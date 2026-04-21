Pokud budete počítat férově, zjistíte, že prodeje Tesly Cybertruck se mohutně propadají, Elon Musk si z nás všech dělá dobrý den
Firma chtěla tohle auto prodávat o statisících za rok, reálně musí být ráda za míň než desetinu tohoto čísla. Je aspoň to skutečné? Technicky vzato ano, za obraz reálného zájmu to ale označit nejde, pokud se začneme přehrabovat v detailech.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Na předání prvních exemplářů Tesly Cybertruck zákazníkům došlo poslední listopadový den roku 2023. Elektrický pick-up tak za sebou nemá ani tříletý pobyt na trhu. Podle Elona Muska mělo jít o bestseller, který se touto dobou měl prodávat ještě lépe než housky na krámě - značka očekávala, že už loni najede na roční kapacitu 250 tisíc exemplářů. Jenže k tomu má Cybertruck dál než z texaské Gigafactory do Evropy.
Oficiální čísla neexistují, automobilka prodeje tohoto modelu samostatně nereportuje. Už to leccos naznačuje, nezávislá data Cox Automotive zveřejněná na Inside EVs ale ukazují, že za loňský rok totiž Tesla prodala jen 20 237 exemplářů tohoto auta, tedy méně než desetinu očekávaného počtu. A také méně než o rok dřív, kdy měla prodat kolem 39 tisíc aut.
Samo o sobě to nezní bůhvíjak krásně, Muskova prognóza byla naplněna z pouhých 8 procent. Jenže realita je ještě citelně horší, jak z dat S&P Global Mobility vyčetli kolegové z Carscoops. Za poslední čtvrtletí loňského roku měla Tesla dodat zákazníkům 7 071 kusů Cybertrucku, jenže hned 1 279 aut si objednala společnost SpaceX. Jen ve vozovém parku Muskova vesmírného projektu tedy skončilo 18 procent (!) veškerých prodejů.
U Tesly ale kupovaly Cybertrucky také firmy xAI, The Boring Company či Neuralink, všechno Muskovy projekty. Pokud tyto prodeje odečteme, což je skutečně jen férovou reflexí snahy domoci se reálné poptávky, zjistíme, že prodeje Cybertrucku se meziročně propadají o 51 procent z beztak mizerných předloňských čísel.
Po odeznění kocoviny ze silvestrovské půlnoci navíc slabý zájem o tento vůz nezesílil, místo toho se ještě dál propadá. Za první kvartál si Cybertruck pohoršil o dalších 45 procent. Podle dat S&P Global Mobility navíc reputaci vozu znovu vylepšovaly jiné Muskovy firmy, neboť ty v lednu pořídili 158 exemplářů a v únoru dalších 67. Jde pochopitelně již o menší kapky, ovšem i tak Tesle napomáhají vylepšit celková čísla.
Společnost SpaceX přitom loni oznámila, že hodlá Cybertruckem nahradit všechny své spalovací vozy. Dá se tak předpokládat, že Tesla ještě po nějakou chvíli bude mít alespoň minimální odbyt pro svůj elektrický pick-up zajištěn - tedy pokud každý druhý z přibližně 10 tisíc zaměstnanců Space X dostane vlastní služebák. Ovšem i tak je zjevné, že kouzlo spočívající v netradičním designu připomínajícím dětskou malůvku už zcela pominulo.
Co zůstalo, jsou ceny, které si jen málokdo může dovolit zaplatit. Když byl totiž Cybertruck oznámen, měl startovat na 39 900 dolarech. Dnes je ovšem k mání za dvojnásobek. I díky tomu si Tesla měla při prodeji aut jiným Muskovým společnostem přijít na nějaké dvě miliardy korun. Dost by nás zajímalo, co si asi při pročítání výročních zpráv říkají investoři. Ale co se ptáme, nejspíš je to něco jako: „Chvalme Elona!”
Tesla Cybertruck se prodává jen z 8 procent tak, jak měla, a to se o významnou část prodejů starají firmy, které ovládá tentýž člověk jako Teslu. Elon Musk si z nás zas jednou dělá dobrý den. Foto: Tesla
Zdroj: Cox Automotive a S&P Global Mobility přes Inside EVs a Carscoops
