Kdy už „staré” automobilky konečně pochopí, že Teslu neporazí tím, že zkopírují její největší slabiny? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Tohle je už skutečně tragikomické. Nedivíme se ani trochu, že tradičním automobilkám je Tesla trnem v oku. Pokud si ale myslí, že ta za svůj úspěch vděčí elektrickému pohonu a interiérům, ze kterých stříká minimalizace výrobních nákladů, pak jsou dokonale mimo realitu.

Zůstáváme přesvědčeni, že tradiční automobilky si sázkou na elektromobily postupně podřezávají větev, na které sedí. Lidem tak vnucují pohon, který nechtějí, a zejména kvůli němu zdražují či jinak činí méně atraktivními spalovací modely, jenž lidé naopak chtějí. Když je pak na prodejních výsledcích jasně patrné, že prodeje elektromobilů nejsou žádné terno a jejich odbytu padlo za oběť mnohem víc neprodaných aut zbylých koncepcí, poučením není, že vsadily na mrtvého koně. Závěrem je, že nejsou dost dobré na poli elektromobility a nedokáží se vyrovnat Tesle.

Je to absurdní, neboť většina lidí nekupuje Tesly kvůli tomu, že jsou elektrické, ale navzdory tomu, že jsou takové. Elektrický pohon nepředstavuje žádnou podstatnou konkurenční výhodu, je obvykle nanejvýš tolerovaný, nikoli preferovaný. Tesle se podařilo vytvořit image čehosi specifického, novátorského, prostě jiného, což řadu lidí přitahuje. Dotace na elektrická auta to jistě nekazí, není to ale alfa a omega úspěchu těchto aut, ani omylem. Tradiční automobilky mají šanci dál dělat to, co umí, prosadit se konkurenceschopnějším produktem, ony ale s Teslou bojují v její vlastí hře. A prohrávají.

Dalším omylem jsou minimalistické interiéry, které též nejsou tím, co by lidé na Teslách primárně oceňovali. Američané „luxují” z vnitřků svých aut skoro cokoli viditelného ve snaze o snížení výrobních nákladů, což pro ně zjevně funguje. Elon Musk se teď musí smát, když si kvůli tomu konkurenti začali myslet, že interiér typu „holobyt“ je v kurzu. Některým jistě bude sympatický, ale znovu to není „selling point”, odbyt Tesly rozhodně nejede nahoru kvůli tomu, že vnitřek Modelu 3 vypadá jako šatní skříň s volantem.

Pokud tedy chcete udělat auto, které na trhu zaručeně pohoří, udělejte elektromobil s interiérem typu „holobyt“. A voila, vaření podle právě takových receptů jsme svědky stále častěji, nejnověji po něm sáhlo BMW se svou Vision Neue Klasse. Už při prvním pohledu na auto člověk může jen nechápavě vrtět hlavou.

Tento koncept je podle automobilky počátkem zcela nové éry, prý je velmi blízký produkčnímu autu, které z něj vzejde. Na stejné platformě, jakou používá tento sedan, vznikne pět dalších elektromobilů, jenž máme očekávat v letech 2025 až 2027. Alternativa pro BMW řady 3 nicméně dorazí jako první, a to již za dva roky. Vyrábět se nebude v Německu, ale v maďarském Debrecínu.

Co se designu týče, automobilka se vrátila k typickému žraločímu čumáku, který zdobil její vozy hlavně v 70. a 80. letech minulého století. Nechybí ani čelní ledvinky, jejich tvar ale již řadu lidí nadchnout nemusí. Pohled na příď je ovšem stále lepší než je tomu v případě zadních partií. Když totiž pomineme klasickou Hofmeisterovu křivku zakomponovanou do bočních oken, pak tu není naprosto nic, co by odkazovalo na mnichovskou značku. Ba co hůře, není tu nic, co by vedlo k náznaku jisté elegance. Místo toho tu máme dva zaměnitelné diodové panely.

V případě boků automobilka upřednostnila bohatší prosklení před zvýšenou linií dveří, což jistě napomůže výhledu i pocitu vzdušnosti uvnitř. Jenže otázkou je, zda vůbec budete chtít nastoupit - v kabině totiž BMW kráčí natolik minimalistickou cestou, že i takovou Teslu můžeme považovat za značku stavějící na maximální zdobnosti. Najdete zde totiž volant, displej a... to je vše. Palubní deska byla totiž vyčištěna od naprosto všech tlačítek, stejně jako středový tunel. A středová konzole zmizela úplně, většinu funkcí tak musíte ovládat dotykem.

BMW poukazuje na nový head-up displej, který se táhne přes celou šířku čelního okna. Umístěn měl být v ideálním zorném poli, což má navýšit bezpečnost. Nejsme přesvědčeni, že tohle zajistí, ale uvidíme, s čím nakonec Mnichov přijde. Tak či onak je zjevné, že zkusí lidem nabídnout svou vizi Tesly, což je to nejhorší, co si dokážeme představit. Však proč chtít německou napodobeninu, když můžete mít americký originál? Zákazníci BMW chtějí německý originál, ten už ale nebude k dispozici, alespoň ne v nabídce této „nové třídy”.

BMW zajde tak daleko, že zákazníkům již nehodlá uvnitř nabídnout ani kůži, něco takového prý nekoresponduje s „udržitelností”. Místo toho bude k mání jen látka, jíž může klientela ocenit při sezení nad novými bateriemi, které mají o 20 procent vyšší energetickou hustotu než ty předchozí, což má vyústit v dojezd delší o 30 procent, zároveň mají zvládat i rychlejší dobíjení. To jsou hezké sliby, konkrétní data ale chybí.

S ohledem na příchod vozu až za dva roky se to dá chápat, ovšem nikde není psáno, že BMW přijde se zajímavějšími daty, než s jakými je spojena právě Tesla. Ale i kdyby ano, znovu opakujeme, že lidé si nekupují Teslu proto, že jde o elektromobil, ale proto, že jde o symbol životního stylu. Takovým symbolem bylo dosud BMW se svými typickými vozy a bodovalo. Takto jen riskuje, že přijde o to, co jej činí tím, čím je. A pro co vlastně?

Koncept Vision Neue Klasse je velmi prý blízký sériové verzi elektrické alternativy řady 3. Představa, že s ním BMW porazí Teslu v její vlastní hře za pomocí toho, co je spíše jejími slabinami, nám přijde neuvěřitelně naivní. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.