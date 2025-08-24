Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá

A byl to pěkný pohřeb - svítila světla, hrála hudba, lidé tleskali, dokonce i na projevy potentátů došlo. Nic to ale nemění na tom, že šlo o dost smutný akt. Co všechno se dá slavit, že?

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá

včera | Petr Miler

Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá

/

Foto: Kia

A byl to pěkný pohřeb - svítila světla, hrála hudba, lidé tleskali, dokonce i na projevy potentátů došlo. Nic to ale nemění na tom, že šlo o dost smutný akt. Co všechno se dá slavit, že?

Kia letos v Česku prodala podle dat SDA 6 801 aut. Tři ze čtyřech jejích největších propadáků jsou modely EV9, EV6 a EV3, které si koupilo pouhých 325 lidí. Typy EV9 a EV6, které se jako jediné prodávaly loni, pak letos zaznamenaly 8procentní meziroční propad prodejů z beztak minimálních čísel.

Na opačném konci tabulky najdeme model Ceed, odvěkého miláčka Čechů, kterého si letos pořídilo 3 657 lidí, o 52 procent víc než loni. Kdybychom k němu pak připočetli více či méně spřízněné modely Proceed a XCeed, jsme dokonce na 4 151 autech. Ceed tak tvoří sám o sobě zřetelnou nadpoloviční většinu všech prodejů (54 procent) a s deriváty vůbec (61 procent). Na silnicích sotva vídaný XCeed pak překonává odbyt všech elektrických typů Kie dohromady, už jen z hrstky skladových zásob doprodávaný Proceed se pak letos prodává lépe než kterýkoli z modelů EV6 a EV9, který jste zaručeně měli jen letos tisíckrát pod nosem, i když jste ani nechtěli.

Tolik výchozí data, nyní zbytek slovní úlohy: Jaký model byste za tohoto stavu přestali prodávat bez náhrady? A jaký byste zařadili do výroby místo něj? Pokud je vaší odpovědí: „Pryč se Ceedem a pojďme místo něj nabídnout nějaký ten model EV!” pak říkáme po vzoru jednoho českého moderátora: To si pište, vy kocouři. Navíc od nás dostáváte zlatého bludišťáka za nejvíc zmatenou odpověď v soutěži Svět naruby 2025.

Stejně jako Kia.

Jakkoli bizarně to zní, přesně tohle se stalo. Jak jsme nedávno probírali, prodejní hit Kie a symbol její proměny z výrobce béčkových aut končí, se Ceedem je prostě amen. Je sice fakt, ze míra jeho obliby v Česku je anomálií, ale ani v evropském měřítku si nevede špatně. Podle statistik Data Force se za první letošní pololetí stal prodejní dvojkou firmy za SUV Sportage a po boku Picanta, dalšího normálního malého auta. Přesto je s ním amen bez náhrady, aspoň bez té, která by mohla být k dispozici v jakkoli dohledné době.

Tento model se vyráběl u slovenské Žiliny, kde mu včera vystrojili pohřeb za účasti modelu EV4, který jej ve výrobě nahrazuje. Je to další elektrické poloSUV podivných tvarů, takových aut je na trhu asi milion a podobná bude i jeho cena v korunách (prodej zatím oficiálně nezačal). Vzhledem k tomu, že o model EV3 za cenu od 850 tisíc Kč je v Česku pramalý zájem (v červenci 6 aut, Ceed 464 v podstatě ze zásob), nedá se čekat, že by to s EV4 bylo jakkoli podstatně lepší. Koupí si ho pár nadšenců, zásobí se dealeři, to udělá pár set ročních prodejů a je víceméně konec.

Je to skutečně hodně tragikomický krok. Pokud se tedy nyní ptáte, kdo na vás asi zrovna myslí, pak Kia to rozhodně není. A věci se mají tak, že když se my podivíme nad tím, jak si automobilka přinejmenším v Česku řeže větev, na které sedí, její místní zastoupení bude nakonec spílat nám za to, že si dovolujeme neroztleskávat zájem o modely, které tu lidé zjevně nechtějí. To prosím místo toho, aby s pomocí těch samých, v tomto případě opravdu dokonale výmluvných čísel bojovalo u vlastní centrály za to, aby tu vůbec mělo co prodávat. Někomu to možná přijde normální, nám ne.


Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 1 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 01Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 2 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 02Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 3 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 03Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 4 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 04Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 5 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 05Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá - 6 - Kia Ceed 2025 konec vyroby EV4 zacatek oficialni 06
Pohřeb Ceedu v Žilině byl vážně pěkný, přijel ředitel evropské Kie i „nástupce” v podobě modelu EV4. GLWS, chce se dodat. Foto: Kia

Zdroje: Kia, dat SDA, Data Force

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše