před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kdysi hotové, ale automobilkou zaříznuté BMW M3 E46 kombi se po 25 letech dočkalo sériové výroby. A můžete si ho normálně koupit

Foto: Petroyle, tiskové materiály

Ani jsme nedoufali, že se někdy něco takového stane, ale stalo se to. Jedna z největších legend mnichovské automobilky mohla být ještě víc nesmrtelnou ikonou, kdyby vznikla jako kombík, k čemuž ale nakonec BMW nesvolilo. Až teď to za něj musel dotáhnout někdo jiný.

Současná generace BMW M3 je tou vůbec první, u které můžete její jízdní výkony spojit s objemným zavazadelníkem. Nemuselo to ta být, myšlenka výkonného kombíku je skoro stejně stará jako sama divize BMW M a v případě generace E46 měla firma dokonce hotový, plně funkční prototyp, na sériová výroba byla ale nakonec vedením zamítnuta.

Asi to byla chyba, neboť generace E46 se v mezičase stala kultovním a s kombíkem v nabídce by byla jen kultovnější. BMW v jejím případě naposledy nabídlo kombinaci atmosférického řadového šestiválce, manuálu a pohonu zadních kol. Designér Ulf Weidhase jí navíc dodal vzhled, který zraje jako víno. I proto opečovávané kousky s nízkým nájezdem dnes mění majitele za ceny okolo 2 milionů Kč, i když to nejsou ani verze CSL - na ty je třeba skoro dvojnásobek. Levně ale nekoupíte ani vůz s větším počtem kilometrů na tachometru, který navíc vyžaduje i nějakou tu renovaci, navzdory faktu, že celkově vzniklo 85 766 kusů.

Výroba generace E46 skončila v srpnu 2006 a od té doby svět spatřilo hned několik M3 Touring E46, které vznikly v garážích nadšenců. Pokaždé pochopitelně zůstali u jediného exempláře, který si tu nechali, tu prodali někomu jinému. Teprve letos ale můžeme říci, že se tento vůz dočkal sériové výroby. Což je nějakých 25 let po dokončení prototypu fascinující, ale je to tak.

Na svědomí to pochopitelně nemá sama automobilka, ale firma Petroyle, která se rozhodla přijít s edicí hned 50 ostrých kombíků. U těch nedojde na žádný designový výstřelek, místo toho každý detail odpovídá továrnímu konceptu. Britové veškeré nové panely karoserie vyrobili z karbonu, který má být cenově levnější volbou oproti oceli. Klíčová je ovšem hmotnost tohoto materiálu, neboť navzdory přidané praktičnosti by kombík neměl vážit víc než výchozí kupé, které má na kontě 1 570 kg.

K této metě ovšem bude mít blízko pouze šestiválcová verze, přičemž Petroyle uvádí, že má přístup ke zcela novým a nikdy nejetým motorům S54. Pokud by vám ovšem 343 koní nestačilo, je k dispozici také osmiválec z M3 E90 či dokonce desetiválec z M5 E60. Ať už ale zvolíte jakoukoliv jednotku, vždy ji doprovodí manuál a pohon zadních kol. Petroyle se tak mnichovských tradic drží víc než samotné BMW, které vám M3 Touring nabídne jen v automatu a jako čtyřkolku.

Za svůj počin si ovšem Britové nechají řádně zaplatit, kombík totiž startuje na 130 tisících liber, což je 3,7 milionu korun. To je o zhruba milion korun víc, než na kolik vás vyjde současné tovární BMW M3 Touring. S tím pak jistě budete rychlejší, stejně jistě vám ale nabídne méně zábavy za volantem. A na „tisíc procent” si s ním získáte méně pozornosti okolí. Kdybyste měli zájem Petroyle se pro vás přetrhne, vyrobit auto s volantem vlevo je pro firmu to nejmenší.


BMW M3 E46 Touring se pětadvacet let po dokončení prototypu začne vyrábět, přičemž zájemci si mohou vybrat mezi šestiválcem, osmiválcem a desetiválcem. Celkově ovšem nezávislá britská firma vyrobí jen 50 vozů, z nichž každý startuje na 3,7 milionu korun. Foto: Petroyle, tiskové materiály

Zdroj: Petroyle

