Petr MilerA byl to pěkný pohřeb - svítila světla, hrála hudba, lidé tleskali, dokonce i na projevy potentátů došlo. Nic to ale nemění na tom, že šlo o dost smutný akt. Co všechno se dá slavit, že?
Kia na Slovensku uspořádala pohřeb miláčka Čechů, který obstarává přes polovinu jejích prodejů, náhradu nemá
včera | Petr Miler
A byl to pěkný pohřeb - svítila světla, hrála hudba, lidé tleskali, dokonce i na projevy potentátů došlo. Nic to ale nemění na tom, že šlo o dost smutný akt. Co všechno se dá slavit, že?
Kia letos v Česku prodala podle dat SDA 6 801 aut. Tři ze čtyřech jejích největších propadáků jsou modely EV9, EV6 a EV3, které si koupilo pouhých 325 lidí. Typy EV9 a EV6, které se jako jediné prodávaly loni, pak letos zaznamenaly 8procentní meziroční propad prodejů z beztak minimálních čísel.
Na opačném konci tabulky najdeme model Ceed, odvěkého miláčka Čechů, kterého si letos pořídilo 3 657 lidí, o 52 procent víc než loni. Kdybychom k němu pak připočetli více či méně spřízněné modely Proceed a XCeed, jsme dokonce na 4 151 autech. Ceed tak tvoří sám o sobě zřetelnou nadpoloviční většinu všech prodejů (54 procent) a s deriváty vůbec (61 procent). Na silnicích sotva vídaný XCeed pak překonává odbyt všech elektrických typů Kie dohromady, už jen z hrstky skladových zásob doprodávaný Proceed se pak letos prodává lépe než kterýkoli z modelů EV6 a EV9, který jste zaručeně měli jen letos tisíckrát pod nosem, i když jste ani nechtěli.
Tolik výchozí data, nyní zbytek slovní úlohy: Jaký model byste za tohoto stavu přestali prodávat bez náhrady? A jaký byste zařadili do výroby místo něj? Pokud je vaší odpovědí: „Pryč se Ceedem a pojďme místo něj nabídnout nějaký ten model EV!” pak říkáme po vzoru jednoho českého moderátora: To si pište, vy kocouři. Navíc od nás dostáváte zlatého bludišťáka za nejvíc zmatenou odpověď v soutěži Svět naruby 2025.
Stejně jako Kia.
Jakkoli bizarně to zní, přesně tohle se stalo. Jak jsme nedávno probírali, prodejní hit Kie a symbol její proměny z výrobce béčkových aut končí, se Ceedem je prostě amen. Je sice fakt, ze míra jeho obliby v Česku je anomálií, ale ani v evropském měřítku si nevede špatně. Podle statistik Data Force se za první letošní pololetí stal prodejní dvojkou firmy za SUV Sportage a po boku Picanta, dalšího normálního malého auta. Přesto je s ním amen bez náhrady, aspoň bez té, která by mohla být k dispozici v jakkoli dohledné době.
Tento model se vyráběl u slovenské Žiliny, kde mu včera vystrojili pohřeb za účasti modelu EV4, který jej ve výrobě nahrazuje. Je to další elektrické poloSUV podivných tvarů, takových aut je na trhu asi milion a podobná bude i jeho cena v korunách (prodej zatím oficiálně nezačal). Vzhledem k tomu, že o model EV3 za cenu od 850 tisíc Kč je v Česku pramalý zájem (v červenci 6 aut, Ceed 464 v podstatě ze zásob), nedá se čekat, že by to s EV4 bylo jakkoli podstatně lepší. Koupí si ho pár nadšenců, zásobí se dealeři, to udělá pár set ročních prodejů a je víceméně konec.
Je to skutečně hodně tragikomický krok. Pokud se tedy nyní ptáte, kdo na vás asi zrovna myslí, pak Kia to rozhodně není. A věci se mají tak, že když se my podivíme nad tím, jak si automobilka přinejmenším v Česku řeže větev, na které sedí, její místní zastoupení bude nakonec spílat nám za to, že si dovolujeme neroztleskávat zájem o modely, které tu lidé zjevně nechtějí. To prosím místo toho, aby s pomocí těch samých, v tomto případě opravdu dokonale výmluvných čísel bojovalo u vlastní centrály za to, aby tu vůbec mělo co prodávat. Někomu to možná přijde normální, nám ne.
Pohřeb Ceedu v Žilině byl vážně pěkný, přijel ředitel evropské Kie i „nástupce” v podobě modelu EV4. GLWS, chce se dodat. Foto: Kia
Zdroje: Kia, dat SDA, Data Force
