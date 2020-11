Kdysi nejlevnější auto Evropy půjde znovu koupit jako nové, stát má jen 106 tisíc před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Renault Pars/SAIPA

V mnoha ohledech pozoruhodný návrat zažívá auto, které bylo zastaralé už v době, kdy bylo prodáváno jako nové v Evropě. Teď se znovu začne jako nové prodávat v Íránu za opravdu malé peníze.

Některých aut je těžké se zbavit. Pokud jde o modely, které byly svého času obdivované a ceněné, dá se to pochopit, někdy tomu tak ale je i v případě, kdy na ně lidé odjakživa koukali skrz prsty. Právě to je případ původní Dacie Logan, která přišla na trh v roce 2004 jako skládačka z dílů ze starých Renaultů. Zázrak na kolech to skutečně nebyl, statut nejlevnějšího nového auta v Evropě ale Loganu stačil na to, aby se prosadil, a to i u nás.

Hodně vody od té doby uplynulo a stejný model je dnes už trochu jinde, ten původní ovšem stále odmítá zemřít. V různých podobách a pod různými jmény se dál prodával v některých rozvojových zemích, to by možná až tak nepřekvapilo. Co by ale překvapit mohlo, je, že se ve své další specifické podobě vrátí v roce 2021 do výroby v Íránu, kde už jednou skončil.

Důvodem nebyl nezájem, ale sankce západu, které od roku 2018 nedovolovaly Renaultu se na jeho tamní výrobě dál podílet. Tyto sankce neobchází jen Rusové, ale i další zainteresované strany, a tak Francouzi s Íránci našli cestu, jak původní Logan, který byl naposledy v mírně modifikované podobě prodáván v Íránu jako Renault Pars Tondar, nabízet dál. Teheránská firma SAIPA, dlouholetý partner Rneaultu, jednoduše znovu dostane vůz do produkce za pomoci místní výroby sankcionovaných dílů pod staronovou značkou Renault Pars.

V Íránu tak bude vznikat asi 85 procent komponentů pro původní Logan, zbytek může být legálně dovezen. Auto se mělo původně začít vyrábět do 18 měsíců od rozvázání přímé spolupráce s Francouzi, což se už jistě nestihne, přesto by měl Logan zažít další velký návrat. A bude opravdu levný, cena má začínat na 2 milionech rijálů, což je v přepočtu asi 106 tisíc Kč. Za takové peníze by si dnes první Logan jako nový možná leckdo koupil i v Evropě.

Jak bude vůz přesně vypadat, nevíme, na fotkách níže ale můžete vidět poslední iteraci Renaultu Pars Tondar vyráběného od roku 2017 do roku 2018, což byl právě „íránský Logan”. Čekejme něco velmi podobného, ne-li úplně to samé.

Původní Dacia Logan se v roce 2021 začne znovu vyrábět jako nová v Íránu, stát má jen něco málo přes 100 tisíc Kč. Na fotkách je Renault Pars Tondar, předchozí íránská verze Loganu, které by „novinka” měla být velmi podobná. Foto: Renault Pars/SAIPA

Zdroje: Press TV, IRIB News

