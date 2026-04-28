Každý prostě není na elektromobily zvědavý, přiznal bez obalu šéf Alfy Romeo a slíbil dokonce návrat šestiválců
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Alfa Romeo měla původně v plánu nenabízet nic než elektrická auta už od příštího roku, tento skoro neuvěřitelný záměr je ale nyní definitivně u ledu. Šéf automobilky potvrdil, že ani nové generace modelů Giulia a Stelvio nebudou spoléhat jen na elektrický pohon.
Už pěkných pár let se automobilkám snažíme rozmluvit jejich bláhovou sázku na jednu kartu, která se možná jako eso tváří, esem ale rozhodně není. Elektromobily zkrátka mají své kouzlo jen pro malé procento zákazníků, zbytek je používat nemůže nebo nechce. A tak se k nim po počátečním vzestupu obrací zády téměř celý svět.
Koncern Stellantis pod vedením Carlose Tavarese přitom patřil mezi největší zastánce rychlého přechodu jen na elektrický pohon. Je tak jen dobře, že byl portugalský manažer před koncem roku 2024 vyhozen. Nebýt tohoto kroku, řada značek jako Jeep či Ram by dnes třela bídu s nouzí. A taková Alfa Romeo by zcela jistě mířila k naprostému zapomnění, neboť Tavares přikázal, aby nástupci modelů Giulia a Stelvio dorazili pouze s elektrickým pohonem a celá značka byla od roku 2027, tedy už za pár měsíců, jen elektrická. Ze sedanu Giulia se navíc měl stát jakýsi crossover, pročež by nelákal ani technikou, ani vizuálně.
Pod novým vedením ovšem Italové ještě stihli včas zatáhnout za nouzovou brzdu. Loňská premiéra nového Stelvia, stejně jako letošní debut nové Giulie, tak byly zrušeny. Stávající generaci tedy čeká ještě zhruba dvouletý pobyt na trhu, neboť její nástupci dorazí až v roce 2028. Zákazníkům přitom dají na výběr mnohem širší výběr pohonů, jen na jednu kartu tedy již Italové nesází. A protože jejich obrat je opravdu razantní, nevrátí se novinky jen se čtyřválci, ale dokonce také s šestiválcem.
„Musíme brát v potaz celý svět, protože naše značka je globální,“ uvedl ke změnám šéf italské automobilky Santo Ficili pro Autocar. A dodal, že každý na ně prostě není zvědavý, neboť „celý svět na elektromobily není připraven“. To jsou slova, která v souvislosti s tímto pohonem říkáme už léta. Zástupci mnoha automobilek jsme za ně byli pranýřováni, abychom je dnes slyšeli říkat prakticky to samé.
Elektromobil zkrátka někomu vyhovět může, jiným ne. A nutit je všem je extrémně drahý nesmysl. Italové si uvědomili až o něco později, než by bylo ideální, ale pořád je třeba vnímat pozitivně, že k takovému posunu přece došli.
Z toho důvodu ovšem museli u nových generací Giulie a Stelvia přistoupit k razantním změnám. Spalovací motory, i když jsou součástí hybridního pohonu, totiž vyžadují chladicí otvory. Zrovna těch však u elektromobilů mnoho nenajdete, v jejich případě je pro změnu nutné, aby karoserie byla co nejhladší. Designéři se tak museli vrátit k rýsovacím stolům, kde je navíc doplnilo více techniků zodpovědných za pohon. Základ nabídky totiž budou tvořit čtyřválcové mild-hybridní jednotky, zatímco střed počítá s plug-in hybridním a elektrickým pohonem.
Nejzajímavější je ale pohled na vrchol, neboť vrátit se nemají jen standardní verze obou aut, nýbrž také provedení Quadrifoglio. U něj bude možné sáhnout po elektrickém pohonu, přičemž ve hře jsou dokonce tři jednotky a výkon přes 1 000 koní, který by novinkám umožnil 2sekundový sprint na stovku. Setrvat má ovšem i šestiválec, byť zatím není jasné, zda půjde o evoluci současného 2,9litrového agregátu, či řadový třílitr Hurricane od sesterského Dodge.
Stejně tak zatím můžeme jen spekulovat, zda šestiválcové Alfy Romeo zůstanou v prodeji také v Evropě. Dosavadní motor však má plnit emisní normu Euro 7, pročež by nakonec ze starého kontinentu zmizet nemusel. Pokud by se navíc nedočkal žádné formy elektrifikace, měli by Italové v rukou eso, jaké konkurence nepřebije. Skutečně by tak mohli pomýšlet na vysoké prodeje, které jim dle některých bláhových snílků měl přinést bateriový pohon.
Giulia a Stelvio jsou sice v prodeji již více než dekádu, prodejně však stále mají co říci. Hlavně proto, že Italové je nadále nabízí s jednotkami vyhovujícími širšímu počtu zákazníků, kterým konkurence již nedokáže nabídnout totéž. Foto: Alfa Romeo
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
před 9 hodinami
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Test MotoGP v Jerezu - na čele tři Aprilie včera 19:24
- Honda Test Days 2026: vyzkoušej si novinky i prodejní bestsellery včera 16:13
- Jerez: Vyhrál sice Marquez, ale Alex, tedy stejně jako vloni. 26.4.2026
- Vítězem Moto2 se stal Senna Agius, 14. Salač 26.4.2026
- Vítězem Moto3 v Jerezu Quiles 26.4.2026
Nejnovější články
- Majitel najel s Teslou Cybertruck 160 tisíc km a myslel si, že šetří, než přišel účet na 150 tisíc Kč
před 2 hodinami
- Korejci začali testovat nový spalovací motor pro své ostré modely. V Evropě. A snad i pro Evropu
před 4 hodinami
- Jedno z nejošklivějších aut posledních let je stále větší propadák. Místo desítek tisíc lidí teď oslovuje 399 lidí měsíčně
před 5 hodinami
- Každý prostě není na elektromobily zvědavý, přiznal bez obalu šéf Alfy Romeo a slíbil dokonce návrat šestiválců
před 7 hodinami
- Způsobili jimi řízeným firmám stamiliardové ztráty, teď místo padáků dostávají bonusy v řádu stovek milionů
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva