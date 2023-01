Karta se dál obrací, z bývalé ruské továrny na BMW se stala výrobna velkých levných čínských aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

Není to dramaticky nová záležitost, v tomto konkrétním případě se ale jedná o symbolický krok, který podtrhuje posun, který se v Rusku za poslední rok odehrál. A jistě není posledním takovým.

Už nejednou jsme zmínili, že vyznat se ve struktuře čínských automobilek chce pomalu doktorát z raketových věd. Typickým příkladem je značka Kaiyi, o které jste nejspíše nikdy neslyšeli. Její kořeny přitom sahají až do roku 2003, kdy automobilka Chery vůbec poprvé použila označení Cowin. To se začalo objevovat na jejích starších modelech, které nicméně stále ještě generovaly slušné prodeje. O šest let později pak Číňané měli na kontě tři vozy, které pod hlavičkou Chery již dosáhly konce životního cyklu - ovšem jako Cowin v podstatě teprve začínali.

V roce 2014 se z pouhého označení stala nová značka, která začala pouštět na trh dokonce již své vlastní produkty. Unikátní nicméně v jejich případě byla pouze karoserie, v případě techniky se nic nezměnilo - šlo tedy nadále o letité komponenty, jejichž vývoj byl již zaplacen. Jelikož Cowin začal čelit stále větší konkurenci, začaly se prodeje propadat. V roce 2014 se tak Chery rozhodlo, že si ponechá jen 49procentní podíl a zbytek prodá městu I-Pin ležícímu v sečuánské provincii.

V důsledku změny vlastnictví došlo na přejmenování značky, a to na v úvodu zmíněné Kaiyi. To nicméně byla jediná rošáda, na kterou došlo. Technika totiž i nadále pochází od automobilky Chery, v jejíž továrně se vozy i nadále vyrábí. Jakkoli je nutné poznamenat, že od včerejšího dne dochází na výrobu také v Rusku. Do hry totiž vstoupila společnost Avtotor, která byla až do loňského roku smluvním výrobcem automobilek BMW a Hyundai a Kia pro ruský region. Kvůli sankcím však spolupráce skončila.

Avtotor tak do jisté míry symbolizuje předávání štafetového kolíku, ke kterému v Rusku dochází. Původně byla totiž pro tamní publikum velkým lákadlem německá produkce. Následně ale začali nadvládu přebírat Korejci a z Němců se stal cíl hlavně pro klientelu s vyššími příjmy. Po zahájení války na Ukrajině se však z obojího stalo nedostatkové zboží. A jelikož zahraniční automobilky byly nuceny dobyté kóty opustit, nepřekvapivě došlo na jejich obsazení Číňany.

To je také důvod, proč se na některé díváme s rozpaky. Jejich uvalení totiž na Kreml nemělo žádný vliv, opravdu zle však zasáhlo jak zmíněné výrobce, tak třeba Škodu. Ta kvůli nim přišla o svůj druhý největší trh, její loňské prodeje byly i proto nejhorší za poslední dekádu. Mladoboleslavská automobilka však skrze ně byla zasažena hned několikrát, neboť kromě prodeje nových aut si mohla odškrtnout i servis hned několika tisíc policejních aut, což byl lukrativní byznys.

Zpět ale ke značce Kaiyi. Ta tedy v Rusku našla nový domov, přičemž Avtotor začal s montáží sedanu E5. Prozatím však taková produkce připomíná stavebnice Lego. Do továrny totiž míří bedny s již svařenými a nalakovanými karoseriemi, které jsou následně osazeny motorem, převodovkou, zavěšením, dveřmi, nárazníky, světlomety či sedadly a dalšími částmi interiéru. Díky tomu bude moci prodej nové značky, o které dosud jen málokdo slyšet, odstartovat již v únoru či březnu.

Avtotor hodlá do konce roku zahájit výrobu ještě tří dalších modelů Kaiyi. Zároveň se postupně má navyšovat lokalizace výroby. Aby nicméně mohlo dojít ke sváření či lakování karoserií, bude třeba překonfigurovat více než 200 typů robotů. To si nicméně vyžádá i nákup nového softwaru a tedy nemalou investici. Je tedy otázkou, kdy přesně na danou změnu dojde. Zvláště když jen úprava továrny na montáž modelu E5 vyšla Avtotor na více než 100 milionů rublů (cca 31,2 mil. Kč).

Aktuálně už jen dodáme, že Kaiyi E5 je přepracovaným Chery Arrizo 7, jehož výroba probíhala v letech 2013 až 2018. Vůz měří 4 666 milimetrů na délku, 1 825 mm na šířku a 1 483 mm na výšku. Do vínku pak dostal i 2,7metrový rozvor, zatímco pod kapotu by se stejně jako v Číně měl nastěhovat 1,5litrový motor. Jeho výkon by však měl klesnout ze 156 na 147 koní, přičemž spárován bude s šestistupňovým manuálem namísto pětistupňového. Ceny vozu dnes startují v přepočtu na 455 tisících Kč, s ohledem na jeho třídu a parametry to není nezajímavá nabídka.

Ruská společnost Avtotor po německých a korejských vozech přesedlala na ty čínské. První vlaštovkou je sedan E5 dosud prakticky neznámé značky Kaiyi, která spadá pod Chery, jejíž produkty zažívají s novým logem druhý život. Foto: Avtotor

