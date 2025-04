Kia chystá nový objemný turbomotor s vysokým výkonem a nízkou spotřebou, nabídne ho i u nás včera | Petr Prokopec

Korejská automobilka odhalila své plány do roku 2030 a není to jen samá elektrika, jak se může zdát. Dvě třetiny jejích aut mají i za pět let dostat spalovací pohon a jen s technikou, kterou už známe, si nevystačí. Přijde tak i nová dva-pětka s výkonem přes 300 koní.

Tento týden Kia v Soulu seznámila investory s plány na příští pětiletku. Korejská automobilka by velmi ráda do roku 2030 zvedla své globální prodeje na 4,19 milionu, přičemž 1,26 milionu registrací má jít na vrub elektromobilů, dalších 1,07 milionu mají zajistit hybridy. Kvůli tomu se portfolio Kie má během příštích pěti let rozšířit na 15 elektromobilů a 10 aut, u kterých dojde na spojení spalovací a elektrické jednotky. S rokem 2027 pak Korejci spojují představení autonomní techniky úrovně SAE2+.

Zajímavé je, že jakkoli je tisková zpráva automobilky k těmto plánům poměrně obsáhlá, Kia se v ní věnuje hlavně elektrifikovaným modelům. O spalovací technice se Korejci prakticky nezmiňují, i když má ještě za pět let sloužit ve dvou třetinách jejich aut. Ono to ale ve finále není až tak překvapivé, neboť mluvit veřejně o benzínových či dieselových vozech je pomalu totéž, jako kdybyste se pochvalně vyjádřili třeba o nové Ladě Niva Sport.

I tak lze v detailech odhalit to podstatné, co je ostatně patrné už z výše zmíněných čísel. Na spalovací pohony tedy hodlá Kia dál sázet ve velkém, a to nejen v zámoří, ale také v Evropě. Rovněž na starý kontinent by tedy měla zamířit nová verze 2,5litrového přeplňovaného čtyřválce. Tento agregát značka používala třeba u sportovního sedanu Stinger, kde na zadní kola posílal 304 koní výkonu a 322 Nm točivého momentu.

Stinger je sice bohužel po smrti, samotný agregát ovšem v nabídce značky zůstal, pod kapotou čtvrté generace K5 má výkon 290 koní. U nové verze ovšem pro změnu dojde na 12procentní posílení, očekávat tak lze přibližně 320 kobyl a více než 450 Nm. Korejci přitom jednotku popisují jako „vysoce efektivní“, což má korespondovat s hybridizací - s ní by spotřeba dva-pětky měla poklesnout o 4 procenta.

O velký rozdíl sice nejde, dle Kie však bude reálný, nikoli pouze papírový. Kvůli tomu ale nejspíš nedojde na spojení 2,5litrového motoru s manuální převodovkou, využit bude daleko pravděpodobněji stávající osmistupňový automat. Korejci navíc mají s jednotkou mnohem větší plány, neboť využít ji nechtějí jen k samotnému pohonu, ale bez oné hybridizace zamíří i pod kapotu některých elektromobilů, kde bude sloužit jako mobilní generátor energie.

Co aktuálně chybí, to jsou termíny spojené s příchodem hybridizovaného agregátu, stejně jako informace, do jakých modelů zamíří. Víme ale, že Korejci chtějí nově na starý kontinent cílit daleko intenzivněji, do onoho roku 2030 by tu chtěli prodávat 774 tisíc vozů ročně. S ohledem na utahující se šrouby přerozdělovacích mechanismů EU postavených kolem emisí CO2 pak má 86 procent z nich disponovat čistě elektrickým či hybridním poonem - dveře pro dva-pětku jsou tak otevřeny.

Stávající verze 2,5litrového čtyřválce si zatím musela vystačit pouze s přeplňováním, nově však benzinový motor čeká i hybridizace. To má snížit jeho spotřebu a zvednout výkon. Foto: Kia

