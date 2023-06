Kia oznámila, že už nechce vyrábět levná auta, snaha o posun výš jí ale může zlomit vaz před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Korejcům to zatím vychází, neboť prodávají stále více aut za stále více peněz. A tak by rádi pokračovali stejným směrem. Ale není dosavadní stav dán tím, že ostatní zdražili ještě víc a zároveň omezili nabídku? Skutečně Kia čeká, že jí lidé upřednostní třeba před BMW?

Jako majitel Kie nedám na korejskou automobilku dopustit. Za posledních pár desítek let ušla opravdu neskutečný lán cesty, koneckonců si jen stačí uvědomit, jak vypadalo třeba Rio první generace. Jak sedan, tak i kombík se dočkaly neoslnivého designu, s nímž nebyla spojena ani oslnivá technika. Podobné to bylo i v případě nástupce, který dorazil v roce 2005. Vizuálně totiž dokázala široké publikum zaujmout až generace třetí. Není tomu ovšem divu, tou dobou byl totiž již firemním šéfdesignérem Peter Schreyer, mimo jiné autor původního Audi TT.

Souběžně se vzhledem zapracovali Korejci rovněž na technice, z okrajové značky se tak pozvolna začal stávat klíčový hráč. I přes tento posun ovšem Kia zůstávala cenově stále při zemi. To logicky vedlo k mnohem vyššímu zájmu. Dnes je tak značka spolu s mateřským Hyundai jedním z největších výrobců na světě, v loňském roce Korejci prodali po celém světě téměř 7 milionů aut. Kromě oné nízké ceny za tím stála skutečnost, že je nezasáhl nedostatek komponentů tak, jako ostatní výrobce, za čímž stojí kupříkladu přetrvávající přítomnost atmosférických motorů v nabídce.

Výkonný ředitel americké divize Sean Yoon nicméně naznačil, že éra Kie jakožto levné značky končí. Stojí za tím posun, ke kterému došlo v posledních pěti letech - prodeje privátní klientele se totiž zvedly o 31 procent, průměrná cena pak zamířila vzhůru dokonce o 60 procent. „To je obrovský skok,“ poznamenává Yoon s tím, že „velký zájem budíme u generací Y a Z. Máme tak zajištěnou světlou budoucnost, neboť dosud byla hlavní nákupní silou generace X, ovšem nyní se důraz přesouvá na mladší ročníky“.

Yoon navíc dodává, že modely jako Sportage, Seltos či Telluride ještě nedosáhly svého plného potenciálu, a to přesto, že SUV momentálně tvoří hned 80 procent veškerých amerických registrací. Kia se tak hodlá posunout do vyšších sfér, což má souviset i s jejím přechodem k elektromobilitě. Šéf zámořské divize přitom předpokládá, že tato rošáda bude úspěšná a prodejů se nikterak nedotkne. Takové uvažování by se ovšem značce nemuselo vyplatit, neboť dlouho budovaná mainstreamová image je v lidech pevně zakotvena.

Důvodem, proč prodeje letí nahoru, stejně jako ceny, jsou globální změny týkající se celé automobilové branže. Ke zdražení zejména v posledních třech čtyřech letech přistoupili všichni výrobci, ti nicméně startovali na vyšším stupínku než Korejci. Ti tedy opticky zůstávají nadále levní, a jsou proto volbou pro stále více lidí, kteří si navíc stále mohou vybírat z širokého portfolia. Oostatně třeba takový Ceed je k mání s tříválci, čtyřválci i diesely, a to hned v šesti úrovních výbavy.

Nyní se zkuste vydat do showroomu Škody, kde se zastavíte u stejně velkého hatchbacku Scala. Ten je k mání už jen s jednou jednotkou, a to litrovým tříválcem. Jeho slabší verze přitom výkonem ani nedorovnává základ téže jednotky u Kie. Přesto jsou to Korejci, kdo je levnější. Řada zájemců si tedy v prvé chvíli řekne, že zůstane u původního rozpočtu sestaveného dle nabídky Škody, a sáhne po vyšší výbavě či lepším motoru. A ve finále si i připlatí, neboť zkrátka může.

Právě tuto volbu by jim ovšem Korejci přesunem do vyšších sfér sebrali. V té chvíli by se navíc dostali do těch pater trhu, kde budou soupeřit se značkami jako BMW. To je ovšem totéž, jako když si na souboj pistolí přinesete nůž - image je pořád důležitá a Kie si za cenu BMW si koupí jen hrstka lidí, i kdyby byly dokonalé. Značka by tedy měla setrvat tam, kde je, a stavět na základech dosavadního přístupu. Luxusních značek je zde totiž mnoho, ovšem lidí, kteří si jejich produkty mohou dovolit, ubývá. Větší hlad je po levném mainstreamu, jak dokazuje Dacia, kterou nové uvažování Korejců jistě potěší - bude mít o soupeře méně.

Ceed dnes pořídíte levněji než konkurenční Škodu Scala, a to i přes vyšší výkon korejského vozu. Ten navíc můžete osadit i jinými jednotkami než litrovým tříválcem. Právě tato možnost volby spolu s nižšími cenami je důvodem úspěchu značky. Opravdu tedy nedává smysl přesunout se výše a klientelu tak ztratit. Foto: Kia

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.