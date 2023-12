Kia pořád umí nabídnout levné SUV, tohle auto přijde i v novém provedení jen na 210 tisíc Kč před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Když se díváme na některé čínské novinky, můžeme na jednu stranu lapat po dechu nad jejich ceníky, na tu druhou se ale můžeme utěšovat tím, že jde o neprověřené vozy neznámých značek. Auta za pár šupů ale umí nabídnout i věrohodní Korejci, jen ne u nás.

Nová auta za posledních pár let v Evropě zdražila dosud nevídanou měrou. Pod 300 tisíc korun tak dnes koupíte už jen čtyři auta, a to Hyundai i10, Dacii Sandero, Mitsubishi Space Star a Kiu Picanto. Vozy z Koreje a Japonska lze jen stěží vnímat jako rodinné, spíše jde v jejich případech o větší nákupní tašky do města. Na dovolenou lze zamířit víceméně jen s rumunským hatchbackem, ovšem také v jeho případě se budete muset uskromnit.

O mnoho více místa ve finále nenabízí ani Kia Sonet, ovšem i přesto je možné na toto čtyřmetrové SUV pohlížet s úsměvem na rtech namísto svraštělého čela. Důvodem je jeho cena, na indickém trhu lze totiž vůz pořídit od 779 tisíc rupií (cca 210 tisíc korun). V té chvíli je možné pod kapotou počítat s atmosférickou čtyřválcovou jedna-dvojkou, jenž produkuje 83 koní. Litrový tříválec T-GDi (120 koní) či 1,5litrový diesel (115 koní) již stojí o chlup více.

Korejci se nyní rozhodli, že tři léta po premiéře jejich indický bestseller potřebuje inovovat. Na zoubek se podívali hlavně karoserii, a tak tu máme jiné nárazníky či zadní spoiler. Změněna byla nejen grafika, ale také tvar světel, což si vyžádalo přeprofilování čelní masky. Dále lze zmínit jiný design litých kol, stejně jako třeba nové čalounění v interiéru. Do toho se ostatně nastěhoval i digitální přístrojový štít.

Technika nicméně zůstává při starém, kromě výše zmíněných motorů tedy indičtí zákazníci moci volit i mezi pěti- či šestistupňovým manuálem, šestistupňovým automatem a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Pokaždé jim pak bude dělat společnost větší počet asistenčních prvků než dříve, neboť součástí bezpečnostního paketu je nově monitoring jízdních pruhů, autonomní brzdy a automatické přepínání světel.

Prodej modernizované Kie Sonet odstartuje tuto středu 20. prosince, přičemž automobilka slibuje zachovat dosavadní ceny startující v přepočtu na zmíněných 210 tisících korunách. Ostatně nešlo předpokládat, že by vůz s pár inovacemi zamířil výrazně výše, to se děje hlavně v Evropě, kde je každá modernizace brána jako příležitost ke zdražení. Zajímavé pak bude, jakým způsobem dojde na modernizaci také na dalších trzích, kde se Sonet nabízí - exportní verze totiž díky jiným nárazníkům měří na délku 4 120 mm.

U nás se Sonet nenabízí, místo toho mohou čeští a potažmo evropští zákazníci sáhnout po podobně velkém Hyundai Bayon. Také jeho přední kola roztáčí zmiňovaná atmosférická jedna-dvojka, přičemž v kombinaci s pětistupňovým manuálem a základní výbavou vůz vychází na 379 990 Kč. Ani to sice na dnešní poměry není moc, na 4,1metrové auto je to ale zvlášť ve srovnání se Sonetem obrovská suma. Indům tak můžeme jen závidět.

Sonet prošel hlavně modernizací zevnějšku, Korejci však lehce pozměnili také interiér a navýšili bezpečnostní výbavu. Sympaticky vyhlížející auto chtějí dál nabízet od 210 tisíc Kč v přepočtu. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.