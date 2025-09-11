Když už, tak už: Ford ohlásil svou už 110. letošní svolávací akci. Týká se skoro 1,5 milionu aut, firma o problému ví už 10 let
Petr ProkopecS jídlem roste chuť, říká se. Tato slova si ale obvykle spojíme s nějakým chutným pokrmem, ne s pravým opakem. Fordu je to asi jedno, a tak letos rozjíždí svolávací akci s dost nechutným pořadovým číslem 110.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Když už, tak už: Ford ohlásil svou už 110. letošní svolávací akci. Týká se skoro 1,5 milionu aut, firma o problému ví už 10 let
před 9 hodinami | Petr Prokopec
S jídlem roste chuť, říká se. Tato slova si ale obvykle spojíme s nějakým chutným pokrmem, ne s pravým opakem. Fordu je to asi jedno, a tak letos rozjíždí svolávací akci s dost nechutným pořadovým číslem 110.
Do konce roku zbývá 112 dní. A my máme chuť vyhlásit soutěž, kolik svolávacích akcí ještě Ford během té doby zvládne vyhlásit. Od začátku ledna je totiž značka na sto deseti, což je číslo opravdu šílené číslo. Tolikrát během jediného roku ještě nikdy žádný výrobce zákazníky do servisů nehnal. Na modrý ovál navíc připadá skoro polovina všech svolávacích akcí, jež byly letos vyhlášeny v zámoří. Automobilka navíc povětšinou neřeší hříchy z dávné minulosti, kdy se časem mohly projevit problémy, které nešlo předjímat, jsou to hlavně pochybení z poslední nanejvýš dekády.
Nejinak je tomu u oné 110. letošní svolávací akce, týká se totiž aut z modelových let 2015 a 2019, které jsou osazené zpětnou kamerou. Jak uvádí agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích, při zařazení zpátečky a aktivaci kamery může být její výstupní obraz zkreslený, obrácený, popř. se na obrazovce nemusí objevit vůbec. Automobilka přitom věří, že problém se týká pouze 2,7 procenta všech svolávaných aut, i to je ale reálně hodně - akce totiž zahrnuje 1 456 417 vozů.
Ford začal problém šetřit na počátku letošního roku, kdy se stížnosti na chybující kamery nejen množily, ale v mnoha případech také opakovaly. Přitom zjistil, že za problémem stojí dodavatel, který měl provést neoprávněnou změnu u desek s plošnými spoji, kvůli čemuž je zmenšena styčná plocha jednotlivých součástek na nich naletovaných. To pak časem může vést k přerušeným spojům, což se projeví třeba tak, že při zařazení zpátečky na centrálním monitoru vidíte pouze černo.
Automobilka se o problému dozvěděla už 6. května 2014, kdy se na ní obrátil první nespokojený zákazník. Od té doby pak obdržela neskutečných 44 123 (!) stížností z celého světa. Jakkoli je tedy daná svolávací akce čistě amerického rázu, problémy s kamerami mohou mít majitelé Fordů také u nás. Modrý ovál navíc přiznal, že si je vědom minimálně 18 nehod, které kvůli špatným kamerám vznikly, spojeno s nimi ale naštěstí není žádné zranění - při couvání se obvykle neumírá.
Nejčastěji postiženými jsou majitele Fordu Edge, v případě SUV totiž do servisů musí 515 004 aut. Na druhé příčce je pak s 365 041 exempláři Mustang, na třetím pak model Expedition se 138 038 kusy. Kromě toho se však svolávací akce týká také vozů Econoline, Ranger, Transit, Transit Connect, F-250, F-350, F-450 a F-550. V případě dceřiné značky Lincoln pak problematické kamery zamířily do modelů MKC a Navigator, v obou případech se ale jedná o velmi malé množství aut.
Podle automobilky bude svolávací akce řešena tak, že technici zkontrolují kamerový modul a v případě potřeby ho vymění. Jeho náhrada se ale teprve má začít vyrábět. I když tedy majitelé budou automobilkou kontaktováni ještě tento měsíc, při rychlosti, s jakou Ford k tomuto problému přistupuje, dost možná budou muset bedlivě sledovat dění za sebou ve zpětném zrcátku ještě několik let. To jejich věrnost značce zas jednou neposílí...
Vlastníte předchozí Mustang? Pak je dost možné, že i vy budete muset do servisu kvůli problematické kameře. Tedy pokud jste techniky už několikrát bezvýsledně nenavštívili, značka totiž o haprujících komponentech ví už od roku 2014. Foto: Ford
Zdroj: Ford, NHTSA
Bleskovky
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
před 7 hodinami
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
dnes
- Levnější verze nových Mercedesů dají ostatním lidem na palubě jasně najevo, jak moc jste na nich šetřili
9.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Prokletí, nebo požehnání? Odchod Ducati z MotoE 14:35
- Kawasaki Versys 650 2026: v nových barvách 10:20
- Naposled v Evropě, pak následuje zámořská série včera 12:27
- Montesa Cota 4RT 301RR, Cota 4RT 260R a 4Ride: novinky v trialovém světě 9.9.2025
- Duo BMW v šampionátu WSBK 2026 je už kompletní 8.9.2025
Nejčtenější články
- Prý nejlépe jezdící Subaru historie si někdo spletl s investičním autem, teď ho chce prodat za ohromné peníze
11.8.2025
- Zákazníci Audi začali v panice z nástupce kupovat končící RS6 nejvíc v historii, firma to vůbec nechápe
12.8.2025
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
12.8.2025
- Nástupci nechtěných elektromobilů Fordu jsou u ledu, dědicové firmy ale přesto dál blouzní v elektrické křeči
12.8.2025
- Šéf Mercedesu, který chtěl zakázat vlastním zákazníkům spalovací auta od roku 2030, teď volá po zrušení jejich zákazu od roku 2035
12.8.2025
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.11. 20:51 - M.Z.
- Policejní kontroly a měření 09.11. 20:32 - řidičBOB
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.11. 11:38 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.10. 18:19 - Vrooom
- BMW Divize 09.09. 14:47 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 09.08. 20:47 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.08. 18:59 - řidičBOB
- Onboard videa 09.08. 16:14 - řidičBOB