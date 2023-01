Kdysi revoluční Wankelův rotační motor se senzačně vrací do silničních aut, má to ale velký háček před 4 hodinami | Petr Prokopec

Návrat Wankelu se léta zdál být nemožnou misí. A když už by si na něj někdo vsadil, pak určitě ne v roce 2023, kdy jsou spalovací motory lovnou zvěří jako takové. Zázraky se ale někdy dějí, byť v tomto případě je třeba přimhouřit obě oči.

Licenci na výrobu rotačního motoru Mazda získala již v roce 1961, první produkční vůz osazený takovým ústrojím nicméně Japonci představili až o šest let později. Od té doby se však Wankel pro značku stal doslova ikonickým agregátem. Před deseti lety nicméně fanoušci spustili hlasitý nářek, neboť z montážních linek sjel poslední exemplář čtyřdveřového kupé RX-8. A třebaže Mazda v roce 2015 přestavila koncept RX-Vision, zdálo se, že rotační píst je definitivně minulostí - uhodli jste - kvůli emisím.

V roce 2018 nicméně Mazda poměrně překvapivě prohlásila, že Wankel je nadále součástí její DNA. A co více, vrátit se měl jako součást jejích snah o snížení spotřeby, a tedy i emisí CO2. O dvě léta později pak Japonci své plány upřesnili a nyní naplnili. Wankel je zpět.

Japonská automobilka jej zmiňuje ve svém prohlášení pro tisk, které se ale točí kolem Mazdy MX-30 R-EV. Uhodli jste správně, za tímto názvem se skrývá bateriové SUV, které vedle elektrického pohonu vyfasuje i onen Wankel. Ten nicméně nebude sloužit k roztáčení kol, nýbrž pouze k výrobě energie. Něco takového dává smysl, neboť pokud rotační motor pracuje jen v optimálních otáčkách, pak je velmi efektivní, a tedy i nízkoemisní.

Na podrobnosti si musíme počkat do tohoto pátku (třináctého, tomu se říká načasování), kdy vůz bude debutovat na autosalonu v Bruselu. Do prodeje pak MX-30 R-EV zamíří ještě letos na jaře, prozatím pouze na evropských trzích. Zda se dostane také do Spojených států, momentálně asi nikdo neví. Mazda nicméně uvádí, že novinka je součástí jejího rozmanitého přístupu k otázce snižování emisí skleníkových plynů. Je tak možné, že verze s Wankelem bude evropským unikátem.

Zvědavi jsme na zájem o nové provedení. Standardní MX-30 startuje na 930 500 Kč, což je s ohledem na technické parametry šílená cifra. Vůz dostal do vínku pouze 145 koní, s nimiž zvládne stovku za 9,7 sekundy a maximálku 140 km/h. Ještě tragičtější jsou ovšem data spojená s dojezdem. kvůli bateriím o kapacitě pouhých 35,5 kWh, což nepředstavuje ekvivalent ani 10 litrů nafty, totiž vůz dle metodiky WLTP zvládne jen 200 km na jeden zátah, dle realističtějšího odhadu EPA pak jen 161 km.

Varianta osazená rovněž Wankelem stoprocentně dojede dále, ale také bude stát více peněz. A při ceně citelně přesahující milion korun bude 4 395 milimetrů dlouhé SUV s 341litrovým zavazadelníkem pořád drahá sranda. Ostatně Mazda MX-30 tituluje jako druhé auto do rodiny, takové si bude moci dovolit jen hrstka lidí.

