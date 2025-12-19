Když to Mercedesu nejde s auty, zkusí to jako developer. Chytá vlastní luxusní město, Mercedes Places, bez legrace
Petr ProkopecKdyž nevíte coby, najdete to... Nevíme, jestli Němci zamířili do hobby marketu, rozhodně ale na trh vyráží obtěžkáni věcmi, které se tam dají koupit. Nový projekt za 170 miliard je vážně míněný pokus vtrhnout do světa realit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Když to Mercedesu nejde s auty, zkusí to jako developer. Chytá vlastní luxusní město, Mercedes Places, bez legrace
včera | Petr Prokopec
Když nevíte coby, najdete to... Nevíme, jestli Němci zamířili do hobby marketu, rozhodně ale na trh vyráží obtěžkáni věcmi, které se tam dají koupit. Nový projekt za 170 miliard je vážně míněný pokus vtrhnout do světa realit.
Možná si nyní říkáte, že se Mercedes vrhl na stejnou dráhu jako třeba Aston Martin či Porsche. Do jisté míry ano, rozdíl je ale v tom, s jakou vervou to jednotlivé firmy udělaly. Zatímco výrobci sporťáků propůjčili své jméno luxusním rezidencím, Mercedes staví celé menší město. Začalo to přitom docela nevinně.
Německá automobilka totiž počátku loňska oznámila, že spolu se společností Binghatti chystá 65patrový, 341 metrů vysoký mrakodrap, který bude v Dubaji stát přímo proti nejvyšší budově světa Burj Khalifa. Rezidenti by tedy měli opravdu působivý výhled, který by si navíc budou moci užívat i z bazénů usazených na jednotlivých terasách.
K dokončení mrakodrapu má dojít v příštím roce, německá automobilka se ale nezastaví zde a s dubajskou stavební se pustí do něčeho o poznání většího. Po měsících spekulací teď už oficiálně chystá „město ve městě“. Pod názvem Mercedes Places vznikne rozsáhlý komplex o ploše takřka 930 tisíc metrů čtverečných, jehož součástí bude nejen několik výškových budov, ale také vše, co potřebujete k životu v nich. Tedy i parky, restaurace či nákupní centra.
Projekt bude slavnostně odstartován 14. ledna příštího roku, nicméně již nyní zástupci obou zúčastněných firem podepsali v muzeu Mercedesu ve Stuttgartu příslušné dohody. Z nich vyplývají také náklady na vybudování celého komplexu, které mají činit 30 miliard dirhamů, tedy asi 170 miliard korun. Projekt zvaný také Binghatti City bude vystavěn v oblasti Meydan, která je od oceánu trochu víc vzdálená - což je logické, neboť blíže k pobřeží není na několik mrakodrapů prostor.
Pro Binghatti jde o největší projekt ve firemní historii, společnost však v realitní branži opravdu není nováček a Mercedes navíc není jejím jediným partnerem z řad automobilek - společně s Bugatti totiž chystá 42patrový mrakodrap, který bude taktéž stát v Dubaji. Majitelé apartmánů budou mít k dispozici dva výtahy, které jim vyvezou jejich auta přímo do bytu. Zda se ovšem s něčím takový počítá v „mercedesím městě“, zatím nebylo upřesněno.
Zmíněno ale bylo, že projekt bude plně soběstačný, pročež aut pomalu nebude třeba. Ostatně místo stání v dubajských zácpách, které jsou v posledních letech pomalu na stejné úrovni jako kolony v Los Angeles, si totiž obyvatelé města ve městě budou moci užívat bulvárů plných luxusních obchodů, stejně jako wellness a fitness center, rozsáhlých zelených prostranství či dokonce nově vystaveného luxusního dostihového závodiště.
Němci ohlásili vznik svého vlastního města, které bude vybudováno v dubajském distriktu Meydan. Foto: Mercedes-Benz
Jde o už druhou spolupráci s developerskou společností Binghatti. Ta první spočívala ve výstavbě 65patrového mrakodrapu, klíčky od svých apartmánů si první klienti budou moci převzít příští rok. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
před 5 hodinami
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
včera
- Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
18.12.2025
Nejnovější články
- Na míru upravené superauto největšího podvodníka světa hudby se potichu prodalo za pořádný balík
před hodinou
- Nástupce Čechy milované Kie má své české ceny, jde přímo po krku Škodě
před 2 hodinami
- To nevymyslíte: Ford, který před dvěma roky zuřivě odmítal zpoždění zákazu spalovacích motorů, teď volá po zrušení zákazu spalovacích motorů
před 4 hodinami
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
před 5 hodinami
- VW zastavil prodej jednoho ze svých elektrických propadáků na klíčovém trhu. Dealeři varují, že už se nevrátí
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 12.20. 11:19 - Snowman000
- Volkswagen obecne 12.19. 23:44 - mattonecz
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.19. 15:53 - Truck Daškam
- PF 2022 až 2026 12.19. 15:21 - pavproch
- BMW Divize 12.19. 14:32 - pavproch
- Škoda Auto obecně 12.18. 20:26 - tommas
- IT poradna 12.18. 15:55 - pavproch
- Za kolik jezdíte s benzínem? 12.18. 15:11 - řidičBOB