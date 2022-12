Nadějná čínská automobilka zastavila výrobu a propouští, přes údajný zájem jí chybí skuteční zákazníci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Evergrande New Energy Vehicle

Problémy ji už nějakou chvíli stíhají ze všech stran, aktuálně si chtěla pomoci změnou primárního zaměření na výrobu aut. Nezdá se však, že by ji to z potíží dostalo, právě naopak.

V Číně se v posledních letech stavělo zhruba 15 milionů nových bytů ročně. To je více než v Evropě a Spojených státech dohromady. Poptávka byla vysoká a ceny též, což přimělo tamní developery stavět jako pominuté. Aby si to mohli dovolit, museli si půjčit spoustu peněz, což nebyl problém do chvíle, dokud zájem nezačal ochabovat. Právě k tomu došlo, což logicky tlačí ceny nových nemovitostí níže a omezuje příjmy developerů. Ti pak mají problém splácet své dřívější půjčky, což hrozí obřími bankroty a zasažením nejen čínského bankovního sektoru, ale i celosvětové ekonomiky. Pokud by došlo ke splasknutí bubliny jako kdysi v USA, svět by se z toho podle analytiků mohl vzpamatovávat několik let.

Pokud nyní máte pocit, že jste se omylem ocitli na špatném webu, není tomu tak. Tento vývoj má vliv i na automobilovou branži, zejména pak na automobilku Evergrande, jejíž mateřská společnost Evegrande Group byla založena již v roce 1994. V roce 2018 se pak stala nejhodnotnější realitní firmou světa. Právě v té době konglomerát odkoupil 45procentní podíl ve značce Faraday Future, a to za 2 miliardy dolarů (cca 46,28 mld. Kč). Jak jsme nicméně mohli zmínit včera, tato značka má aktuálně velké problémy s financováním a potácí se už poněkolikáté na hraně bankrotu.

Evegrande Group v nákupech pokračovala, v letech 2019 a 2020 tak Číňané postupně koupili značku NEVS, tedy pozůstatek Saabu. Z této firmy pak následně vznikla automobilka Evergrande New Energy Vehicle, jenž začala své vozy představovat pod značkou Hengchi. Před dvěma lety se ukázalo hned devět konceptů, jenž se postupně měly přeměnit v produkční verze. Výjimkou nebylo ani Hengchi 5, jenž mělo mít letos v červenci na kontě 37 tisíc objednávek.

Jaká byla realita, ví nejspíše pouze Číňané. Ti nicméně od roku 2020 musí čelit oné realitní krizi, kvůli čemuž nezvládají splácet mnohamiliardové úvěry. Zasáhnout tak dokonce musela již i vláda, která přistoupila k nucené restrukturalizaci společnosti, jinak by se ostatně tamní realitní trh zhroutil již loni. Zatím se nicméně zdá, že došlo pouze k odsunutí problému, nikoli k jeho vyřešení. Evergrande Group totiž dále staví nové byty, aniž by pro ně existovali kupci.

Možnosti klientely nicméně společnost podcenila také v případě aut. Hengchi 5 se totiž začalo vyrábět před pouhými pěti týdny, výroba ale byla už nyní zastavena - podle informací kvůli nedostatku zájemců, kteří by po elektrickém SUV toužili. Informace o oněch předobjednávkách tak nejspíše nebyla pravdivá. Co je ovšem horší, dle informací ze zákulisí Evergrande nezvládá ani vyplácet zaměstnance, přičemž mnohým dluží výplatu za říjen i listopad.

Firma tak má přistoupit k propuštění 10 procent personálu, přičemž zbytku bude po dobu 1 až 3 měsíců o čtvrtinu snížen plat. To ovšem za stávající situace vyznívá jako slib, který nemusí být dodržen. Evegrande totiž dluží pomalu všude tam, kam se podívá. Její vozy pak nejsou ničím výjimečným, ostatně Hengchi 5 je poháněno elektromotorem produkujícím 204 koní a disponuje bateriemi o kapacitě 72,8 kWh.

Nedá se pochopitelně předpokládat, že by celý konglomerát zanikl - na to je realitní odnož pro čínskou vládu až příliš důležitá. S automobilovou sekcí je to ovšem velmi nahnuté, i když měla být budoucností celé firmy a výhledově jejím primárním oborem. Opravdu se tedy nezdá, že by došlo na realizaci původního plánu, jenž počítal s milionem prodaných elektromobilů ročně, a to od roku 2025. Ostatně aktuálně nepočítáme ani s tím, že by Evergrande do března vyrobilo 10 tisíc kusů Hengchi 5, jak ještě v létě tohoto roku prohlašovalo.

Hengchi 5 opravdu není bestsellerem, jak se ještě před pár týdny zdálo. Ač měla firma mít na kontě 37 tisíc objednávek, nyní musela po pěti týdnech výrobu zastavit, neboť zákazníci o elektrické SUV nemají zájem. Na stole je také propouštění a snižování odměn zaměstnancům. Foto: Evergrande New Energy Vehicle

Zdroj: Reuters

