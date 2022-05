Kdysi mimořádně populární Opely dožívají ve smutné křeči, ve svém druhém já už skončily zcela před 5 hodinami | Petr Miler

Prožily si skoro dokonalý pád z vrcholu až na dno. Svého času si je kupovalo bezmála 400 tisíc lidí ročně ve všech karosářských verzích pod oběma značkami. To je ale dnes 25letá historie, ze které už nezbylo skoro nic. A po letošku z ní zbude ještě míň.

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, sluší se zopakovat. Neustálé tržní i netržní impulsy posílají poptávku po autech do jiných sfér a ze včerejších vítězů dělají zítřejší poražené. Platí to i v manistreamové střední třídě klasických sedanů, liftbacků a kombíků, kterou postupně opouští další a další výrobci. Kdysi tak populární vozy od Volkswagenu, Fordu, Citroënu, Renaultu, Peugeotu nebo Opelu jsou buď už mrtvé, popř. na nejlepší cestě zamířit tím směrem.

VW Passat přežije jen jako kombík, Ford Mondeo v Evropě končí zcela, Citroën C5 je mrtvý, Renault Talisman je mrtvý a nový nebude. Jen Opel Insignia, Peugeot 508 a Škoda Superb dál žijí ve všech svých verzích. Jinak se poptávka přesunula buď k prémiovým značkám nebo mainstreamovým SUV. Pociťuje to i Opel, jehož Insignia sice mrtvá není, ale s nástupcem už se nepočítá. A aktuální model, který je v prodeji teprve od roku 2017, je na nejlepší cestě do zapomnění.

Už dříve začal Opel ořezávat nabídku dostupných motorizací pro tento model, pochopitelně s cílem minimalizovat náklady spojené s prodejem. Platí to i o těch pramenících z potenciálních pokut za nadlimitní emise CO2, a tak Opel přestal pro Insignii nabízet jakékoli jiné než dieselové motory. Verze Grand Sport (tedy liftback) i Sports Tourer (tedy kombík) jsou nadále k dispozici už jen s naftovými čtyřválci 1,5 CDTI a 2,0 CDTI o výkonech 122 resp. 174 koní. A to je vše, vybírat si dále můžete už jen ze dvou převodovek. Benziny skončily a podle automobilky už se do nabídky vrátit nemají.

Znělo to smutně, nikdy ale není tak špatné, aby nebylo ještě hůř. Ještě horší osud než Opel Insignia stihl jeho druhé já, Vauxhall Insignia, tedy v podstatě to samé auto s jiným logem a volantem vpravo prodávané ve Velké Británii. To v tuto chvíli skončilo zcela a bez jakéhokoli přímého nástupce, jakkoli šéf Vauxhallu Paul Wilcox říká, že Insignia se jednoho dne vrátí. Ve stejné podobě to ale nebude.

Nyní na každý pád platí, že s verzí od Vauxhallu je konec a podobné ořezávání nabídky Insignii s odbytem jistě nepomůže. Ono už jí ale asi ani nejde moc pomoci. Uvážíme-li, že Opel prodal ještě v roce 1997 jen v Evropě 384 885 exemplářů předchozího modelu téže třídy, tedy Vectry, pak je úprk zákazníků neskutečný. Loni si Insignii koupilo jen 20 384 lidí, a tak Opely střední třídy přišly během čtvrtstoletí o skoro 95 % zákazníků. V mainstreamové střední třídě už prostě není kde brát a není pochyb o tom, že krok s omezením nabídky motorů je začátkem úplného konce Insignie, jak ji známe.

Dle Wilcoxe se Opel i Vauxhall mají stejným směrem jako Citroën či Ford a Insignii nahradit SUV. Nepřímý nástupce má být posazen na primárně elektrickou platformu eVMP a nabídnout několik paketů baterií s kapacitou od 60 do 100 kWh i několik motorizací s výkony od 135 do 340 koní. Jestli takový krok Insignii někam pomůže, nevíme, ale dost o tom pochybujeme. Takové auto bude pochopitelně dražší a s prémiovou konkurencí bude soupeřit ještě hůř. Budoucnost ovšem zůstává vždy otevřená.

