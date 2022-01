Kazachstán zachvátily nepokoje kvůli drahým pohonným hmotám, z našich cen by tamní motoristé zešíleli před 54 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Abduaziz Madyarov, AFP

Situace v této zemi nejlépe ukazuje, jak relativní některé věci jsou. Zatímco my bychom i za aktuální ceny v Kazachstánu skákali dva metry do země, pro třetinu tamních obyvatel znamená stejný stav pád do chudoby.

Ceny benzinu a motorové nafty u nás sice nejsou tak vysoko, jako tomu bylo před dvěma měsíci, za nízké je ovšem považovat nemůžeme. V obou případech vás totiž litr paliva vyjde na zhruba 36 korun. Vlastně by tak nebylo překvapivé, kdyby stále více lidí sahalo po vozech schopných spalovat třeba LPG, neboť v té chvíli vás litr zkapalněného ropného plynu vychází na přibližně 16 korun. Spotřeba je pak sice vyšší, ovšem nikoliv takovou měrou, aby to vyvážilo více než dvojnásobnou cenu klasických pohonných hmot.

My se nicméně aktuálně nebudeme zabývat situací v Česku, místo toho se přesuneme do Kazachstánu, kterým aktuálně zmítají největší občanské nepokoje za posledních několik dekád. Stojí za tím skutečnost, že od 1. ledna letošního roku přestaly být regulovány ceny v této zemi dominujícího LPG. V důsledku toho vzrostly ze 3 korun na dvojnásobek. To je z našeho úhlu pohledu pakatel, ovšem jakkoli Kazachstán patří mezi producenty ropy, životní úroveň je tam oproti Česku obecně asi třetinová a ve společnosti panují větší sociální rozdíly.

I z toho důvodu je zhruba 80 procent veškerého vozového parku upraveno právě na spalování zkapalněného ropného plynu. Jeho dvojnásobné zdražení tak pocítí všichni, a to pochopitelně nejen na čerpacích stanicích. V důsledku vyšších nákladů na dopravu totiž začaly razantně růst mimo jiné ceny jídla, které přitom zamířily nahoru již v důsledku pandemie koronaviru. Právě to definitivně vedlo k nepokojům, kvůli nimž již bylo zabito minimálně 13 policistů a stovky lidí skončily v nemocnicích.

Prezident Kasym-Žomart Tokajev již odvolal vládu, vyhlásil výjimečný stav a oznámil, že ceny LPG budou zastropovány na 2,30 korunách. Otázkou však je, zda něco takového povede k uklidnění situace. Protesty se totiž stávají čím dál násilnějšími, dle posledních zpráv pak kazašští vojáci ve městě Almaty začali dokonce střílet do demonstrantů. Ti se shromáždili na náměstí Republiky, přestože jim něco takového výjimečný stav zakazoval.

Vláda mimo to měla také vypnout v celé zemi internet a omezit pokrytí telefonním signálem, vše pochopitelně za účelem zamezení kontaktů nespokojeného lidu. Protesty tak ještě mohou eskalovat, zvláště když se do celé záležitosti vložilo Rusko, které do Kazachstánu vyslalo svou elitní jednotku výsadkářů. Ještě před pár dny přitom Moskva tvrdila, že Tokajev zvládne vše nenásilně vyřešit sám.

Zdroj: eurasianet, Al Jazeera

Petr Prokopec

