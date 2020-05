Katastrofální evropské prodeje aut v dubnu mají překvapivé vítěze, Česko a Škodu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mizérie na entou, to byly jednou větou prodeje nových aut v dubnu v Evropě. Ne ale úplně všude, na našem trhu bylo v dubnu prodáno více aut než ve Španělsku a Itálii dohromady a víc vozů než Škoda prodal už jen VW.

Již více než dva měsíce koronavirus drtí evropskou ekonomiku. Tragicky je na tom také automobilový sektor, který dostal první ránu už v březnu, kdy se prodeje oproti stejnému období loňského roku propadly o 55,1 procenta. Nicméně prakticky všichni předpokládali, že jde pouze o předvoj mnohem horších zpráv. Během třetího letošního měsíce byly totiž ve spoustě zemí stále ještě otevřené továrny i showroomy, v dubnu stála téměř celá Evropa.

Jaký je tedy účet za čtvrtý letošní měsíc? Okolo horké kaše nemá smysl chodit, a tak rovnou zmíníme, že v rámci Evropské unie tu máme 76,3procentní propad. To je skutečná pohroma, neboť registrace spadly z loňských 1 143 046 kusů na pouhých 270 682 vozů. Překvapivě se však dá ještě mluvit o relativně pozitivním vývoji, neboť experti očekávali až 80- či 90procentní propad. A nebýt Německa (-61,1 %), nejspíše bychom se jej i dočkali. Naši sousedé ze západu se ovšem postarali o takřka polovinu celkových registrací na starém kontinentu.

Německo je nicméně jediným trhem Evropy, u kterého lze mluvit s částečným optimismem, ve všech ostatních případech byl ovšem propad hrozivější. I proto se nakonec Rusko stalo dočasnou automobilovou velmocí, neboť v dubnu na tuto zemi připadala v rámci starého kontinentu druhá příčka. Stačilo k tomu 34 tisíc registrací, což jen dokládá, jak velká je nyní propast mezi Němci a zbytkem Evropy. Dále v pořadí je totiž až Francie (-88,8 %) s 20 997 prodanými novými vozy.

S opravdovou katastrofou jsou pak spojené Itálie a Španělsko, kde došlo na pokles o 97,6 a 96,5 procenta. To není až tak překvapivé, neboť jde o ohniska koronaviru. Dalším je Velká Británie, která sice již nepatří do Evropské unie, ovšem prodejní data známe. I zde se přitom odehrál 97,3procentní pád, díky čemuž se mezi velmoci vlastně řadí i Česká republika. Pokles na našem trhu je totiž „pouze“ 53,4procentní, aut zde tedy bylo prodáno více než v Itálii a Španělsku dohromady.

Česká stopa je ostatně výrazná i mezi výrobci, neboť Škoda momentálně patří pomalu na automobilový vrchol. Propad značky v dubnu byl totiž jen 64,6procentní, což vyústilo v 20 007 registrací. To je po Volkswagenu druhý nejvyšší výsledek, což je něco neuvěřitelného. Na Škodu tak již nemůže skrze prsty hledět ani ten největší škarohlíd, zvláště v kontextu s vyššími ziskovými maržemi. Pořád je to ale pád, nakonec z automobilek sdružených v asociaci ACEA si v dubnu nepolepšila žádná. Poklesům pak vévodí Lancia (-98 %), Smart (-96,2 %) a Alpine (-93 %).

S nižším poklesem, než s jakým je spojena Škoda, pak lze spojit pouze tři automobilky, a sice Volvo (-62,9 %), Mitsubishi (-63,3 %) a BMW (-64,5 %). I díky tomu mnichovští nově vládnou prémiovému segmentu, neboť Audi spadlo o 72,8 procenta a Mercedes o 76 procent. O takové Alfě Romeo (-86,3 %), Jaguaru (-82,6) a Land Roveru (-82,4 %) pak skoro ani nemá smysl mluvit, zvláště v rámci kusových registrací. Jedná se totiž pouze o stovkové položky.

Otázkou je, co očekávat dále. Jak jsme zmínili již v úvodu, ve většině Evropy jsou showroomy znovu otevřené, stejně jako byl spuštěn také provoz továren. Ovšem je třeba si uvědomit, že za sebou máme pouze restriktivní období. Nyní ovšem dorazí zejména ekonomická nejistota, která je navíc spojena s možnou druhou koronavirou vlnou, jíž epidemiologové očekávají možná již v létě, nejpozději však na podzim či v zimě. A to může přinést další uzavírky.

Nákup nového vozu si tak nejspíše většina lidí i firem odpustí, jakkoliv opakování dubnové pohromy nelze v nejbližší době očekávat. Dokládá to třeba vývoj v Číně, kde bylo minulý měsíc prodáno 1,5 milionu nových aut, tedy pouze o 2 procenta méně než loni. To zní jako dobrá zpráva, je ale třeba si uvědomit, že tohoto stavu bylo dosaženo jen za pomoci enormních pobídek a dotací. A po několikaměsíčních minimálních prodejích zahrnují dubnová čísla i obchody, které by se jinak odehrály v únoru a březnu.

Dubnové prodeje v Evropě poklesly o 76,3 procenta...



...Škoda je nicméně dole jen o 64,6 procenta. Mladoboleslavské automobilce tak nově patří stříbro mezi všemi značkami na starém kontinentu

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec