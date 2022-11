Kdysi největší automobilka chtěla co nejdřív přejít na elektromobily, teď ujišťuje, že se spalovacími motory neskončí před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: GMC

Firma zjevně pochopila, že přání politiků a její vlastní vize úplně neodpovídají potřebám a možnostem zákazníků. A donedávna velmi odvážné plány se rozhodla zmírnit ještě dříve, než se přiblížila jejich naplnění.

Poslední dobou se zdálo, že zdravý rozum automobilovou branži zcela opustil. Stále více výrobců totiž otevřeně prohlašovalo, že se od toho či onoho data bude věnovat pouze elektromobilům, i kdyby cokoli. Důvod je jasný, politické plány počítající jen s takovým vývojem - rok 2035 má být tečkou za érou spalovacích motorů podle představ Evropské unie, Kalifornie a dalších míst světa. Zní to hezky, problém je ale v tom, že taková auta musí pořád někdo koupit. A pokud o ně zákazníci stát nebudou, nikdo je nakonec ani nenařídí, natož aby s takovými záměry byla s to vyjít nějaká automobilka.

Elektromobily jsou pořád zásadně dražší vozy s podstatně menší použitelností - je to prostě horší produkt a pro takový se požene málokdo. Jistě i tak mají své zákazníky, kteří si s nimi vystačí a mohou si je dovolit, ale kolik takových je? 10 procent, 20 procent? Pokud se v dohledné době něco dramatického nezmění v technické rovině, bude pro jasnou většinu lidí takové auto buď nesplnitelným snem nebo neakceptovatelnou nabídkou. A výrobci prodávající pouze takové vozy nutně spláčou na výdělkem.

Bylo naivní očekávat cokoli jiného, některé automobilky se ale zjevně musí spálit, aby poznaly, že ohniště není vhodné místo, kam strkat ruku. Některé si pak reality začínají všímat alespoň nyní, tedy sice po ohlášení velkolepých plánů, ale ještě daleko před jejich realizací. Na vrchol priorit se tak alespoň místy znovu vrací zákazník, neboť jen vládní či firemní flotily výrobce neuživí.

Nejnověji začal házet vidle do svých původních plánů americký koncern General Motors. Ten sice nebyl tak velkoústý jako mnozí jeho konkurenti, ovšem i tak doufal, že již v polovině dekády by mohl prodejně překonat Teslu. Šéfka GM Mary Barra přitom v únoru uvedla, že do roku 2023 by koncern měl prodat jen v Severní Americe 400 tisíc elektrických aut, přičemž do roku 2025 by se daný počet zvýšil na milion. Ani jedno už neplatí.

Barra v souvislosti s oznámením výsledků za třetí letošní kvartál uvedla, že oněch 400 registrací by GM měl mít na kontě až v půlce roku 2024. Již to samo o sobě dokazuje, že si americký koncern není tak jistý budoucností, a to je třeba dodat, že předchozí avízo bylo zmíněno před pouhými 9 měsíci. Jasným signálem jsou ale až slova prezidenta koncernu Marka Reusse. Ten začal ujišťovat, že GM se spalovacími motory jen tak neskončí, když uvedl, že „spalovací éra ještě ani zdaleka není u konce“.

„Nehodláme opustit segmenty, ve kterých jsme se spalovacími motory přítomni. Značky jako GMC a Chevrolet jsou na poli pick-upů lídry. V naší nabídce máme středně velké i největší pick-upy, a zacházíme ještě dále,“ uvedl Reuss s tím, že právě tyto vozy koncernu GM vydělávají nemalé peníze. Něco podobného očekává také od elektromobilů, ale rozhodně ne v dohledné době. A tak si nechává otevřená zadní vrátka.

Nepřekvapilo by nás, kdyby na podobná oznámení začalo docházet stále častěji. Ve spoustě automobilových tříd je elektrifikace naprosto nesmyslná a nepoužitelná. Zvláště ve Státech, kde stále existují rozhlehlé oblasti, kde za celý den nemusíte potkat jiného člověka, natož pak na dobíjecí stojan. Snaha vnutit lidem auta, kterou jsou pro takové podmínky nevyhovující, tak nemůže nic než narazit.

Zatímco v případě aut, jako je Bolt, elektrifikace může dávat smysl, i když je pochopitelně třeba, aby došlo na razantní pokles cen... Foto: Chevrolet



...u takového GMC Sierra HD by nás opravdu zajímalo, zda by se našel zákazník, jenž by elektrické provedení upřednostnil před elektrickým. U něj totiž nelze ani v nejmenším počítat, že by zvládlo odtáhnout desetitisíce kil vážící přívěsy na vzdálenost stovky či tisíce kilometrů. Foto: GMC

Zdroj: Fox Business

