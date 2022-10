Kdysi nejprodávanější elektromobil Evropy skončí bez nástupce, ukazuje, jak slepou uličkou tato auta jsou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Vlastně to není nesmyslný vůz, třebaže ohromit svými parametry nedovede ani omylem. To by ale nesměl stát tolik, kolik stojí, a tak s nepořízenou odejde na věčnost. Jeho nepřímá náhrada nemá šanci přijít s čímkoli smysluplnějším.

Renault Zoe přišel na trh již v roce 2012 a v letech 2015 a 2016 se dokonce stal nejprodávanějším elektromobilem Evropy. Něco takového dnes už francouzskému hatchbacku rozhodně nehrozí. S bateriemi o kapacitě 52 kWh nabízí ekvivalent nádrže na 13 litrů nafty a jeho 135koňový motor zajišťuje maximální rychlost 140 km/h. To nejsou parametry, které by měly šanci kohokoli ohromit.

Co vás nicméně dostane, to je cena. Renault si totiž za „elektrické Clio“ účtuje neskutečných 1 027 000 Kč. To je přitom o zhruba 150 tisíc korun vyšší částka, než za jakou lze pořídit 4,7metrové SUV Koleos disponující 60litrovou nádrží a 160 koňmi, jenž vás dovezou až k metě 200 km/h. Do zavazadelníku tohoto vozu pak navíc můžete naskládat až 1 795 litrů nákladu, zatímco Zoe pobere maximálně 1 225 l. Vlastně tedy není nic, čím by zákazníky dokázalo přesvědčit.

Ve světle těchto skutečností není překvapením, že letos se u nás prodalo jen devět exemplářů, to je na poměry Renaultu něco jako nic. A stejně tak se nedivíme, že šéf automobilky Fabrice Cambolive mluví o konci výroby tohoto modelu. Konkrétní datum pak sice nezmiňuje, o budoucnosti značky se nicméně rozhovořit neváhá. Otázkou je, zda vás svými slovy potěší. Renault totiž pro nejbližší léta chystá duální přístup, kdy ryzí elektromobily budou doplněny už jen hybridními vozy.

„Vše záleží na konkrétním trhu. Některé trhy budou plně elektrické, ale většina bude plně elektrická pouze v kompaktním segmentu. Proto až do roku 2035, pokud to bude třeba, budeme mít v nabídce také Clio a Captur. Disponovat budou hybridní technologií, protože to je naše řešení. Je to naše technologická volba, s jakou jsme vyrukovali jako s náhradou normálního spalovacího ústrojí,“ uvedl Cambolive s tím, že ideálem pro evropské trhy je pro něj portfolio čtyři elektrických a čtyř hybridních aut.

Osmičlenná nabídka by pochopitelně mohla být dostačující, jakkoli ve srovnání se současností jde o menší okleštění. Ovšem jen u redukce modelů Renault skončit nehodlá. Dle Camboliveho by totiž každý vůz měl být nabízen pouze s jednou jednotkou a maximálně třemi úrovněmi výbavy. Takový přístup pochopitelně Renaultu pomůže v redukci nákladů, ovšem zákazníci si díky tomu budou moci v podstatě vybírat jen mezi drahými, dražšími či úplně nejdražšími vozy.

Ale vraťme se zpět k modelu Zoe, ke kterému jsme byli zkraje dosti kritičtí. Auto jako takové ale smysl dává, je to příměstský elektromobil, kde se podobný model může velmi dobře uplatnit. To by ale nesměl stát přes milion. Jeho konec tak ukazuje v prvé řadě neudržitelnost jakkoli rozumných řešení na poli elektromobilů - elektrický pohon a jeho baterie jsou tak drahý, že stojí relativně příliš mnoho na poměry malých vozů, a tak lidem snáze prodáte cokoli většího za cenu vyšší o 100 nebo 200 tisíc. Tím ale zase zvětšujete samotný vůz a dáváte naději na jeho širší využití, které je ale vzhledem k limitům jeho pohonu velmi obtížné. Není nějak takto definován bludný kruh?

Dodejme, že místo Renaultu Zoe automobilka nabídne znovuzrozený typ 5, který bude hrát na strunu retrostylu a pokusí se právě image zastřít mizerný poměr výkonu a ceny, kterým by takový vůz měl naopak excelovat. Čekají nás nejspíše smutné automobilové časy, ale o tom se nezmiňujeme poprvé...

Renault Zoe se zakrátko stane minulostí. Není to přitom špatné auto, za milion korun je to ale nesmysl. Náhradou může být jen něco ještě dražšího a ještě nesmyslnějšího. Foto: Renault

Zdroj: Autocar

