co zbývá? Už jen sledovat rozklad čínských aktivit, které už nejsou s to sanovat rozkládající se aktivity jinde. Pak už následují jen zoufalé kroky ve snaze udržet čínské prodeje aspoň na nějaké úrovni, nezastavit tamní byznys a nedostat se do červených čísel.
Přesně toho jsme dnes svědky ze strany řady automobilek od BMW přes Land Rover až po Volkswagen. Některé jsou ve stejné pasti chycené více, jiné méně, pro všechny ale platí, že ztrácí zejména v Číně, což jen umocňuje fakt, že čínský trh letos padá jako celek. A aktivitami jinde to nemají šanci vyrovnat. V Číně se tak nepřestávají snažit, což ale vede k až tragikomickým situacím.
V centru jedné takové se aktuálně ocitla prostřední ze zmíněných automobilek, pro kterou byla Čína po léta také tím největším odbytištěm na celém světě. Už chvíli není, pokračující úpadek by ale Land Rover rád zastavil. Konstruktivnější možnosti už zřejmě vyčerpal, a tak zatroubil k mohutnému výprodeji.
Podle Jiemian je nyní v Číně vyráběný Range Rover Evoque dokonce v prodlouženém provedení L nabízen už za pouhých 179 800 juanů, což je asi jen 560 tisíc Kč a skoro o 60 % míň, než jaká je oficiální ceníková cena (429 800 juanů, přes 1,3 milionu). Možná nejlegračněji je to ale o 10 tisíc juanů méně, než na které přijde v okolí velké zdi „Range Rover z Temu”, tedy napodobenina Evoqu od Jaecoo, která se prodává i u nás.
Tomi už se říká kapitulace.
Jakkoli je popsaný stav hodně špatný, pořád to není pomyslné dno. Celý tento vývoj vede k tomu, že západní automobilky zcela ztratí cestu a budou těmi čínskými pohlceny, což je přesně to, o co Číňané začali před pár dekádami usilovat. Dá se to zastavit? Patrně ano, ale to by musely místní firmy znovu začít myslet na zákazníky mimo Čínu, regulátoři přestat hnát další vodu na čínský mlýn a politici přestat deindustrializovat Evropu, která se kvůli tomu stává stále více nekonkurenceschopnou i cenově. Dnes je to jen perfektní bouře - perfektní pro Čínu, bohužel.
Range Rover Evoque, u nás auto nejméně za 1 304 678 Kč, se v Číně prodává po slevě skoro 60 % za 560 tisíc Kč. A stejně nefrčí. Foto: Land Rover
A to mají Číňané k dispozici dokonce prodlouženou verzi s extra prostorem vzadu. Foto: Land Rover
Originální Evoque se tak ve snaze uhnat zákazníky prodává levněji než jeho čínská napodobenina, Jaecoo 7. Tomu se říká kapitulace. Foto: Jaecoo
Zdroje: Jiemian, Autoforum.cz
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