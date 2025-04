Když Rolls-Royce nechce zákazníkovi prodat jinak elektrický Spectre s motorem V12, může si takové auto nechat postavit od Slováků včera | Petr Prokopec

Britská automobilka proslula tím, že klientům, kterým říká „patroni”, splní kdejaké přání. To ale platí jen o pojetí zevnějšku či interiéru, v případě techniky musíte brát, co je. Kupec tohoto auta se s tím smiřovat nemusí.

Nabídka britské automobilky Rolls-Royce je v současné době na její poměry docela květnatá. Zvolit si totiž můžete limuzíny Phantom či Ghost ve standardní či prodloužené verzi, stejně jako SUV Cullinan. Mimo to nechybí ani dvoudveřový Spectre. Oproti minulosti ale ani v jednom případě nelze stáhnout střechu. A nabídka kupé má také jeden podstatný limit.

Většině zákazníků, kterým automobilka skutečně říká patroni, to asi nevadí, kupé ani kabriolety nikdy nepatřily mezi bestsellery. Klienti Rolls-Roycu ale nejsou těmi, kteří by se řídili choutkami většiny, navíc neradi slyší „ne”. Když už se tedy rozhodnou, že po něčem touží, svá přání si splní jinak, i když je to stojí obrovské peníze.

Právě fakt, že Rolls-Royce hodil přes palubu kupátka, se některým klientům značky nelíbí. Jak už tedy padlo, on je přes palubu úplně nehodil, dál ale z tohoto ranku nabízí už jen zmiňovaný Spectre, kterému chybí dvanáctiválcový spalovací motor. Tento model je sice náhradou za předchozí Wraith, na rozdíl od něj je ale poháněn dvojicí elektrických jednotek BMW eDrive. Ty sice u verze Black Badge nabízejí 659 koní výkonu a 1 075 Nm točivého momentu, načež takřka třítunový vůz zvládá zrychlení na stovku za 4,3 sekundy, ovšem někteří zákazníci zkrátka elektromobilitě nehoví. A společnost Engler Automotive to vzala jako příležitost.

Tato britská firma by nám měla být poměrně blízká, neboť navzdory sídlu ve Velké Británii byla založena slovenským podnikatelem Viktorem Englerem. V roce 2022 ohromila svět svou čtyřkolkou, která stála na podvozku Audi R8. Zachován byl přitom i desetiválcový motor německého kupé, s ním ovšem kreace zvaná Desat párovala řídítka. Protože maximálka činila 300 km/h, bylo třeba opravdového srdcaře, aby tuto bestii dokázal zkrotit. Loni ovšem Slováci překonali sami sebe, když přišli s novou verzí, která dostala název Engler V12 - a jak již název napovídá, také dvanáctiválec pod kapotu.

Přeplňovaná jednotka přitom produkuje 1 200 koní, které dorovnává identických 1 200 kilo hmotnosti. Ve hře jsou pak znovu řídítka, načež budete potřebovat daleko víc než jen 1,2 milionu liber (cca 36,7 milionu korun), abyste se usadili do sedla. Při poměru výkonu a hmotnosti 1:1 totiž i drobná chybka může vést k vytištění vašeho parte. Což nejspíš nebude případ přepracovaného Rolls-Roycu Ghost právě do stylu kupé Spectre, pod který se nyní firma podepsala. V jeho případě totiž V12 twin-turbo má produkovat „jen“ něco přes 760 koní, které budete ovládat s pomocí volantu.

Rolls-Royce CoupeTail by Engler, jak zní oficiální název dvoudveřové kreace, má svůj základ ve čtyřdveřové limuzíně. Poznat to ovšem není ani na první, ani na druhý, ani na desátý pohled, místo toho má kupé daleko blíže ke zmiňovanému elektromobilu Spectre. Vyměněn byl totiž každý díl karoserie, podvozek pak zamířil o 25 milimetrů blíže k zemi a zjevně došlo i na zkrácení rozvoru. Novinka tak bude na okreskách hbitější než dárcovský vůz, zároveň by ale neměla přijít o nic z působivého komfortu. Ten naopak měla ještě navýšit nová zvuková izolace.

Engler počítá s celkem vyrobenými 19 kusy, z nichž u pěti má dojít na spolupráci s německým umělcem Toni Mahfudem. CoupeTail se kromě toho dočkal i zakázkové sošky Spirit of Ecstasy od Lorenza Quinna. Zákazníci přitom budou moci mluvit do venkovního vzhledu, stejně jako do vnitřní výbavy, kde si mohou zvolit prakticky cokoli, co je k mání. Tedy nejen kůži Hermés, ale třeba i osmium. Místo původně standardních hodinek pak dostanete vyjímatelné, které lze po opuštění vozu dát na zápěstí. O špičkovou audiosoustavu se pak stará společnost Art in Motion.

S ohledem na vše zmíněné by ovšem nikoho neměla zaskočit astronomická cena. Zatímco základní Ghost startuje na 249 tisících librách, čili na 7,4 milionech korun, CoupeTail je k mání od 2,2 milionů Eur, což dle aktuálního kurzu odpovídá 55 milionům korun. Jde navíc o základní cenu bez daně, kterou fantazie zákazníků mohou vyšroubovat ještě výš. Přesto všechno ale již Engler má několik objednávek. Pokud tedy chcete dvoudveřový spalovací Rolls-Royce a máte opravdu nadité kapsy, pak víte, kam se obrátit.

Tohle není Spectre, nýbrž Rolls-Royce Ghost předělaný společností slovenského podnikatele Viktora Englera. K mání bude jen 19 kusů, některé jsou ale už zamluvené. Foto: Engler Automotive, tiskové materiály

