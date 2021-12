Každý kupec jednoho z Fordů dostane od značky 86 tisíc kvůli chybě v brožuře, firmu navíc čeká pokuta před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Automobilky všechno stokrát ověřují a kontrolují, než tu či onu věc pustí do prodeje, chybička se přesto občas vloudí. A následky, které Ford kvůli několika přehlédnutím musí nést, ono stonásobné ověřování ospravedlňují.

O Fordu Mustang se v poslední době mluví hlavně v souvislosti se stejně pojmenovaným elektrickým modelem zvaným Mach-E, který jsme vám naposledy včera ukazovali v poněkud marné akci na německé dálnici. Automobilka s modrým oválem ve znaku nicméně stále nabízí i původní Mustang a loni po letech vrátila do nabídky také jeho slavné provedení s označením Mach 1. To disponuje pětilitrovým osmiválcem Coyote, který výrobce vyladil na 487 koní za pomoci některých dílů z verzí Shelby. S těmi pak novinka sdílí i přední a zadní pomocný rám, chladicí systém zadní nápravy nebo zadní difuzor. K mání je i s manuálem, se kterým na českém trhu startuje na 1 694 900 Kč.

Ford nicméně pro starý kontinent musel uzpůsobit pohonnou jednotku, která produkuje pouze 460 koní. Tyto parametry ovšem avizoval dříve, než odstartoval objednávky, což bohužel nezvládlo jeho australské zastoupení. Mach 1 totiž zamířil i k protinožcům, kde Ford začal lákat klientelu katalogem, ve kterém sliboval také příchod samosvorného diferenciálu Torsen s převodem 3,73:1, zadních parkovacích senzorů a adaptivního tempomatu.

Druhé dvě položky ovšem automobilka s tímto provedením nedodává nikde na světě, neboť Mach 1 dostal některé speciální komponenty zlepšující chlazení a přítlak, které se s nimi neslučují. A v případě diferenciálu nakonec sáhla po tom standardním s koncovým převodem 3,55:1. Chyby tak rázem byly na světě a trvalo měsíce, než si jich někdo všiml a napravil je.

Ze strany Fordu téměř jistě nešlo o zlý úmysl, ale skutečně jen o omyl - firma je dnes kaje a říká, že odlišností mezi různými verzemi a pro různé kontinenty je tolik, že je lokální zastoupení prostě nepochytilo správně a katalogy muselo mít připravené dříve, než auto vůbec mělo fyzicky k dispozici. Tak či onak byla naprostá většina ze 700 kupců vozu uvedena v omyl.

Australské zastoupení se celou patálii pokusilo nejprve řešit nabídkou tříletého servisu zdarma, stejně jako by zákazníci nemuseli platit za jednodenní návštěvu okruhu s výukou. To se však zákazníkům zdálo málo. A jelikož hrozili žalobami, Fordu nakonec nezbylo než nabídnout víc. Původní kompenzace tedy zůstala ve hře, zákazníci ale dostanou také dodatečnou slevu 5 400 AUD (86 tisíc korun) z pořizovací částky. Či mohou odstoupit od smlouvy a budou jim vráceny veškeré peníze.

Nedá se nicméně předpokládat, že by někdo zvolil poslední zvolenou variantu, neboť do Austrálie zamířilo pouze oněch 700 exemplářů verze Mach 1, přičemž celá edice byla už vyprodána. Ford se navíc rozhodl, že ukáže svou přívětivou tvář i těm, kteří si Mustang objednali až poté, co byla chyba v katalogu odhalena. Ti mohou počítat zdarma alespoň se servisním balíčkem, přestože si již objednali přesně takový vůz, jaký nakonec zaparkují v garáži.

Ford tak nakonec z celé šlamastyky může vyjít bez pošramoceného renomé, ovšem ne bez následků pro jeho pokladnu. Jen zmíněné kompenzace jej mají vyjít odhadem 4,5 milionu australských dolarů (100 milionů Kč), navíc musí další skoro 1 milion korun (53 280 AUD) zaplatit jako pokutu úřadům (konkrétně Australian Competition and Consumer Commission alias ACCC). Dodat můžeme už jen zmínku o výkonu australské specifikace - jinak stejný osmiválec byl pro protinožce naladěn na 470 koní, o tomto kroku ale lidé dopředu věděli.

V evropské verzi Ford Mustang Mach 1 produkuje 460 koní. K mání je bez adaptivního tempomatu a zadních senzorů, jenž se neslučují s jeho technikou. O tom však třeba čeští zákazníci vědí od loňska, zatímco řada Australanů to zjistila až po sepsání objednávky. Nyní je tak čeká tučná kompenzace a automobilku vedle nákladů s ní spojených také pokuta. Foto: Ford

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.