Kdysi tak vzývaná Mazda 6 končí, ani doma už se neprodává. A žádný nástupce ani nemá dorazit

Bylo to populární auto u novinářů i části publika, dvanáct let po debutu sedanu a kombíku ale prodeje tohoto modelu klesají tak nízko, že Japonci rovnou vypínají montážní linky. A jiné pro šestku ani nemají chystat.

Éra Mazdy 6 se podle všeho chýlí ke konci. Třetí generaci sedanu a kombíku japonská automobilka představila v roce 2012 a její prodeje kulminovaly v následujících třech letech. Zájem v USA a v Evropě následně začal opadat. Situaci později částečně napravila Čína, která je pro tento model aktuálně největším trhem, ovšem i tak začalo být zjevné, že šestka zákazníky nebere. A když už chtějí podobně velkou Mazdu, míří raději k SUV než k tradičním karosářským stylům.

Už v roce 2021 tak Mazda oznámila, že vůz končí na americkém trhu, loni pro změnu přišel konec ve Velké Británii. A nyní je na řadě Japonsko, jak sama automobilka oznámila v tiskové zprávě. Podle ní spadne klec v polovině dubna, kdy má skončit výroba pro domácí klientelu, která ovšem bude moci ještě chvíli využít skladových zásob dealerů. Poté ale již bude moci vzít zavděk pouze autobazary. Přičemž je otázkou, kdy podobné oznámení pustí do světa i další regionální zastoupení značky.

Evropané či Australané se tedy prozatím ještě bát nemusí, stejně jako má pokračovat lokální výroba ve Vietnamu. Otázkou je nicméně budoucnost. Automobilka totiž uvedla, že „roli tohoto vozu převezmou zástupci řady CX“. To ovšem znamená, že Mazda 6 nedostane nástupce a spokojit se budete muset s některým z SUV značky. Někdejší informace o možném příchodu sedanu, který by díky platformě LPG (sic) v základu disponoval pohonem zadních kol a klidně i naftovým šestiválcem stejně jako aktuálně pozoruhodně úspěšná CX-60, se tak ukazují být lichými.

Opak svého Času u fanoušků značky vzbudil nemalou radost i velká očekávání. Nicméně je třeba si uvědomit, že třeba na stěžejním americkém trhu Mazda loni prodala jen 363 354 nových vozů. To sice představuje meziroční nárůst o 23,2 procenta, ovšem zároveň jde o polovinu registrací, jaké má v případě takového Fordu na kontě jediný model, a sice pick-up F-Series (hlavně verze F-150).

Z výše zmíněných registrací navíc pouze 39 504 aut připadá na Mazdu 3 a MX-5, o zbytek se stará ona rodina CX. Podobně je pak na tom japonská automobilka třeba u nás, byť u toho jsou ještě daleko horší čísla. Celoroční prodeje totiž loni klesly na 2 133 nových vozů, z čehož 689 kusů připadlo na klasická osobní auta. Zbytek ale již připadá na SUV, inklinování značky tímto směrem je tedy pochopitelné.

V kontextu s tím se jen můžeme ptát, jak moc reálný je vlastně návrat sporťáku s Wankelem, a to navzdory tomu, že od 1. února se dává dohromady tým techniků, který by se rotačnímu ústrojí věnoval. Pokud ovšem Mazda neodklepla ani konvenční sedan s klasickým ústrojím, jehož vývoj by vyšel levněji a který by měl na kontě lepší prodeje, pak šance na příchod dvoudvířka stojícího na okraji zájmu je prakticky nulová.

Mazda 6 se po dvanácti letech od svého debutu nepřekvapivě neprodává jako housky na krámě, místo toho po Americe a Velké Británii končí také v Japonsku. Na některých trzích včetně toho českého pak sice má pokračovat, nicméně je otázkou, jak dlouho to ještě bude platit. Foto: Mazda

