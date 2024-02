Kdysi žhavý konkurent Tesly se propadl do ještě větších ztrát a nevyrábí skoro nic, Musk se mu otevřeně vysmál před 8 hodinami | Petr Prokopec

Tuhle automobilku založili lidé, kteří se s Elonem Muskem podíleli na budování Tesly, nebyli ale spokojeni s jeho vedením. Jejich vlastní firmě se ale nedaří a Musk jim to teď dává pořádně sežrat.

Když se Tesle svého času podařilo překonat mnohé počáteční potíže a prorazit na poli výroby a prodeje elektrických aut, mnozí se rázem začali pokoušet o totéž. A protože v takových pokusech řada investorů spatřovala možnost zopakovat možnost pohádkového zbohatnutí, které jiným zajistila brzká investice právě do Tesly, nasypali do těchto společností obrovské množství peněz.

Někdy to bylo naprosto naivní, jindy existovala aspoň realistická šance, že by se ta či ona firma mohla prosadit. Platí to třeba o Rivianu, jehož výsledky jsme probírali včera a pozitivní skutečně nejsou - firma v nejlepším případě stagnuje a důvěra investorů je fuč, však hodnota akcií oproti vrcholu z roku 2021 klesla v momentě publikace tohoto článku už o 92 procent.

Snad ještě větší naděje ale byly spojené s Lucidem. Tuto firmu totiž založili přímo lidé, kteří se podíleli na budování Tesly, zejména pak Peter Rowlinson, který byl jejím technickým šéfem a je faktickým autorem klíčového Modelu S. Že auta dělat umí, dokázal i u Lucidu, jeho Air je jedním z nejlepších elektrických vozů světa. Jenže jedna věc je umět dělat auta a druhá je umět dělat byznys. To druhé očividně zvládá lépe Elon Musk, neboť venku jsou výsledky Lucidu za loňský rok. A je těžké nazvat je něčím jiným než tragédií.

Firma loni vyrobila pouhých 8 428 vozů, prodat jich však zvládla jen 6 001. To je mnohem méně, než se očekávalo. I když jde nicméně o 37procentní nárůst vůči roku 2022, obrat se snížil z předloňských 608 na loňských 595 milionů dolarů (cca 14,27 a 13,96 miliardy korun), protože ceny zamířily dolů. Ani akcie Lucidu na tom tak nejsou dobře - ztratily skoro 95 procent ze svých historicky nejlepších hodnot.

Lucid se tak propadá do stále větších ztrát a jeho finanční rezervy se tenčí. Zatímco předloni ztráta firmy činila 1,3 miliardy dolarů (30,51 mld. Kč), loni již šlo o 2,83 mld. USD (66,41 mld. Kč), tedy víc jak dvojnásobek. Znamená to, že čím více aut značka prodává, tím víc prodělává, její aktuální hotovostní rezervy klesly pod 8 miliard dolarů. Nic dobrého navíc nečeká ani do budoucna - už dnes nevyrábí skoro nic a neprodává skoro nic, v roce 2024 pak chce vyrobit znovu jen asi 9 tisíc aut. Kolik jich prodá, ví asi jen bůh.

Pikantní na celé věci je i to, že si do Lucidu v reakci na jeho výsledky „kopnul” sám Elon Musk. Ten na své sociální síti X uvedl, že automobilka „je naživu jen díky svému saudskému papínkovi”. Konkrétně Použil spojení „sugar daddy”, které se nejčastěji používá jako hanlivé označení pro starší bohaté muže, kteří si vydržují mladší atraktivní ženy s domyslitelnými úmysly. Musk ale pochopitelně narážel na saúdský investiční fond, který do elektrického start-upu napěchoval nemalé peníze a firmu nenechá jen tak padnout.

Že stejný fond ovládaný saudsko-arabským princem Mohammedem bin Salmanem chtěl Musk svého času využít při pokusu o stažení Tesly z burzy, bylo náhle zapomenuto. Nejde tu ale jen o automobilku, nýbrž také o výše zmíněnou sociální síť. Druhým největším akcionářem po Muskovi v ní je totiž saudsko-arabská společnost Kingdom Holding Company ovládaná Alwaleedem bin Talalem, bin Salmanovým bratrancem. Ten pak v ní skrze již zmíněný fond vlastní 16,9 procenta. Musk tedy jako nezřídka bruslí po tenkém ledě, jinak ale má pravdu.

Nebýt onoho „papínka”, který do Lucidu napěchoval 10 miliard dolarů (asi 235 miliard korun) a přislíbil, že v následující dekádě od značky odebere 100 tisíc aut, byl by Lucid skutečně po smrti. Pokud se ale automobilka nedokáže postavit aspoň trochu na vlastní nohy, je jen otázkou času, než s ní i Arabům dojde trpělivost, ani oni si nemohou dovolit přicházet o peníze věčně. I kdyby nic jiného, o žhavého konkurenta Tesly už opravdu nejde, Lucid je vedle Muskovy firmy v podstatě bezvýznamnou entitou.

Air je jediným dosavadním modelem Lucidu, na konci roku má ale automobilka přijít se svým prvním SUV na v roce 2026 má dorazit konkurence pro Tesly Model 3 a Y. Při pohledu na současné hospodaření značky je ale otázkou, jestli se toho dožije. Foto: Lucid

Their Saudi sugar daddy is the only thing keeping them alive — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

