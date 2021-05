Kdysi nejlevnější Dacia se konečně prodává v ČR, základní cena je úplně jinde před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Udělala si renomé jako po léta nejen nejlevnější Dacia, ale i jako vůbec nejlevnější auto na trhu vůbec. Ani teď ji nelze označit za drahou, srovnání s minulostí pro ní ale dobře nevyznívá.

Dacii Logan spojuje technologický základ s modely Sandero a Sandero Stepway. Jakkoliv ovšem celá trojice byla odhalena společně, do prodeje dosud dorazily pouze oba hatchbacky. Na sedan jsme si museli trochu déle počkat, rumunská automobilka ale nakonec daný rest napravila. Logan tedy míří do českých showroomů, kde hodlá své sourozence přebít hlavně zavazadlovým prostorem. Jeho objem totiž činí 628 litrů, což je o dvě stě více než u Sandera. Dacia mimo to o 19 milimetrů snížila nakládací hranu, čímž usnadnila manipulaci s nákladem všeho druhu.

Co se týče druhého konce vozu, tedy motorového prostoru, zde pro začátek nebude zrovna pestrý výběr. Logan je totiž k mání pouze s litrovým tříválcem, jenž byl uzpůsoben ke spalování benzinu i LPG. Pohonná jednotka přitom produkuje 100 koní, která má na starosti šestistupňová manuální převodovka. Vůz pak zvládá zrychlení z klidu na stovku za 11,6 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 181, respektive 186 km/h. Druhá hodnota přitom platí ve chvíli, kdy agregát spaluje zemní plyn a obě pak jen letos, příští rok budou uměle omezeny.

Dacia prozatím počítá pouze se dvěma úrovněmi výbavy Essential a Comfort, kdy první startuje na 274 900 Kč a druhá na 304 900 Kč. To není zrovna láce, neboť ještě před několika měsíci byl rumunský sedan k mání o 100 tisíc korun levněji. V té chvíli jste nicméně pod kapotou mohli počítat s atmosférickým a nikoliv přeplňovaným tříválcem, jenž produkoval jen 75 koní. Za klimatizaci jste si pak navíc ani nemohli připlatit, to bylo možné až o jeden výbavový stupeň výše.

Aktuálně naneštěstí klimatizace taktéž není součástí výbavy, tedy alespoň první dostupné úrovně Essential, připlatit za ní ale lze, což znamená, že zájemci budou muset sáhnout do kapsy pro dalších 10 tisíc korun. V případě nahrazení ocelových kol litými vám ovšem bude stačit již jen 3 000 Kč, zatímco metalíza je k mání za 11 500 Kč. Tuto příplatkovou položku přitom obě výbavy mají společnou, jinak máte u stupně Comfort jak manuální klimatizaci, tak lité patnáctky již v základu.

Začíná přitom být patrné, že Logan stejně jako jeho sourozenci zamířil o poznání výše. Děje se tak ovšem spíše u základních verzí, v případě zaškrtnutí všech možných příplatků již Logan tak extrémně vysoko nešplhá. Pokud totiž k vyšší výbavě přihodíte onen metalický lak a litá kola, máte k dispozici v podstatě už jen automatickou klimatizaci, multimediální systém, přední i zadní senzory a kameru či vyhřívání pneumatik. Maximálně jste tak na 350 000 Kč.

Ve finále tedy rumunská automobilka nemusí očekávat odchod zákazníků, alespoň ne těch, kteří chtějí nové auto - ti už krom bazarů nemají, kam by šli. Zdražování je vlastní celé branži, která musela investovat dalších a dalších povinných prvků výbavy i elektrifikace. Nebýt tedy Bruselu, nový Logan by stoprocentně startoval o poznání níže, přičemž oproti tomu předchozímu by byl bezpečnější a úspornější - jak jako je vlastně i nyní. Ovšem takto jsou do něj promítnuty i faktory, o které zákazníci nejeví zájem, ti Dacie obzvlášť.

Dacia Logan zatím vstupuje na český trh s jedním motorem a dvěma úrovněmi výbavy. Vůči minulosti startuje o 100 tisíc korun výše, za přibližně 350 000 Kč nicméně dostáváte plnou polní. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec