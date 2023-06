Karosárna Lady chce ve vlastní režii vyrábět „novou” Nivu ve verzi, která by okouzlila české zahrádkáře před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AAT, tiskové materiály

Slovo „nová” berte opravdu s rezervou, neboť jde jen o novější iteraci Nivy, která se nedávno dočkala rozsáhlého faceliftu. Teď by se mohla dočkat i verze pick-up díky iniciativě společnosti AAT.

Ladu Niva vám jistě představovat nemusíme, za těch šestačtyřicet let existence každý z nás viděl na vlastní oči alespoň jeden exemplář. Většina z nich disponovala třídveřovou karoserií, kromě ní lze ovšem sáhnout také po prodlouženém pětidvířku. Automobilka mimo to nabízí i užitkové provedení, tedy třídveřový pick-up s nástavbou. Zrovna v tomto případě jí nicméně do zelí hodlá lézt jeden z jejích dodavatelů. I když je nutné dodat, že jde o trochu jinou zahradu, než jakou obhospodařuje koncern AvtoVAZ.

Abychom vše vysvětlili, musíme se vrátit o zhruba dva týdny zpátky. Na počátku června o sobě totiž dala pořádně vědět moskevská společnost AAT (Alfa Automotive Technologies), která se specializuje na lisování karoserií. Tuto práci odvádí nejen pro AvtoVAZ, ale také pro Haval. V minulosti pak plechařinou zásobovala i Renault. Po odchodu Francouzů ze země se jí ale nejspíše uvolnily kapacity, které se rozhodla využít k vytvoření vlastního unikátního modelu.

AAT totiž představilo pick-up postavený na bázi „nové”, rozumějte novější Lady Niva Travel. Nejde tedy o kultovní off-road poprvé představený v roce 1977, nýbrž o SUV vyvinuté ve spolupráci s Chevroletem. Společnost přitom veškeré nové panely vyvinula ve vlastní režii a nyní jedná s AvtoVAZem o možnosti sériové výroby. Dosud totiž vzniknul pouze jeden prototyp. Ten by si stejně jako následný produkční model měl ponechat jen 40 procent původní karoserie.

Karosárna vyrukovala s poměrně neobvyklým asymetrickým řešením. Na straně řidiče se totiž nachází pouze jedny dveře, zatímco vpravo najdeme dvoje. Ty zadní jsou ovšem poloviční s panty usazenými vzadu, nikoliv na středovém sloupku. Přístup na zadní sedadla navíc mohou usnadnit až po otevření těch předních. Rusové tak v podstatě zkopírovali „sebevražednou“ technologii z Mazdy RX-8, použili ji však pouze na oné straně spolujezdce.

Další zajímavostí jsou klasické vinuté pružiny na zadní nápravě. Většina pick-upů v tomto bodě sází na tuhou zadní nápravu, která sice poněkud redukuje jízdní komfort, ovšem ze všech možných typů zavěšení je tím nejodolnějším. Přesně toho je v daném segmentu třeba, tedy pokud chcete zákazníkům nabídnout maximální nosnou kapacitu. I to je ve finále důvod, proč by Niva Travel měla zvládnout uvézt relativně malých 500 kilogramů.

Zda oba prvky zamíří i na sériový model, je zatím ve hvězdách. Stejně jako se můžeme ptát, jestli si AAT počká až na příchod nových motorů, nebo začne rovnou na trh posílat verze osazené již letitou jedna-sedmou s 83 koňmi. Vše pochopitelně bude záviset na jednání s AvtoVAZem. Pokud ale dojde na uzavření smlouvy, karosárna počítá s tím, že ročně by měly vzniknout zhruba čtyři tisíce exemplářů, které by snadno uhranuly i české zahrádkáře. Tedy pokud by si tu mohli tento vůz znovu koupit.

Lada Niva Travel zatím existuje jen jako pick-up, společnost AAT, která AvtoVAZu dodává karoserie, by však ráda přišla s malosériovou výrobou. Zda vše klapne, je zatím ve hvězdách. Foto: AAT, tiskové materiály

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.