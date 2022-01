Kdysi největší naděje Maserati na návrat končí po letech hanby bez nástupce, nezachránil ji ani diesel před 5 hodinami | Petr Miler

Měl to být vůz, který vrátí Maserati na automobilovou mapu světa a z úzkoprofilového výrobce sportovních specialit udělá prestižnějšího konkurenta BMW nebo Mercedesu. Nestalo se, po 9 letech marných pokusů uspět je s novodobým Ghibli konec.

Krátce po začátku druhé dekády nového milénia se vlády na Fiatem a Chryslerem ujal dnes již zesnulý Sergio Marchionne. Obě firmy nepochybně vytáhl z propasti, zdaleka ne všechny velkolepé plány, které měl, ale došly naplnění. Mezi svými ambiciózními cíli měl i záchranu dvou italských klasik a ani v jednom případě věci nešly podle plánu.

Alfu Romeo dnes necháme stranou, zpět na výsluní ale chtěl Marchionne dostat i Maserati. Tato značka v době jeho příchodu do FCA neznamenala prakticky nic, v Evropě prodala v roce 2012 pouhých 1 087 aut. Sergio M. ji chtěl dostat do úplně jiných sfér, ponechat jí na jednu stranu sportovní esprit, na tu druhou ale nabídnout i modely, které by oslovily širší publikum a udělaly z ní konkurenta německých prémiovek. V centru těchto snah se pak ocitl sedan vyšší střední třídy Ghibli, ke kterému se později přidalo také SUV Levante.

Ghibli přišlo na trh v roce 2013 a zprvu se zdálo být přesně tím, čím pro Maserati mělo být. Nabídlo v podstatě vše, co Němci - dokonce i dieselový šestiválec, osmiválec, hybrid či pohon všech kol - a zájem se dostavil. Maserati rostlo bláznivým tempem, v roce 2014 v Evropě hlásilo zvýšení prodejů o 268 procent, ovšem ode dna se odráží snadno. Tento růst znamenal pouze 5 734 aut prodaných v Evropě a byť ještě nějaký ten pátek pokračoval a dostal italského trojzubce k metě 10 tisíc prodaných aut ročně (stalo se tak v roce 2017) a přinesl desítky tisíc prodejů celosvětově, očekávání byla ještě jinde.

Rychle se totiž ukázalo, že Ghibli není tím, čím se zdálo být. Vydobylo si pověst nejvíce předraženého auta seskládaného z dílů určených pro mnohem levnější modely FCA, které prostě nemělo na to se se zdviženou hlavou postavit bavorákům a dalším německým klasikám. Když se pak ukázalo, že SUV Levante je podobný průšvih, z velkého návratu nebylo nic.

Trojzubec to stále nevzdává, na cestě je další novinka, která „to má zlomit”, Ghibli u toho ale už nebude. Automobilka oznámila, že pouť tohoto modelu světem ukončí bez nástupce, voda se za ním zavře v průběhu letošního roku - patrně v momentě, kdy se do prodeje dostane nové SUV Grecale. Bude to po 9 letech konec jednoho velkého příběhu, který skutečně nelze vnímat jako šťastný. Podle dat JATO Dynamics se za celou dobu prodalo v Evropě pouhých 21 589 exemplářů, přičemž nejlepším rokem byl pro Ghibli ten třetí, když se v roce 2015 prodalo 4 644 aut. V USA byla situace o něco lepší (protože Američané mají „mazerády” více zafixované jako něco velmi prestižního), ani to ale autu krk nezachránilo a nezachrání.

Ghibli se v roce 2013 stalo symbolem návratu Maserati a jeho největší nadějí na další úspěch. Zprvu to s ním vypadalo dobře, později ale odhalilo svou pravou tvář a nikdy ani zdaleka nedosáhlo prodejních úspěchů, kterých mělo. Po 9 letech tak skončí bez nástupce a s fanfárami to nebude. Foto: Maserati

