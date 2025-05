Karta se obrátila, Renault ve svých autech začal používat techniku, kterou jako první nasadila Dacia

Petr Prokopec

Propojení Renaultu a Dacie není žádným tajemstvím, dosud to ale byly Dacie, které si po čase braly už ověřenou techniku ze skladů Renaultu. Nyní si Renault začíná brát to, co předtím použila Dacia.