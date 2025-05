Kia po kritice zkusila napravit vzhled jednoho z nejošklivějších aut posledních let novou verzí, neměla na výběr před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto se vizuálně prostě nepovedlo a Korejci musí vědět, že pokud s ním chtějí vydržet na trhu dlouho, nemohou nechat vše při starém. Tasman tak zkouší aspoň trochu zkrášlit. Tohle by s ním mohl udělat brzký facelift, výsledek posuďte sami.

Vývoj zcela nových aut dřív zabral klidně i skoro dekádu. Mimo jiné i kvůli designovému procesu, který se odehrál v několika fázích. První se soustředila na ilustrace, další pak na tvorbu hliněného modelu, jehož stavba byla náročná a drahá. Pokud navíc vedení nebylo s nějakým detailem spokojeno, designéři se vrátili k rýsovacím prknům a vše odstartovalo nanovo. Oficiální požehnání tak mnohdy přišlo i po dvou třech letech. Stejná doba přitom dnes automobilkám stačí na kompletní vývoj, neboť designéři dnes odvádí daleko víc práce na počítačích než s tužkami či hlínou.

Jakkoli pochopitelně zkrácení doby na polovinu přispělo ke snížení nákladů, výrobci kvůli absenci hliněných modelů přišli o jednu výhodu - vidět svá auta v plné velikosti, naživo, a ještě předtím, než k nim vůbec může přičuchnout veřejnost. Díky tomu mohli třeba nepříliš pohledný zevnějšek vrátit tvůrcům k přepracování. To by sice vedlo k prodloužení vývoje, ovšem výrobci následně během produkčního cyklu nemuseli přicházet s krizovým PR.

Přesně k tomu se ovšem už déle než půl roku musí uchylovat Kia. Ta loni 29. října odhalila pick-up zvaný Tasman, se kterým chtěla zabodovat hlavně na australském trhu. I proto jej pojmenovala po moři, které se nachází mezi tímto kontinentem a Novým Zélandem. Vývoj jí zabral čtyři roky, přičemž k designu mělo přispět každé studio značky z celého světa. Z původních dvaceti návrhů přitom byly vybrány tři finální, z nichž byl vybrán vítěz. Mimo to pak Kia po celý rok pořádala sezení s potenciální klientelou.

Korejci tedy zdánlivě neponechali nic náhodě, přesto všechno ale loni na podzim představili vůz, který se mimo továrnu nelíbí prakticky nikomu. Automobilka chvíli design auta bránila, teď už jí ale došla kuráž a ví, že tohle auto se prostě nelíbí. To ale pro Korejce představuje nepříjemný problém, neboť životní cyklus auta nemá být ani trochu krátký. Dle Rolanda Rivera, který má v Austrálii na povel produktové plánování, se bude jednat o „něco mezi 8 a 12 lety“, jak uvádíCar Expert.

Tasman přitom rozhodně nepůsobí jako ten typ vozu, na který si po nějaké době zvyknete, letos na něj koukáme s podobnou nelibostí jako loni. A jakkoli nemáme křišťálovou kouli, předpokládáme, že podobné to bude i za rok nebo dva. Přičemž většina veřejnosti je na tom alespoň pro tuto chvíli podobně. Nejspíš i proto již Kia hledá způsob, jak věci zvrátit ve svůj prospěch. Na domácí Seoul Mobility Show tak byl představen Tasman v nové verzi Weekender.

Rivero naznačil, že novinka by mohla ovlivnit vzhled faceliftu, neupřesnil však, kdy by mohl dorazit. Stejně tak je otázkou, čím se Korejci nechají inspirovat - zda třeba přepracovanými nárazníky, blatníky v barvě karoserie či třeba výraznější kapotou. Je ale možné, že nakonec dorazí naprosto vše, a to včetně masivnějších pneumatik, se kterými bude Tasman moci vyrazit i do náročnějšího terénu, a to v jiné než základní verzi.

Rozšiřování portfolia má ostatně značka v plánu, jakkoliv Rivero zatím zmínil pouze nové motorizace. Zatím je totiž Tasman k mání s čistě benzinovým či dieselovým ústrojím, Kia ale aktivně „studuje a zvažuje“ hybridní a elektrickou variantu. První zmíněná by přitom byla postavena okolo přeplňované benzinové dva-pětky, druhá by pak vyfasovala hned dva elektromotory, aby mohla od počátku nabízet pohon všech kol.

Plány tak Korejci mají nemalé, ovšem protože svůj mnohapatrový dům začali vystavět na velmi pofidérních základech, je otázka, zda se dostanou úspěšně až do cíle. Vše nyní bude záviset na zákaznících, zatím ale Tasman dorazil pouze na domácí trh. V Austrálii bude k mání až od léta, a protože až tato země rozhodne, necháme si soudy na pozdější dobu. Reakce pod články tamních médií ale jsou zatím téměř bezvýhradně negativní.

Tasman se ukázal v koncepční verzi Weekender, která působí zajímavěji než základní model. Je to ovšem totéž, jako když přestoupíte z deště pod okap. Foto: Kia

