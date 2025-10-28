Kia chce vyrazit proti autům jako VW Golf R s tímhle. Přejeme hodně zdaru, už vzhledem bude odrazovat
Petr ProkopecNenapadá nás opravdu nic, čím by tohle auto mohlo zabodovat. Do oka padne jen málokomu, i kdybychom se ale povznesli nad vzhled, nevidíme jediný aspekt, který by nadšence mohl vzít u srdce.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Kia chce vyrazit proti autům jako VW Golf R s tímhle. Přejeme hodně zdaru, už vzhledem bude odrazovat
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Nenapadá nás opravdu nic, čím by tohle auto mohlo zabodovat. Do oka padne jen málokomu, i kdybychom se ale povznesli nad vzhled, nevidíme jediný aspekt, který by nadšence mohl vzít u srdce.
Jestli s něčím elektrická auta nemají problém, pak je to bleskurychlá akcelerace. S tou jsou spojené i rodinné sedany, hatchbacky či SUV, což je ovšem pro jejich výrobce problém, který si zjevně nepřipouští. Pokud se totiž s drahou polovičkou, dětmi, jejich domácím mazlíčkem a hromadou zavazadel dostanete na stovku pod čtyři sekundy, proč byste následně měli utrácet další peníze za model, který tatáž automobilka prezentuje jako sportovní, ovšem se kterým jste stejně rychlí? S výjimkou vzhledu důvod k jeho koupi prakticky neexistuje, proti se jich ovšem rýsuje hned několik.
Sportovně koncipovaná auta totiž musí být nejen rychlá, ale zároveň je třeba, aby hrála na strunu emocí. Je tedy zapotřebí, aby byla aspoň relativně lehká, mrštná, dobře se ovládala a do interiéru pouštěly ty správné zvuky a vibrace. S elektromobilitou není spojeno nic z toho - jde o vozy těžké a často nemotorné, odtažité a tiché. A pokud je palubě přítomen nějaký zvukový doprovod, je uměle generovaný reproduktory, což u srdce opravdu nevezme. Přidejme si minimální akceschopnost při opravdu rychlé jízdě třeba po okruhu a máte před sebou dokonale neatraktivní vůz pro kohokoli, kdo si říká nadšený řidič. A těm ostatním bude stačit zmíněné rychlé auto jiného ražení.
Automobilky zaslepené zelenou ideologií ale mají pocit, že s pomocí bateriového pohonu zvládnou sportovní segment redefinovat. Není tedy překvapením, že se nabídka sportovně laděných elektromobilů začíná rozšiřovat. Posledním příspěvkem do ni je Kia EV4 GT, která byla zatím představena napůl a poměrně v tichosti jako konkurent vozů typů VW Golf R. Možná ani Korejci nevěří, že by s hot hatchem, jehož standardní provedení nepobralo ani špetku krásy, mohli dosáhnout úspěchu. Zvláště když je jisté, že pod 1,3 milionu korun se nebude prodávat ani omylem.
Oficiálně se toho o novince mnoho neví, ostatně její plné představení je v plánu až příští rok. Zatím tak jen můžeme zmínit pár předběžných informací, které se týkají pohonu a baterie. Kia by totiž měla přijít se dvěma pohonnými jednotkami, které budou produkovat zhruba 400 koní. To je dvojnásobný výkon oproti standardní verzi, která zvládá zrychlit na stovku za 7,4 sekundy a maximálně se rozjede na 170 km/h. Akcelerace „gétéčka“ by tak mohla klesnout ke čtyřem sekundám, nejvyšší rychlost bude otázkou nastavení omezovače kvůli limitům pohonu. A nečekejme mnoho.
Novinka by totiž měla dostat stejný paket baterií jako provedení s prodlouženým dojezdem, u nějž kapacita činí 81,4 kWh. To je ekvivalent 21litrové nádrže na naftu, který zvládnete „vyštavit“ poměrně rychle. Je pak sice hezké, že Kia umožňuje jeho dobíjení při výkonu až 350 kW, ovšem i tak se dostanete z 10 na 80 procent až za 31 minut. Půl hodina na „dolití 15 lirů paliva”? To má být argument pro? Pokud navíc zastavíte u stanice s výkonem 50 kW, které jsou u nás i v Evropě nejrozšířenější, daná doba se natahuje na 79 minut a pořád nemáte ani zdaleka „plnou”, navíc jakou plnou...
Podobně jako Hyundai u elektromobilu Ioniq 5 N chce i Kia v tomto případě přivést do hry umělý zvuk a simulované manuální řazení. Vskutku tak vlastně neexistuje oblast, ve které by EV4 GT zabodovala. Zmínit tak můžeme už jen její aktuální maskovací polep GT Wrap, který páruje lesklou černou s matnou šedou a neonově zářící zelenou. Podle Korejců má tato kamufláž vyzařovat energii a rychlost, pročež se s ní počítá také u dalších sportovních prototypů. S nesmysly tedy automobilka hned tak neskončí, to je zjevné...
Za stávající vrcholné EV4 s 204 koňmi chtějí Korejci 1 289 900 Kč. Chystaná varianta GT se skoro dvojnásobným výkonem se tak bude blížit metě 1,5 milionu korun. Zjevně se nám tu tak rýsuje další nemalý propadák, tohle auto nedává smysl už teď. Foto: Kia
Zdroj: Kia
Bleskovky
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
před 3 hodinami
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
včera (3)
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
26.10.2025 (3)
Nové na MotoForum.cz
- Petronas Honda: Velké změny se blíží 16:00
- Konec Michaela Rinaldiho v MS-Superbike 14:51
- Kdy bude Bulega testovat Ducati MotoGP? 09:43
- Zbude jedno místo pro Salače? včera 15:04
- Update Noah Dettwiler včera 14:44
Nejnovější články
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
před 3 hodinami
- Kia chce vyrazit proti autům jako VW Golf R s tímhle. Přejeme hodně zdaru, už vzhledem bude odrazovat
před 4 hodinami
- Muž si koupil v roce 1975 nové Porsche 911 Turbo. Jezdí s ním dodnes, kdy může, po 50 letech má najeto už 1,33 milionu km
před 6 hodinami
- Německé automobilky chtějí nařídit povinné dobíjení hybridů, smysl pro realitu je pořád dalece míjí
před 7 hodinami
- Porsche je v obrovské krizi, přiznal končící šéf. „Chybí nám peníze ze dvou třetin klíčových trhů,” říká
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva